Egy lépéssel a történelem előtt – szombat este a Bajnokok Ligája trófeáért csap össze a Luis Enrique vezette, újraértelmezett Paris Saint-Germain és a triplázás helyett már csak egy serlegben reménykedő, de így is megtörhetetlen Internazionale. Európa két merőben eltérő filozófiát képviselő csapata olyan döntőre készül Münchenben, amelynek tétje nemcsak egy serleg, hanem egy időszámítás megnyitása is lehet a világfutballban.

„Ez a futball – elesel, aztán felállsz” – mondta Nicolo Barella, az Internazionale középpályása pénteken a müncheni Allianz Aréna sajtótermében, egy nappal a Bajnokok Ligája döntője előtt, amikor a 2024–2025-ös szezonról kérdezték. Az olasz sztárcsapatnak három hete még minden esélye megvolt arra, hogy történelmi triplával zárja az évadot, azonban az Olasz Kupában elbukott az elődöntőben, és végül egyetlen ponttal a bajnoki címről is lemaradt a Napoli mögött.

Ezzel együtt Simone Inzaghi fiai tudják, az idényük legfontosabb mérkőzése csak most jön: egy Bajnokok Ligája-győzelem mindent új megvilágításba helyezhet, és kárpótolhatja Barelláékat a pofonokét.

Sokunknak van tapasztalata a döntőről, szóval teljes mértékben élvezzük ezt. Azt is tudjuk, hogy a taktika bizonyos mértékig számít, végső soron szívre van szükség minden másnál jobban. Megpróbálunk nem üres kézzel távozni, és mindent megteszünk, hogy hazavigyük a trófeát. Ez lenne a lezárása valaminek, amit több éve elkezdtünk.

– tette hozzá a 28 éves olasz.

Míg az Inter története negyedik Bajnokcsapatok Európa-kupája/Bajnokok Ligája-sikerére hajt, a túloldalon a PSG összességében másodszor jutott döntőbe és az első trófeáját nyerheti a kontinens legrangosabb kupájában. A klub éveken át hatalmas összegeket költött a siker érdekében, idén viszont talán kevesebb felhajtás mellett, de nagyobb csapategységgel jutott el a fináléig. Luis Enrique két szezon alatt új alapokra helyezte a katari olajmilliárdokból pénzelt projektet, szinte már azok szimpátiáját is megszerezve, akik eredendően rossz szemmel nézték Nasszer al-Kelaifi és a Quatar Sports Investments ténykedését.

„Egy olyan edző, aki sokkal szenvedélyesebben foglalkozik a játék védekező részével, mint ahogyan az emberek gondolnák – mondta Enrique felfogásáról a PSG csapatkapitánya, Marquinhos péntek este. – Sokat koncentrál játékosaink védekező munkájára, különösen a támadóinkéra. Holnap ez nem fog változni.” A brazil védő az ellenfelükről is elismerően nyilatkozott: „Nagyszerű csapat, tapasztalt csapat, amely már játszott döntőt néhány évvel ezelőtt. Az Internek megvan a saját filozófiája, nekünk a miénk. Azt hiszem, nagyszerű mérkőzés lesz.”

A franciák utolsó edzése kifejezetten jó hangulatban telt a finálé előtt. A szakértők által a döntő egyik főszereplőjének várt Ousmane Dembélé is láthatóan jól érezte magát az Allianz Aréna gyepén, miközben a kapura lövéseket gyakorolták vagy épp cicáztak, szigorúan mentesen mindenféle taktikai elemtől.

„Gyerekkorom óta arról álmodom, hogy ilyen mérkőzést játszhatok – fogalmazott a támadó. – Koncentráltnak kell maradnunk a játékra, a csapatra, magamra. Remélem, fantasztikus teljesítményt tudunk nyújtani. Kontrollálnunk kell az érzelmeinket, de nyugodtan, ugyanakkor mosollyal kell közelítenünk a meccshez. Hiszem, hogy felkészültünk amennyire csak egy ilyen döntőre felkészült lehet az ember.”

Dembélét arról is kérdezték, futhatott volna-e hasonlóan szenzációs idényt – jelenleg 33 gólnál és 13 asszisztnál jár –, ha Kylian Mbappé nyáron nem dönt úgy, inkább a Real Madridnál folytatja. A 28 éves futballista diplomatikusan csak annyit mondott, korábbi csapattársa van olyan jó játékos, hogy megkönnyítsen minden pillanatot számukra a pályán, azt azonban kár találgatni, mi lett volna ha nem érzi úgy, hogy álmait követve a BL-rekordgyőztes spanyolokhoz szerződik.

A francia L'Équipe ezzel kapcsolatban úgy fogalmaz, a PSG „une équipe qui s'est révélée à elle-même et au monde” – azaz egy csapat, amely önmagát és a világot is meglepte.

A Gazzetta dello Sport részletes elemzésbe bocsátkozott, kiemelve, hogy a párizsi csapat többnyire klasszikus csatár nélküli 4–3–3-as formációban játszik, ahol a támadók folyamatosan cserélgetik egymás között a pozícióikat, ami a sokszor emberezésre építő Inter dolgát alaposan megnehezítheti. A lap ugyancsak kiemelte Dembélé fantasztikus formáját, de megjegyzi, az Inter korábbi játékosára, Asraf Hakimire is nagyon-nagyon oda kell figyelni, mert bátran lép fel a támadásokkal, míg középen Vitinha, Joao Neves és Fabián Ruiz biztosítják az egyensúlyt.

A lap hangsúlyozza, a PSG játékstílusa a kollektívára épül, nem egyéni sztárokra. Dembélé Mbappé távozása után vált vezéregyéniséggé, míg Hvicsa Kvaracelia három hónap alatt bizonyította a Napoli számlájára utalt több mint 70 millió eurót az utolsó fillérig megérte. Luis Enrique a PSG valódi vezére, aki új identitást adott a csapatnak. Nem habozott padra ültetni Mbappét, amikor világossá vált a távozása, és fegyelmi okokból Dembélét is ki merte hagyni, amikor az élet ezt követelte tőle. Az olaszok meglátása szerint az 55 éves tréner a kritikus helyzetekben mindig vállalja a felelősséget, és ezzel a vezérszerepet is: ahogy a lap fogalmaz, „az új PSG valódi iránytűje nem más, mint Lucho maga.” Az egész szövegen az érződik, az Inter szempontjából Luis Enrique kiváló munkája miatt tartanak leginkább az esti mérkőzéstől.

A lap egy másik cikkében felteszi a kérdést, vajon megzavarja-e a milánói fejeket a pletyka, mely szerint vezetőedzőjük, a csapatot 2021 óta irányító Inzaghi rövidesen Szaúd-Arábiába szerződhet, a rekordbajnok al-Hilal ugyanis szezononként 30 millió eurós fizetéssel csábítja.

A fináléval kapcsolatban a német Bild azt jegyezte meg, hogy 21 év után rendeznek először olyan BL-döntőt, melyben sem német, sem angol, sem spanyol csapat nem érdekelt.

Ettől függetlenül nem kérdés, hogy az Allianz Arénában telt ház lesz. Mivel az UEFA rendezvényein tilos az állóhely a Bundesliga-meccsekhez képest valamivel szűkebb kapacitással, 64 500 néző előtt rendezhetik meg a finálét. A klubok hivatalosan 18-18 ezer jegyet kaptak, ám ennél jóval több szurkoló érkezett Párizsból és Milánóból is bajor fővárosba. Többségük várhatóan az Olympiaparkban felállított óriáskivetítőknél követi majd az összecsapást.

A közvetítés sem lesz akármilyen, az európai szövetség tájékoztatása szerint helyszínen minden korábbinál több, 42 kamera áll csatasorba, köztük 8 superslow-motion technológiás, valamint spidercam és helikopter is rendelkezésre áll. A média érdeklődése is hatalmas: összesen 525 akkreditált újságíró követi majd a találkozót, közülük 285-en az írott sajtót képviselik a világ minden pontjáról. Apró érdekesség: több mint 100 kilométernyi elektronikai és optikai kábelt fektettek le a döntő miatt az Arénában.

A müncheni stadion 2012 után másodszor ad otthont a döntőnek, München városa azonban ötödször fogadja a finálé résztvevőit: korábban az 1972-es játékok központi helyszínéül épült Olympiastadion már háromszor – 1979-ben, 1993-ban és 1997-ben – volt házigazda. Noha a Milan és a Juventus révén kétszer is volt olasz finalista a bajor fővárosban, a BEK-et vagy a BL-t még egyszer sem tudta itt megnyerni itáliai együttes.

Ha már a trófeánál járunk, az est főszereplője 73,5 centiméter magas és 7,5 kilós serleg, mivel sem az Inter, sem a PSG nem tagja annak a szűk körnek, akik hazavihetik az eredeti kupát – mint a Real Madrid, a Barcelona, az Ajax, a Liverpool, az AC Milan és a Bayern – ezúttal is csak egy replikát visz majd haza a győztes. Az 1968–1969-es kiírás óta élő szabály szerint az eredeti trófeát az tarthatja meg, aki története során az ötödik diadalát éri el, vagy egymást követő három évben ér sorozatban csúcsra.

Az Index által Münchenben megkérdezett semleges szurkolók – főként helyiek – inkább a PSG-t tartják esélyesebbnek. Modernnek, gyorsabbnak, frissebbnek látják őket. Az Intertől viszont olaszos, zárt és céltudatos futballt várnak – amellyel bármilyen ellenfél ellen képes lehet eredményesen játszani.

Ahogyan azt már korábban is említettük, magyar szempontból is különleges ez a döntő. A finálén több magyar önkéntes is segédkezik, akikkel a médiaakkreditációs központban és a beléptetőkapuk biztonsági ellenőrzőpontjainál is találkozhattunk. Mivel a 2026-os döntőnek Budapest ad majd otthont, nagy magyar küldöttség érkezett az UEFA observer programjának részeként, hogy megfigyelje a német lebonyolítás részleteit és a szerzett tapasztalatokat kamatoztassa a jövő évi budapesti finálé megszervezésekor.

Az Inter az előzetesen jóváhagyott szerelések alapján okkersárga mezben lép pályára – erről a keret közösen döntött a lehetséges opciókat mérlegelve – Yann Sommer narancs színű kapusmezével, míg a PSG pályaválasztóként a szokásos piros-kék hazai szerelését viselheti, Gianluigi Donnarumma pedig zöldben fog védeni.

A Paris Saint-Germain–Internazionale Bajnokok Ligája-döntő szombat este 21 órakor kezdődik. A találkozót az Index élőben közvetíti, majd helyszíni beszámolóval jelentkezik.

LABDARÚGÁS

Bajnokok Ligája 2024–2025, döntő

Paris Saint-Germain (francia)–Internazionale (olasz)

München, Allianz Arena. Szombat, 21.00. V: Kovács István (romániai)

A várható kezdőcsapatok

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves – Barcola, Dembélé, Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique.

Inter: Sommer – Bastoni, Bisseck, Acerbi – Dumfries, Barella, Mhitarjan, Calhanoglu, Dimarco – L. Martínez, M. Thuram. Vezetőedző: Simone Inzaghi.

(Borítókép: A csatába induló hadvezért – Luis Enrique a PSG döntőt megelőző utolsó edzésén az Allianz Arénában. Fotó: Marco Canoniero / Getty Images Hungary)