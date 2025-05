Münchenre és a BL-döntőre figyel a futballvilág: PSG–Inter

Vastaps a vége. Rendesen be is fűtöttek itt a felcsapó óriás lángnyelvekkel. Amíg gyorsan elbontják a színpadot, a díszletet és a fénytechnikát, az Inter-szurkolók magukhoz ragadják a kezdeményezést, és rákezdenek egy saját nótára. Hátborzongató már most a hangulat, mi lesz még itt, ha egyik vagy másik csapat viszonylag korán vezetést tud szerezni?!