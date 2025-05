Luis Enrique nagy taktikai csatára, Simone Inzaghi küzdelmes mérkőzésre számít a 2025-ös Bajnokok Ligája-döntőben. A két finalista, a Paris Saint-Germain és az Internazionale Milano vezetőedzője egyetértett abban, akár egyetlen apró momentum is eldöntheti a trófea sorsát szombat este Münchenben. Enrique újságírói kérdésre a Kylian Mbappé távozásával csapata vezéregyéniségévé vált Ousmane Dembélé kvalitásairól is beszélt, míg Inzaghi nem kerülhette el a témát: a holnapi BL-döntő lesz-e az utolsó meccse az Inter kispadján.

„Nagy szerencsénk van, hogy játszhatunk egy ilyen meccset – ez a legjobb, ami egy csapattal történhet egy idényben. Az ellenfél is kiváló, ez egy olyan pillanat, amit élvezni kell. Ha nem is Bajnokok Ligája-döntőkben, de kellő tapasztalatunk van arról, hogyan kell egy finálét lejátszani, kellő önbizalommal várjuk a holnapot” – fogalmazott müncheni sajtótájékoztatóján a történelme második BL-döntőjére készülő Paris Saint-Germain vezetőedzője, a Barcelonával korábban már csúcsra érő Luis Enrique. A trénert arról is kérdezték, a PSG rendhagyó útja – három angol csapatot búcsúztatott a fináléig – után mennyire nehéz egy olasz riválishoz alkalmazkodni.

„Az olasz futball rendkívül versenyképes, az Inter kifejezetten jól bejáratott gépezettel bír, mind a védekezése, mind a támadójátéka rendkívül szervezett. Tisztában vagyunk vele, hogy az ellenfél remekül presszingel, ezért minden eshetőségre felkészültünk. A mérkőzés alakulásához való alkalmazkodás valóban fontos tényező lesz, de elsősorban nem az a célunk, hogy nekünk kelljen majd alkalmazkodni. Egyvalami biztos, holnap is a lehető legjobbunkat igyekszünk majd nyújtani” – tette hozzá a spanyol szakember, aki szerint csapata csak a saját stílusához hűen, a labda birtoklására építve tudja legyőzni az Intert.

A tréner arról is beszélt, tudja, hogy az idény elején a többség nem sorolta a csapatát az esélyesek közé, ahogyan azt is megtapasztalta, a Liverpool kiejtése sokak véleményét megváltoztatta, és azóta a nemzetközi sajtó is az egyik nem is olyan titkos favoritként számol a PSG-vel. „A játékosaim sem változtak, és én sem lettem más ember. Nincs arról, hogy egy év alatt fenekestől felforgattunk volna mindent. A játékosaim az első naptól kezdve rendkívül keményen és profin dolgoztak, ennek is köszönhetjük, hogy ideáig jutottunk” – hangsúlyozta.

Újságírói kérdésre kiemelte Ousmane Dembélé kvalitásait, akit sokan a szombati döntő egyik kulcsemberének tippelnek. „A szezon egyik, ha nem a legjobb játékosa volt, gólt lőtt, gólpasszokat adott, de ami ennél is fontosabb, szinte mindig ott volt, ahol kellett: ha úgy volt, küzdött, harcolt, visszajött labdákat szerezni. Olyan mentalitásról tett tanúbizonyságot, ami az igazi vezéregyéniségeket jellemzi. Öröm vele dolgozni” – dicsérte 28 esztendős támadóját.

Az Inter várható taktikájával kapcsolatban megjegyezte, készültek arra, hogy esetleg mélyebb blokkba helyezkedik majd az ellenfél, de hisz abban, hogy a játékosaiban megvan a szükséges minőség az egyéni képességeket illetően, hogy egy visszazáró olasz védelmet is fel tudjanak majd törni. Abban egyetért, hogy komoly taktikai csatát hozhat majd a döntő, de összességében jó előérzete van, bármi is lesz a végeredmény, hisz az eddig elvégzett munkában és a játékosai karakterében.

„Az Inter abban is különbözik sok más csapattól, hogy két igazi csatárral lép pályára – Marcus Thuram és Lautaro Martínez személyében. Ez manapság ritkaságszámba megy a nemzetközi elitben, ahol sokan inkább egy középcsatárral vagy hamis kilencessel játszanak” – jegyezte meg, hangsúlyozva, hogy pontosan tudja, nem támadhatnak eszetlenül, mert az Inter támadósorában bőven van potenciál.

„Már a bemutatásomkor elmondtam, hogy a PSG-ből a Bajnokok Ligája-trófea hiányzik a leginkább. Ez extra nyomást jelent, mert hatalmas elvárások vannak a csapattal szemben. De van hitünk, önbizalmunk, és ha eddig egy bizonyos játékkal jutottunk el idáig, akkor ezen az úton kell továbbhaladnunk” – tekintett előre Luis Enrique.

Inzaghi és az Inter kész szenvedni

Bár a szakértők többsége a francia bajnokot tartja esélyesnek, Simone Inzaghi vezetőedző szerint csapata képes lehet a bravúrra. „Számítanunk kell rá, hogy lesznek pillanatok, amikor szenvedni fogunk, máskor viszont nálunk lesz a labda, és nekik kell majd védekezniük” – vetítette előre az olasz tréner a döntőt megelőző sajtótájékoztatón az Allianz Arénában.

Az Inter három szezonon belül másodszor játszhat BL-döntőt – 2023-ban a Manchester City ellen alulmaradt –, most azonban újra történelmi tettet hajthat végre: 2010 után érhet újfent csúcsra a klub, amely az elmúlt években nem épp az anyagi stabilitásáról volt híres. Ellenben a pályán rendkívül kiegyensúlyozottan szerepelt. A bajnokságban nem volt olyan az elmúlt hat évben, hogy legalább a dobogóra ne fért volna oda.

Az út a mostani fináléig nem volt könnyű – két évvel ezelőtt sokak szerint annál egyszerűbb sorsolása volt a milánóiaknak –: az olaszok a Bayern Münchent és a Barcelonát is kiejtették az egyenes kieséses szakaszban.

„Óriási elszántsággal és vággyal kell pályára lépnünk. Ha így lesz, egy-két momentum dönthet, remélem, mi tudjuk majd megragadni ezeket. A PSG nagyon erős csapat, de a mi erősségeink is megvannak, és tudjuk, mire építsünk a döntőben – jelentette ki Inzaghi. – Nagyon nehéz sorsolást kaptunk, szembe kellett néznünk a Manchester Cityvel, az Arsenallal, a Bayernnel és a Barcelonával is. Eljutottunk idáig, és nem akarunk itt megállni. Azt gondolom, ilyen ellenfelekkel a hátunk mögött mindegy, kit tartanak favoritnak, bizonyítottuk, hogy számolni kell velünk” – fogalmazott.

Inzaghi szerint a döntő mindig más. „Az Inter számára minden meccs nagy téttel bír, de egy döntő persze más szint. Kiérdemeltük, hogy itt legyünk – már a City elleni meccs után is azt éreztem különleges szezonunk lehet –, de még egy lépés hiányzik” – mondta a ligaszakasz elején játszott angliai 0–0-t felidézve.

Az edző azt is kiemelte, mit jelent számukra a csapat előtt álló este: „Tisztában vagyunk azzal, mekkora tétje van ennek az összecsapásnak. Egy győzelem vagy vereség mindent megváltoztathat.”

A Serie A-ban is sok hullámvölgyet megélt az Inter, de a tréner szerint ez csak még elszántabbá teszi őket. „Átéltünk már örömöt és csalódást is az idényben, én és a játékosaim egyaránt. A bajnokságban az utolsó lépést nem tudtuk megtenni, most viszont az a dolgunk, hogy mosolyt csaljunk a szurkolóink arcára.”

A finálét megelőző napokban Inzaghi jövője is téma lett: a hírek szerint a szaúdi al-Hilal szemet vetett az olasz edzőre, évi 30 millió eurós fizetéssel csábítva őt Rijádba. Noha a szemfüles riporterek azt jelentették, a felesége a hét elején Szaúd-Arábiában járt és több ingatlant is megnézett, Inzaghi egyelőre tagadja, hogy foglalkoztatná a mesés ajánlat. „Most a Bajnokok Ligája-döntőre koncentrálok. Mindig is az Inter érdekeit tartottam szem előtt” – mondta félresöpörve a felvetést.

A Paris Saint-Germain–Internazionale Bajnokok Ligája-döntő szombat este 21 órakor kezdődik. A találkozót az Index élőben közvetíti, majd helyszíni beszámolóval jelentkezik.

Bajnokok Ligája 2024–2025, döntő

Paris Saint-Germain (francia)–Internazionale (olasz)

München, Allianz Arena. Szombat, 21.00. V: Kovács István (romániai)

A várható kezdőcsapatok

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves – Barcola, Dembélé, Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique.

Inter: Sommer – Bastoni, Bisseck, Acerbi – Dumfries, Barella, Mhitarjan, Calhanoglu, Dimarco – L. Martínez, M. Thuram. Vezetőedző: Simone Inzaghi.

(Borítókép: A PSG edzője, Luis Enrique csapata BL-döntőt megelőző utolsó edzésén a finálé helyszínén, a müncheni Allianz Arénában. Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA / Getty Images Hungary)