Meglepően nagy a párizsi fölény a BL-döntősök álomcsapatában

Az álomcsapat összeállításánál alapvetően a Bajnokok Ligájában nyújtott szezonbeli teljesítményt, továbbá az egész éves összmutatókat vettük figyelembe. Ezek alapján jó néhány poszton egyértelmű helyzettel álltunk szemben, akadtak viszont olyanok is, ahol ilyen vagy olyan szempont alapján mérlegelni kellett.

A felállásokat tekintve (PSG 4–3–3, Inter 3–5–2) alapvetően eltérő stílusú csapatokról van szó, a szélsőhátvédek/szárnyvédők szerepe ugyanakkor mindkét esetben elég hangsúlyos, és bár ezen a ponton adta volna magát a három belső középpályás, mégis egy alternatív formációt raktunk össze, ne húzzunk egyik vagy másik oldalra, és 4–2–3–1-ben küldenénk pályára a kombinált álomcsapatot.

Kapus: Donnarumma (PSG)

Rögvest az első poszton óriási csata van, ahol máris próbára kellett tenni a rendezési feltételeket. Mert adott volt egy kapus, aki a ligaszakaszban nyolc mérkőzésén csupán egy gólt engedett, azt is egy leverkuseni 90. perces találat formájában, és aki a WhoScored.com-nál 7,23-as osztályzattal a harmadik helyen zárt (két olyan játékos mögött, akik a kieséses szakaszig nem jutottak el). Ráadásul a Barcelona elleni párharcban a visszavágón óriási védésekkel járult hozzá a továbbjutáshoz. A másik oldalon pedig ott a világ egyik legjobb kapusa, aki a csapatához hasonlóan döcögősen kezdett, a kieséses szakaszban ugyanakkor elévülhetetlen érdemeket szerzett a Liverpool, az Aston Villa és az Arsenal elleni továbbjutások során is.

Itt tényleg nem lehet rosszul választani Yann Sommer és Gianluigi Donnarumma között. Mégis, ha az a kérdés, hogy melyik játékost választanánk a kapuba, akkor a gyengébb (6,95) összértékelés ellenére a még mindig csak 26 éves, felnőttkarrierje során az 500. tétmeccséhez (!) közelítő olaszra esne a voks.

Védelem: Hakimi (PSG), Maquinhos (PSG), Bastoni (Inter), Nuno Mendes (PSG)

És akkor rögvest itt a következő kérdés: hogyan lehet kihagyni egy álomcsapatból az idényben 17 kanadai pontot (11 gól+6 gólpassz) termelő, a jobbszélen fáradhatatlanul robotoló, villámgyors (34,5 km/h-s sebességet is mértek nála) Denzel Dumfriest, aki a Barcelona elleni továbbjutás során öt gólból (2+3) vette ki a részét?! Hát úgy, hogy a 26 éves Asraf Hakimi pedig konkrétan a Bajnokok Ligája és a francia bajnokság legjobb értékelését hozta, 22 kanadai pontot (8+14) hozott össze, továbbá az egész BL-mezőny leggyorsabb (36,9 km/h) futballistája volt...

A másik szélen a BL legtöbb tisztázását, második legtöbb szerelését, negyedik legtöbb megelőző labdaszerzését bemutató Nuno Mendes sem éppen lassú (35,7 km/h a kilencedik a BL-mezőnyben). Remek védekezése mellett pedig ő is jól lép be a támadásokba, csak a kieséses szakaszban négy gólból (3+1) vette ki a részét a 22 esztendős balbekk. Említsük meg, hogy Federico Dimarco sem nyújt azért rossz alternatívát a túloldalon, neki a beadásaiban rendre benne van a gólszerzés lehetősége, négy gól mellett már 11 találatot készített elő.

Melyik csapat nyeri meg a 2025-ös BL-döntőt? Paris Saint-Germain

Internazionale

Az Internél sérülések/edzői döntés miatt öten is legalább 2400 játékpercet töltöttek pályán a háromtagú védelemben, közülük viszont messze kiemelkedett Alessandro Bastoni (3836 perc), ami itt végül felé döntötte a mérleg nyelvét. Adódhat a kérdés, hogy miért nem érkezett ide még valaki a Stefan de Vrij, Francesco Acerbi, Benjamin Pavard, Yann Bisseck fogatból, de a túloldalon a 31 évével is bőven korelnök Marquinhos átlagban két interes munkamennyiségét elvégezve is kiemelkedően teljesített, amivel a két szélső védőhöz hasonlóan bekerült a WhoScored.com álomcsapatába, így a belső védők posztján elmondható, hogy a strapabírásnak kiemelt szerepe volt. Ebben párizsi poszttársa, Willian Pacho még valamivel jobb is, 4013 játékpercével az egész PSG-t vezeti, de az ő játékánál is egy fokkal jobb volt a brazilé.

Belső középpályások: Joao Neves (PSG), Calhanoglu (Inter)

Itt is rengeteg felé lehetett volna elindulni, Nicolo Barella azért elég sok csapatnál alapember lenne, Vitinha a nemzetközi klasszisok közé emelkedett, Fabián Ruiz 15 kanadai pontot tett a közösbe, de végül egyikük számára sem jutott hely.

Hakan Calhanoglu a gólokban vállalt szerepe (11+8) mellett játékával is vezére volt a milánói együttesnek, azon két játékos közé tartozott, aki a bajnokságban (7,13) és a BL-ben (7,01) is hetes osztályzat felett zárt. A mezőny második legtöbb labdaszerzése mellett kulcspasszokban is jeleskedett, és akkor villant meg, amikor legjobban kellett: az utolsó három meccsén egyaránt volt kanadai pontja.

Kiegészítője az egész mezőny legjobb belsőközéppályás-értékelésével (7,33) záró Joao Neves lett, a 20 éves védekező középpályás a második legtöbb szerelés mellett cselezésben és kulcspasszokban is top 10-es játékos volt.

Támadók: Barcola (PSG), Dembélé (PSG), Kvarachelia (PSG) – Lautaro Martínez (Inter)

És ezért kellett kicsit megvariálni a dolgokat, mert még így is kimaradt elölről a Serie A álomcsapatába bekerülő Marcus Thuram (18+9), és olyan játékosok szóba sem jöttek, mint Désiré Doué (13+15) vagy éppen Goncalo Ramos (18+6)!

A 22 éves Bradley Barcola őrületes sebességét (35,6 km/h) a BL-mezőny ötödik legtöbb sikeres cselével (bár a hatékonyságon bőven lehet itt még fejleszteni) és összesen 39 kanadai ponttal (21+18) támogatja meg.

A télen megkaparintott Hvicsa Kvarachelia új szintre emelte a PSG támadójátékát, meccsenként kiosztott két kulcspasszával a negyedik legjobb posztján, cselezésben kevéssel marad el Barcolától, kiérdemelve a két csapat messze legjobb, 7,65-ös BL-osztályzatát. Sebességben sincs elveszve (33,5 km/h) a 24 éves georgiai, és még ennél is van egy fontosabb szerepe.

Érkezése után ugyanis a többnyire szélsőt játszó Ousmané Dembélét támadóvá lehetett felvezényelni, ebben a szerepkörben pedig hét gólt vállalt nyolc BL-találatából. Az ugyancsak villámgyors (33,9 km/h) francia a barcelonai kaland után igazi vezérré lépett elő, 33 góllal és 13 gólpasszal segítette eddig bajnoki címhez, kupagyőzelemhez és Szuperkupához a PSG-t, és már csak egy lépés, hogy a negyedik trófea is bekerüljön a vitrinbe. Akkor pedig már senki sem foghatná a fejét, ha végül ő kapná az Aranylabdát.

Akár 4–4–2-ben is felírhattuk volna ezt a csapatot, de Dembélé a Liverpool és az Arsenal ellen is bemutatta, hogy mélyen a középpályára visszalépve, a támadás felépítésében is aktívan szerepet vállalva is tud érkezni befejezni az akciókat, ráadásul minden támadót figyelembe véve ő szállította a legtöbb nagy helyzetet teremtő passzt, és a cselek számában is kiemelkedő volt, így a tízes szerepkörben sem kellene félteni.

Egy sorral előrébb pedig Lautaro Martínez teheti így, amihez mindennél jobban ért: befejezni a támadásokat. Ebben a BL-idényben 9 góljával vezeti a két csapat összevetését, összességében pedig 29 találatból (22+7) vette már ki a részét. Az utóbbi hetekben sérülések és izomfáradtság akadályozta meg a bajnoki szereplését – májusban konkrétan egy percet sem játszott –, a BL-ben a Barcelona elleni visszavágóra valahogyan összedrótozták, egy-egy góllal és gólpasszal pedig kulcsszerepet játszott a továbbjutásban. Calhanoglu mellett ő volt a másik, aki mindkét fronton 7-es felett zárt, 7,32-es BL-értékelésével pedig konkrétan az Inter legjobbjaként áll a menetelés során.

Mindez azt jelenti, hogy összesen három Inter-játékos egészíti ki a nyolc párizsit, és ha a nagyon kérdéses posztok (például a kapus, jobbhátvéd, esetleg a pálya tengelyében játszók közül egy védő, középpályás vagy csatár) közül egyet-kettőt meg is fordítanánk, még mindig a PSG fölénye jönne ki. De ez azért jelzi, hogy bár számszakilag 8–3 az eredmény, ennél azért valamivel kisebb lehetne a differencia.

A két döntős kombinált álomcsapata

Gianluigi Donnarumma (PSG)

(PSG) –

Asraf Hakimi (PSG)

(PSG) Maquinhos (PSG)

(PSG) Alessandro Bastoni (Inter)

(Inter) Nuno Mendes (PSG)

(PSG) –

Joao Neves (PSG)

(PSG) Hakan Calhanoglu (Inter)

(Inter) –

Bradley Barcola (PSG)

(PSG) Ousmane Dembélé (PSG)

(PSG) Hvicsa Kvarachelia (PSG)

(PSG) –

Lautaro Martínez (Inter)

Bajnokok Ligája 2024–2025, döntő

Paris Saint-Germain (francia) – Inter (olasz)

München, Allianz Arena. Szombat, 21.00. V: Kovács István (romániai)

A várható kezdőcsapatok

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves – Barcola, Dembélé, Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique.

Inter: Sommer – Bastoni, Bisseck, Acerbi – Dumfries, Barella, Mhitarján, Calhanoglu, Dimarco – L. Martínez, M. Thuram. Vezetőedző: Simone Inzaghi.

(Borítókép: Ousmane Dembélé és Bradley Barcola is tarthatatlan volt az idény során. Fotó: Tom Weller/picture alliance via Getty Images)