A palánkos pályán megrendezett, kis létszámú (8 fős) csapatokat felvonultató minitorna, amely afféle hivatalos BL-nosztalgiaeseményként szerepel az UEFA naptárában, közel telt házat vonzott. Mintegy 12 ezer ember volt kíváncsi a múlt legendáira – olyan játékosokra, akik közül többen már húsz éve visszavonultak, mások viszont nemrég akasztották szögre a stoplist. Ami közös volt bennük: egytől egyig nyomot hagytak a modern futball történetében. És ezt a közönség is tudta.

A tornán négy gálacsapat mérte össze a tudását, mindegyiket egy-egy BL-győztes klasszis vezette: Luís Figo, Lothar Matthäus, Kaká és Clarence Seedorf. A névsor önmagáért beszélt – igaz, Seedorf végül nem tudott elutazni Münchenbe, így a Royal Seedorf nevű alakulat nélküle volt kénytelen pályára lépni. Társai a meccsek után egyöntetűen nyilatkozták: nemcsak a játéktudása, hanem a jelenléte is hiányzott.

A legnagyobb ovációt két Bayern-legenda Lothar Matthäus és Franck Ribéry kapta. De nagy szeretettel fogadta a közönség Mario Gómezt, Giovane Élbert és Zé Robertót is, akik mind szép éveket töltöttek Münchenben.

Utóbbi valósággal meghökkentette a közönséget: noha már 50 éves elmúlt, a felét simán letagadhatná. Úgy nézett ki, mintha ma-holnap be is lehetne írni a Bayern kezdőcsapatába. Kondíciója, gyorsasága és technikai tudása a tornán szereplő mezőny egyik legjobbja volt. És nem volt messze tőle Franck Ribéry sem: ha a térde engedné, még mindig simán eljátszana bármelyik élvonalbeli bajnokságban. Még most is tele van elképesztő meglátásokkal, és a győzni akarása sem kopott meg. A vesztes első elődöntő hajrájában kihagyott helyzeten úgy bosszankodott, mintha nem is egy gálán, hanem a BL-döntőben maradt volna ki. Az NB I-ben – hogy ne szaladjunk túl messzire – komoly erősítés lenne mostani állapotában is, ez nem kérdés.

A játék természetesen nem hasonlított a hagyományos futballhoz – már csak a palánkok miatt sem –, de amit láttunk, az egyáltalán nem volt erőltetett. Őszinte, időnként kifejezetten szórakoztató játékkal rukkoltak elő a közönség szeretetét maximálisan meghálálva. Olyan volt, mint amikor régi ismerősök újra összeállnak egy meccsre, és ugyan már nem mennek 90 percen át, de még mindig mindenki tud valamit, amit más nem. És amit érdemes megnézni.

Kaká például egy büntető előtt kétszer is ellenőrizte a labdán a szelep helyét – hogy az biztosan jól álljon, és a rúgás tökéletes legyen. Profizmus, ami a „nyugdíjjal” sem kopik ki. Andrés Iniesta, aki kevesebb mint fél éve még aktív futballista volt, most már a legendák tornáján osztogatta a labdákat. A közönség értékelte a jelenlétét – külön tapsot is kapott –, de sokak arcán ott bujkált az érzés: „Már ő is ide tartozik? Olyan, mintha tegnap még a BL-elődöntőben szerzett volna gólt…”

Nagy húzás volt a szervezőktől, hogy a meccsek előtt lejátszották a Bajnokok Ligája-himnuszt. Megszólalásakor Thiago Alcantara szája szélén jellegzetes mosoly jelent meg, Blaise Matuidi szemmel láthatóan meg is hatódott. Könnyek csillogtak a szemében – és nem ő volt az egyetlen, akinek összeszorult a torka.

Persze egy ilyen tornán sem lehet mindenki közönségkedvenc: Marco Materazzi neve hallatán szórványos füttyszó hangzott fel – és a helyszín ismeretében ez nem volt meglepő. A német drukkerek nem felejtenek: a 2006-os világbajnokság elődöntőjében az olasz válogatott épp őket ütötte ki, és bár Materazzi nem ott lett főszereplő, a döntőben szerzett gólja és a Zinedine Zidane-nal történt híres incidens miatt azóta is szimbólummá vált. A bajorok szemében egyáltalán nem pozitív hősként.

A tornát végül nem a Matthäus Masters nyerte – sőt, ők végeztek az utolsó helyen –, de ez igazából senkit nem zavart. Itt most nem az eredmény volt a fontos. Hanem a jelenlét. Az élmény. Az, hogy ezek a játékosok még mindig képesek 12 ezer embert megmozgatni egy péntek délután, sőt, nem egy, nem is két müncheni jobban várta ezt a fellépést, mint a fő attrakciónak számító Paris Saint-Germain–Internazionale BL-döntőt.

A nosztalgia néha többet ér, mint bármilyen trófea.

Az arany végül tizenhét(!) gólos finálé végén Figo csapatának nyakába került, a döntőt 9–8-ra elbukó Kaka's King zárt másodikként, míg a bronzmérkőzést a Royal Seedorf húzta be. A mini BL-serleget idéző trófeát is egy korábbi ikon, Fabio Capello adta át, míg a pálya szélén Arsene Wenger biztosította a szakértő elemzést. A torna legjobb játékosát is megválasztották, ez a serleg Figo vitrinjébe kerülhet be.

A Paris Saint-Germain–Internazionale Bajnokok Ligája-döntő szombat este 21 órakor kezdődik. A találkozót az Index élőben közvetíti, majd helyszíni beszámolóval jelentkezik.

LABDARÚGÁS

Bajnokok Ligája 2024–2025, döntő

Paris Saint-Germain (francia)–Internazionale (olasz)

München, Allianz Arena. Szombat, 21.00. V: Kovács István (romániai)

A várható kezdőcsapatok

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves – Barcola, Dembélé, Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique.

Inter: Sommer – Bastoni, Bisseck, Acerbi – Dumfries, Barella, Mhitarjan, Calhanoglu, Dimarco – L. Martínez, M. Thuram. Vezetőedző: Simone Inzaghi.

