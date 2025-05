A Paris Saint-Germain–Internazionale-találkozót megelőzően a számok, az összefüggések, a jóslatok világában keresik sokan a végső győztest. A 13-szoros francia bajnok legnagyobb nemzetközi sikere kétségkívül az 1996-os KEK-győzelem. A PSG Brüsszelben nyert az osztrák Rapid Wien ellen. A legközelebb 2020-ban került a katari tőke által megtámogatott egyesület a klubfutball legrangosabb trófeájához. A vírushelyzet miatt egy helyszínen megrendezett nyolcas döntő és egymeccses kieséses szakasz végén a Bayern Münchennel találkozott a PSG. Bár a találkozót egy francia játékos, Kingsley Coman döntötte el, ő azonban akkor már a német rekordbajnokot erősítette.

2019-ben közel volt a tulajdonosi kör a szakításhoz

Ennek a döntőnek viszont nagy szerepe volt a párizsiak életében, hiszen nem egészen egy évvel azelőtt, a közel egymilliárdos tőkeinjekciót követően elmaradó sikerek okozta sokk elgondolkoztatta a katari vezetést az eladáson. Azonban érkezett Thomas Tuchel és Lőw Zsolt párosa, majd a lisszaboni döntő. A következő négy évben hiába szerepeltek a világ legfényesebben csillogó nevei a támadósorban, Lionel Messivel, Neymarral és Kylian Mbappével is csak két elődöntőre és két nyolcaddöntőig való menetelésre futotta. Luis Enrique érkezése azonban egy új, fiatal, sikerre éhes csapat képét vetített előre.

A spanyol szakember szinte napra pontosan tíz évvel ezelőtt már magasba emelhette a győzteseknek járó serleget a legmagasabb polcon. Azt a meccset is Németországban, a berlini Olimpiastadionban játszották. Tíz év elteltével a BL egyik legfiatalabb csapatát vezetheti újra a csúcsra. Pedig nem indult valami fényesen az idei BL-szezon. Vereség Londonban, az Arsenal ellen, döntetlen a holland PSV-t fogadva, majd az Atlético Madrid nyert Párizsban. Ismét egy vereség az Allianz Arénában és megcsapta a kiesés szele a Paris Saint-Germaint a főtáblán. Ősszel semmilyen kupát nem lehet nyerni, viszont el lehet veszíteni azokat, tartja a mondás. A PSG-nél azonban minden mozaik a helyére került. Ennek pedig az angol csapatok itták meg a levét.

Sorra győzte le a végső győzelemre is esélyes csapatokat a PSG.

Győzelem a Manchester City ellen, a kiesés szakaszban pedig a Brest elleni tíz rúgott gólt és továbbjutást követően a Liverpool, az Aston Villa és az Arsenal sem tudta megállítani Ousmane Dembélééket. A PSG 33 gólt szerzett az idei kiírásban 32,5-ös xG, a helyzetek minőségét jelző mutató mellett, ami talán azt jelzi, hogy egy-két gól még a lábakban is maradt. Mérkőzésenként átlagban 18,5 helyzetet dolgoztak ki, ezekből hétszer a kaput is eltalálták, ami viszont már nagyon magas szám. Mindezt úgy, hogy a spanyol sztáredző feladott az elveiből, nem akar már mindenáron labdát birtokolni, akaratát az ellenfélre erőltetni. Luis Enrique együtt fejlődött csapatával, taktikáját csapata erősségeihez alakította.

Kiváló egyéni teljesítmények és hatalmas összegek a döntőig vezető úton

Az ellenfelek átlagban csak tíz kísérletig jutottak ellenük, melyből 3,5 veszélyeztette Gianluigi Donnarumma kapuját. Kevés lehetőséget kapott a másik oldal a gólszerzésre (17,7-es xG), ráadásul a kapott 15 gól azt mutatja, hogy az olasz hálóőr sem keveset tett hozzá ahhoz, hogy 2020 után ismét álmaik kapujába érkezzenek a párizsiak. Mellette egyértelműen ki kell emelni Ousmane Dembélét. A 29 éves támadó 2025-re megtáltosodott. A naptári évben eddig 25 gólt szerzett és hat gólpasszt is kiosztott, a szezonra vetítve 33 találat és 13 assziszt szerepel a neve mellett. Ez azt jelenti, hogy 69 és fél percenként hozza kihagyhatatlan helyzetbe társait, vagy talál a hálóba.

A Paris Saint-Germain újabb sikerei mögött természetesen hatalmas összegek sorakoznak. A legutóbbi öt szezonban, a már említett közel egymilliárdos erősítést követően újabb 994,5 millió eurót költöttek játékjogok vásárlása. Szemben az Internél kiadott 385 millióval. Ha még azt is hozzávesszük, hogy a milánói csapat ezen időszak alatt hetvenmillió plusszal zárta eladásait és vételeit, akkor kijelenthető, hogy teljesen más klubfilozófia mentén érkeztek a csapatok a müncheni fináléba.

Minden út Münchenbe vezet

Giuseppe Marotta, az Inter első számú vezetőjének elképzelései és lehetőségei teljesen mások a futballal kapcsolatosan. Mint a jelenlegi keretből Stefan de Vrij, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Marcus Thuram, vagy Mehdi Taremi, a legtöbben ingyen érkeztek a milánói kék-feketékhez. A fiatalos lendületet és jövőbeni hatalmas átigazolás lehetőségét felülírják a tapasztalat és az anyagi lehetőségek, de mint látható, több út is vezethet a sikerhez. Az idős kerethez és a klubmodellhez pedig sikerült megtalálni az egyik legjobb olasz szakembert, Simone Inzaghit, aki 2021-óta vezeti az Intert.

A háttérben tapasztalható merőben eltérő elképzelések a futballpályán is szemmel láthatóak. Luis Enrique 4–3–3-as elképzelésével szemben az Inter hosszú ideje a 3–5–2-es rendszerben hisz, ehhez igazol, ezt építi, fejleszti tökéletesre. A centrális területek tömörítése, biztonsága, a taktikai fegyelem, a gyors átmenetek és az egyének kvalitása hihetetlen színessé teszi az Inter játékát. Ha labda nélkül kell játszani, az is jó, ha dominálni szeretnének, arra is megvannak az elképzeléseik. Mindig igazodnak az ellenfélhez, megpróbálják annak leggyengébb pontjait támadni és kihasználni. Ha kell egy kapott góllal a nyolc meccsen biztosan jutnak tovább a főtáblán, ha kell játszanak egy 13 gólt hozó elődöntőt, hat kapott góllal a Barcelona ellen. Bármi megfelel.

Yann Sommer nélkül ez az egész elképzelhetetlen és elérhetetlen volna.

Az Inter annyi gólt termelt, amennyit helyzetei minősége (23,8-as xG) alapján szerezni kellett, 26-szor talált ellenfelei hálójába. Mindezt rendkívüli hatékonysággal tette, hiszen a párizsiakkal szemben Lautaro Martínezéknek csak 12 lehetőség állt rendelkezésükre a gólszerzésre, átlagban mérkőzésenként, amelyből csak négy talált kaput. Az ellenfelek sok kísérletéhez (átlagban 15 meccsenként) viszont nem párosult minőség, ráadásul Yann Sommer is szenzációsan védett. A statisztikai mutatók alapján eddig nyolc/kilenc góltól mentette meg csapatát.

A PSG nyugodtabban készülhetett a BL-döntőre

Míg a Paris Saint-Germain már korábban megnyerte a francia bajnokságot és a Szuperkupát, majd a múlt hét végén a kupát is magabiztosan elhódították, nyugodtan készülhettek a mai fináléra. A legutóbbi hat találkozón Luis Enrique 40 helyen változtatott kezdőcsapatán. Az Inter útja sokkal izgalmasabb volt a döntőig. Az utolsó fordulóban hajszállal és egy ponttal maradtak le a bajnoki címről, a Szuperkupa-döntőt és az Olasz Kupa-elődöntőt pedig elveszítették az AC Milan ellen. Azonban 2023 után újra a Bajnokok Ligája-döntőjének egyik résztvevője az 1964-ben és 1965-ben BEK-győztes Internazionale, amelynek játékosai 2010 után másodszor emelhetik fel a BL-trófeát.

A mérkőzés játékvezetője Kovács István és csapata lesz, akik mindkét résztvevő félnek dirigáltak már ebben a szezonban. Az Inter az Arsenalt verte 1–0-ra, a PSG a Liverpoolt ugyanilyen különbséggel. Akkor a PSG tizenegyesekkel tovább is jutott. Hogy ezúttal kilencven percig, vagy akár 120 percet is meghaladóan tartanak-e az izgalmak, azt 19:45-től az RTL+ felületein, vagy 20:15-től az RTL-en követhetik a futballrajongók.

A szerző 24-szeres válogatott labdarúgó, játékosként a Ferencvárossal háromszor, míg a német Kaiserslauternnel egyszer nyert bajnokságot.

Bajnokok Ligája 2024–2025, döntő

Paris Saint-Germain (francia) – Inter (olasz)

München, Allianz Arena. Szombat, 21.00. V: Kovács István (romániai)

A várható kezdőcsapatok

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves – Barcola, Dembélé, Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique.

Inter: Sommer – Bastoni, Bisseck, Acerbi – Dumfries, Barella, Mhitarján, Calhanoglu, Dimarco – L. Martínez, M. Thuram. Vezetőedző: Simone Inzaghi.

Borítókép: pénteken még az utolsó simításokat végezték a csapatok az Allianz Arénában, a szombati döntő helyszínén (Fotó: Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images)