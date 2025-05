Ötödjére is az a csapat nyerte a müncheni BEK/BL-döntőt, amely korábban még nem emelhette fel a győztesnek járó serleget. A történelme első Bajnokok Ligája-diadalát ünneplő Paris Saint-Germain a játék minden elemében felülmúlta az Internazionale Milanót, és végül – ugyancsak történelmi – 5–0-s diadalt aratott a 2025-ös fináléban. A várt óriási taktikai csata helyett a franciák egyszerűen átgázoltak az olasz riválison.

Már délután megtelt élettel az Allianz Aréna előtt Karl-Heinz Rummenigge tér. Aki a kezdőrúgás előtti utolsó egy-másfél órára hagyta a megérkezést az izzadhatott a metrón rendesen: hiába állítottak szolgálatba a szokásosnál másfélszer több szerelvényt az U6-os metróvonalon, a rendszer épp úgy megszenvedett a plusz terheléstől, mint egy éve a labdarúgó Európa-bajnokság nyitómeccsének idején. Pedig a város aligha rutintalan a 60 ezernél is több nézőt vonzó futballmeccsek bonyolításában, elvégre a Bayern München hazai bajnokijain és BL-meccsein állandó a telt ház.

München a finálék terén is rutinos: az első három BEK/BL-döntőnek még az innen nyolc kilométerre fekvő Olympiastadion adott otthont, a 2012-esnek és a mostaninak már a legalább olyan karakteres FussballAréna München, ahogyan szponzormentesített nevén az Európai Labdarúgó-szövetség hivatalos felületein nevezik. Ha a helyszín nem is, egy valami közös volt a bajor főváros eddigi fináléiban: mindig olyan csapat győzött, amely korábban még egyszer sem hódította el a 7,5 kilogrammos, patinás serleget. 1979-ben a Nottingham Forest, 1993-ban a Marseille, 1997-ben a Borussia Dortmund, míg 2012-ben – az ellenérdekelt müncheniek nagy bánatára – a Chelsea.

A rendező történelme tehát a Paris Saint-Germain sikerét vetítette előre, mely történelme második BL-döntőjében az első sikeréért szállt harcba szemben az Internazionaléval, mely már háromszor is csúcsra tudott érni ez európai klubfutball elitsorozatában. A PSG emellett az egyenes kieséses szakaszban nyújtott remek teljesítményébe is kapaszkodhatott: Luis Enrique vezetőedző irányításával sorra búcsúztatta a favoritokat, elég csak a Liverpool vagy épp az Arsenal legyőzésére gondolni idegenben.

Egy álom Maliban

Noha az Intert előzetesen a defenzívebb taktikával azonosították sokan, legalább két dolog éppenséggel az olaszok sikerét vetítette előre. Egyfelől Simone Inzaghi együttese az olasz bajnokság zárófordulójában megdöntötte saját – a 2019–2020-as idényből fennálló – gólrekordját, és minden tétmérkőzést figyelembe véve már 114 találatot szerzett a szezonban, másfelől jóval jobb örökmérleggel bírt francia riválissal szemben (12-szer nyert, nyolcszor játszott döntetlent és mindössze hétszer kapott ki), mint a PSG az olasz csapatok ellen (6 gy, 7 d, 10 v) a nemzetközi porondon.





Napközben folyamatosan változott az ember előérzete, melyik csapat nyerheti a csatát. A belvárosban az Inter-drukkerek valóságos áradata fogadott, minden tizedik olaszra jutott talán egy párizsi a Marienplatz környékén. Pedig a milánóiak fő gyülekezőhelye nem is ez a hely, hanem a másfél kilométerrel odébb, az Odeonsplatznál felállított óriáskivetítőknél és színpadoknál volt. Néhány órával később ugyancsak a nerazzurri szimpatizánsai által csordultig töltött metróval jöttem át az Arénához, és ekkor valahogy biztosnak tűnt, az az együttes, amelyet ilyen szenvedéllyel támogatnak, nem veszíthet.





A stadion lelátójára lépve fordult a kocka. Noha bő két órával a kezdőrúgás előtt a PSG-szurkolókból volt kevesebb idebent, mégis jóval hangosabbnak tűnt a francia tábor. Könnyű volt nosztalgiába esni, idén márciusban, mikor a PSG a rendes játékidőt 1–0-ra megnyerte, végül pedig tizenegyesekkel búcsúztatta a Liverpoolt a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében sokkoló volt az élmény: az alig 2500-3000 fős vendégszektor simán leszurkolta a 60 ezer angolt, élükön a legendás Koppal.

„Magabiztos vagyok: 4–1-re nyerünk!” – közölte velem a Paris Saint-Germain egyik szurkolója, a sajtólelátó felső soraiban a segítségemet kérve egy fotó erejéig. – „Megálmodtam" – tette hozzá, miközben kiderült, Maliból repült egészen ideáig, két átszállással, több mint tízórás út után érkezve Münchenbe, úgy, hogy délelőtt még jegye sem volt. Belépőt végül kéz alól, 640 euróért, mintegy 256 000 forintnak megfelelő összegért vett. A repülőjegyekre pedig még ennél is többet költött. „A liverpooli élménye nem a véletlen műve volt, a párizsiaknál fanatikusabb tábor nincs a világon. Ezt ma is látni fogja! A városban lehet, hogy többen voltak az olaszok, de itt mi leszünk a hangosabbak” – győzködött. És mire a játékosok kifutottak a gyepre, hogy még a bemelegítés előtt szemrevételezzék azt és picit hangolódjanak a fanatikusaik előtt, már hajlottam is arra, hogy higgyem a PSG-mezes férfi szavait.

Azt pedig csak remélni mertem, hogy a meccs fele annyi fordulatot tartogat legalább, mint ahányszor a szurkolók hatására a megérzéseim változtak a kimenetelével kapcsolatban.

Az örömtűz éppen csak kialudt, gyúlhatott az újabb

A mérkőzés első tíz perce azt a játékot hozta, amire számítani lehetett: a labda többnyire az Inter térfelén járt, a milánói csapat mélyen tömörülő védelmével szemben egy Desiré Doué, majd egy Ousmane Dembélé lövés jelentette a fegyvert – mindkettő labdát könnyedén védte Yann Sommer. Az okkersárgába öltöztetett Nerazzurri egyszer tudott igazán kiszabadulni a nyomásból, akkor rögvest közel jártak a gólhoz, de végül Nicolo Barella beadása pontatlannak bizonyult. Második esély pedig nem volt: a 12. percben megszerezte a vezetést a francia bajnok! Vitinha védők mögé bejátszott lapos passza volt tökéletes Douénak, aki ezúttal a tizenhatos bal oldalánál tűnt fel, majd ajtó-ablak ziccert teremtve laposan centerezett az ötös előterében teljesen üresen érkező Asraf Hakimi elé tálalva, aki átvétel nélkül az üres kapuba továbbította a labdát (1–0).

14 Galéria: Münchenre és a BL-döntőre figyel a futballvilág: PSGInter Fotó: Peter Cziborra / Reuters

A franciák nemcsak a hangjukkal, a stadionba becsempészett görögtüzekkel, fáklyákkal is megünnepelték a vezetést. A füst pedig még fel sem szállt a stadionból, már gyúlhatott is az újabb lángcsóva...

Doué kezdőbe állítása volt talán az egyetlen meglepetés a PSG oldalán, de Luis Enrique valamire nagyon ráérzett. A franciák az első gól után kissé visszaléptek, érezhetően próbálták kijjebb csalogatni az eredménykényszerbe került Intert. Az olaszok egy pontrúgásnál meg is tették azt a szívességet, hogy egész bátran felléptek – ezt viszont labdaszerzés után kegyetlenül megbüntette a párizsi csapat. Dembélé megindult, a tizenhatos előterében pontos keresztlabdát adott a jobb szélen érkező Douénak, aki egy igazítás után megcélozta a kaput, a lövése pedig a menteni igyekvő Francesco Acerbiről védhetetlenül vágódott a hálóba (2–0). A 19 éves francia húsz perc alatt gólt és gólpasszt hozott össze élete első BL-döntőjében.

Méregfog nélküli, harapni sem képes kígyó

Az Inter-játékosok testbeszéde ezekben a pillanatokban kevés jóról árulkodott, az álcsúcson vágott, tántorgó bokszoló példája nem elég leíró arra, ahogyan Simone Inzaghi csapata festett. A dekoncentráltságra utaló jelek láttán pedig felsejlett a Gazzetta dello Sport reggeli cikkének kérdése. Vajon a szaúdiak próbálkozása, hogy épp a BL-döntő előtt keresték meg az olasz szakembert egy mesés, szezononként 30 millió eurós fizetéssel kecsegtető ajánlattal, vajon nem zavarta-e meg kissé a milánói fejeket?

A Párizs mezőnyfölénye állandósult, és ha a lendületből kissé vissza is vett a csapat, Henrih Mhitarjánék ezt egyáltalán nem tudták kihasználni. Lépéskényszer ide vagy oda, a milánóiak kaput eltaláló gólszerzési kísérlet nélkül zárták az első félidőt – igaz, Marcus Thuram 37. percben eleresztett fejesében a komoly gólveszély legalább benne volt.

Enrique meccsterve tökéletesen ült: Inzaghi csapatának csaknem minden méregfogát (ha már a csapat egyik jelképe a kígyó) ki tudta húzni az első félidőben. A milánói együttes 45 perc alatt semmit nem tudott profitálni szárnyvédői, Federico Dimarco vagy épp Denzel Dumfries sebességéből, és a középpálya közepén sem tudott építkezni annak köszönhetően, hogy hol Dembélé, hol Doué visszalépett a kezdőkörig is túltöltve a pályának ezt a szekcióját, létszámfölénnyel elfojtva Hakan Calhanoglu és Henrih Mhitarján egyéni klasszisát – utóbbi két játékos nevét szinte említeni sem kellett fordulásig.

14 Galéria: Münchenre és a BL-döntőre figyel a futballvilág: PSGInter Fotó: NurPhoto / Getty Images Hungary

Az álmoskönyvek alapján a második félidőben sem számíthatott sok jóra az Internazionale, mely ellenfelénél jóval később tért vissza folytatáshoz a pályára. A francia drukkerek hangerejét jellemzi, hogy míg a PSG játékosok érkezésekor olyan érzés volt, mintha az egész stadion ovációban törne ki, addig a milánóiak visszatértekor elnyomhatatlanul erős fütty harsant. Az Inter-drukkerek városban tapasztalt jó kedve és hangereje egyaránt elpárologni látszott. Egy-egy pontrúgásnál – szögletnél, szabadrúgásnál – megdörrentek ugyan, de az átütő erő épp úgy hiányzott a keménymag szurkolásából, mint kedvenceik játékából.

A végére Puskásék rekordja is odalett

Az 55. percben Gianluigi Donnarumma rosszütemű kijövetele teremthetett volna esélyt a 2010-es győztes előtt, de Marquinhos útját állta a második labdára lendületből érkező Barella lövésének. Ekkor már túl voltunk Inzaghi első cseréin, aki épp a szélső védő posztokon frissített. A kék mezesek azonban továbbra sem hagyták lendületbe jönni Lautaro Martínezéket. Egyórányi játék telt csak el, de Donnarumma olyan pimaszul húzta az időt minden kirúgásnál, minta már csak néhány másodperc választaná el a sporttörténelmi sikertől őt és csapatát. Az Inter-tábor tagjai nem is felejtették el jelezni neki, hogy cseppet sem tartják szimpatikusabbnak mióta elhagyta városi riválisukat, nevelőegyesületét, az AC Milant.

Szegény embert az ág is húzza alapon, a néhány perccel korábban becserélt Yann Bissecket a 62. percben már hozhatta is le Inzaghi. A 24 éves német bekk sérülés miatt kényszerült elhagyni a pályát egyszerre a neki jutott idő alatt teljesen súlytalan Mhitarjánnal.

Csak idő kérdésének tűnt, hogy az átmenetekben sem gyenge, a második félidőben egyértelműen a kontrákra játszó PSG mikor viszi be a mindent eldöntő ütést az idő szorításában újfent egyre pontatlanabbá váló olaszoknak. Annak lett igaza, aki percek helyett inkább másodpercekben kezdte mérni az időt: a Bisseck helyére beállt veterán, Matteo Darmian még be sem melegedhetett igazán, mikor fejcsóválva végignézte, ahogy Doué ismét a francia tábor elé szalad gólt ünnepelve. Ezúttal Vitinha átadásával gyorsított fel a 19 éves szélső aki tizenhat méterről kilőtte a rövid alsót (3–0).

Innentől a legvérmesebbek sem gondolhatták komolyan, hogy a Nerazzurri még képes lesz visszakapaszkodni a meccsbe. Egyúttal egyre inkább érett a maliban született álom beteljesülése: nemcsak a kimenetel, a háromgólos különbség is stimmelt.

A találkozó elején hallott tipp végül nem lett tűpontos, ez azonban legkevésbé sem a párizsiakon múlt: a 72. percben egy újabb gyors átmenetből a bal szélen meginduló Hvicsa Kvarachelia ütötte még mélyebbre válságában az Intert (4–0).

14 Galéria: Münchenre és a BL-döntőre figyel a futballvilág: PSGInter Fotó: Kai Pfaffenbach / Reuters

Ezzel pedig még mindig nem volt vége a 87. percben a csereember – egy újabb francia tini – Senny Mayulu alakította ki az 5–0-s végeredményt.

A PSG nemcsak győzött, és ezzel 1970 óta íródó klubtörténetében először ült fel a kontinens trónjára, de egyúttal új rekordot is állított fel a BEK/BL-döntők történetében. A finálét ugyanis soha, egyetlen csapat sem tudta négygólosnál nagyobb különbséggel megnyerni. A BL-érából az AC Milan tartotta az eddigi rekordot a Barcelona 1994-es kiütésével, a BEK-korszakban a Real Madridnak volt még egy 7:3-as sikere az Eintracht Frankfurt ellen (Puskás Ferenc mesternégyesével) a Bayern Münchennek 1974-ben az Atlético ellen megismételt fináléban, valamint az AC Milannak egy ugyancsak 4–0-s győzelme a Steaua Bucuresti ellen még 1989-ben.

Beszédes, Kovács István játékvezető a szokásoktól eltérően nem is hosszabbított, amint leketyegett a 90 perc, véget vetett az Internazionale szenvedéseinek.

München átka ismét lecsapott a korábbi győztesre: ötödjére is olyan csapat emelhette magasba a Bajnokok Ligája serlegét, amely előtte még egyszer sem tudta megnyerni az elitsorozatot.

A finálé hőse a francia szaklapok többsége által is csak a kispadra várt Doué volt, aki a neki jutott 66 perc alatt két góllal és egy gólpasszal járult hozzá a franciák sporttörténelmi diadalához.

LABDARÚGÁS

Bajnokok Ligája 2024–2025, döntő

Paris Saint-Germain (francia)–Internazionale (olasz) 5–0 (Hakimi 12., Doué 20., 64., Kvarachelia, 73., Mayulu, 87.)

München, Allianz Arena. 64 500 néző. Vezette: Kovács István (romániai)

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (L. Hernandez, 78.) – Joao Neves (Zaire-Emery, 84.), Vitinha, Fabián Ruiz (Mayulu, 84.) – Doué (Barcola, 66.), Dembélé, Kvarachelia (G. Ramos, 85.). Vezetőedző: Luis Enrique.

Inter: Sommer – Pavard (Bisseck, 54., Darmian 62.), Bastoni, Acerbi – Dumfries, Barella, Mhitarjan (Carlos Augusto, 62.), Calhanoglu (Asllani, 70.) Dimarco (Zalewski, 54.) – L. Martínez, M. Thuram. Vezetőedző: Simone Inzaghi.

(Borítókép: Paris St Germain játékosa Vitinha és az Inter Milan játékosa Nicolo Barella. Fotó: Kai Pfaffenbach / Reuters)