A PSG minden létező fronton uralta Európát, és véget vetett a nagy böjtnek

És amíg Párizsban minden szép és jó, Milánó fekete-kék felén az idény negyedik sorozatában is a végjátékban elbukás jutott osztályrészül.

Véget ért a nagy böjt

A Paris Saint-Germain fennállása 167. BEK/BL-mérkőzését játszotta le, mire sikerült felérnie a csúcsra. Ennél több meccse az elitsorozatban trófea nélkül csak a 2006-ban döntős Arsenalnak (211), a Dinamo Kijevnek (185) és a háromszoros finalista Atlético Madridnak (176) van.

Egy, aki mindent vitt, és egy, aki semmit sem

A Paris Saint-Germain gyakorlatilag tökéletes szezont futott, hiszen azt a sorozatot, amiben elindult, mind meg is nyerte! A francia bajnokság mellett a hazai kupában és a Szuperkupában is a csúcsra ért, ehhez negyedikként csatlakozott a BL-győzelem is – és még a két hét múlva kezdődő klubvilágbajnokságon is lehet tovább írni a történelmet.

Az Inter ugyanakkor rendkívül fájdalmas befejezésekkel teli idényt produkál, hiszen mindenhol a végjátékban bukott el. A januári Szuperkupában kétgólos előnyről kapott ki a Milantól, az Olasz Kupában pedig az áprilisi elődöntőben „idegenbeli” 1–1 után otthon 3–0-ra. A bajnokságban az utolsó előtti fordulóban a 90. percben kapott góllal ikszelt a Lazióval, és végül egy ponttal maradt le az aranyéremről. A BL-ben pedig hiába ejtette ki a Bayern Münchent és a Barcelonát is, megsemmisítő vereséget szenvedett a fináléban.

Luis Enrique Pep Guardiolát másolta

A párizsi vezér edzői karrierje során másodszor volt arra képes, hogy egy idény alatt bajnoki címet, kupát és BL-t is nyerjen, tíz évvel ezelőtt a Barcelona kispadján jött össze ugyanez – majd még abban az évben az európai Szuperkupát és a klubvilágbajnokságot is megnyerte.

Rajta kívül egyedül barcelonai elődjének jött össze kétszer is a triplázás. Pep Guardiola a 2008–2009-es és a 2010–2011-es idényben is bajnok és BL-győztes lett a katalánokkal, de „csak” előbbinél jött össze a hazai kupa is. Mondjuk, ezt az évet hat trófeával zárta, mivel a spanyol és az európai Szuperkupát, valamint a klubvilágbajnokságot is megnyerte. A Manchester City szakvezetője az angolokkal 2023-ban ért a csúcsra a BL-ben, emellett pedig a bajnokságot, az FA-kupát, az európai Szuperkupát és a klubvilágbajnokságot is megnyerte.

2 - Luis Enrique is only the second manger to win a treble with a European club on two different occasions, previously doing so in 2014-15 with Barcelona, along with Pep Guardiola (Barcelona in 2008-09 and Manchester City in 2022-23). Magicians. pic.twitter.com/yTCq10UJdw — OptaJoe (@OptaJoe) May 31, 2025

Mindent is vitt a spanyol középpályás

A futballisták között is vannak elképesztő trófeahalmozók. Ott van például az idényben 15 kanadai pontot (5 gól + 10 gólpassz) termelő Fabián Ruiz, aki jelen pillanatban címvédő:

az Európa-bajnokságon

a Nemzetek Ligájában

a Bajnokok Ligájában

a francia bajnokságban

a Francia Kupában

a francia Szuperkupában

Fabián Ruiz es ahora mismo...



vigente campeón de Liga

vigente campeón de Copa

vigente campeón de Supercopa

vigente campeón de la Copa de Europa

vigente campeón de la Eurocopa

vigente campeón de la UEFA Nations League pic.twitter.com/czRFgs3PgL — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) May 31, 2025

Hvicsa Kvarachelia a télen érkezett a Napolitól, és mivel előző csapata behúzta az Inter előtt a scudettót, így ebben az idényben nyert BL-t, francia és olasz bajnokságot, valamint Francia Kupát is. A finálé negyedik gólját szerző szélső lett az első grúz futballista, aki BL-döntőben eredményes tudott lenni.

Désiré Doué lenyűgöző estéje

A 19 éves francia Inter elleni teljesítménye kapcsán csak szuperlatívuszokban lehet beszélni. A WhoScored.com statisztikái szerint Doué minden csele, keresztlabdája és szerelési kísérlete sikeres volt a meccsen, három kulcspasszt osztott ki, amiből két nagy helyzetet teremtett, ebből egy gólt lőttek a társak, három kaput eltaláló lövéséből pedig két gól született. Mindezek mellett ő lett a legfiatalabb futballista, aki egy BL-döntőn gólt és gólpasszt is jegyzett.

Még egy kis Doué: ő az első, aki egy BL-döntőben legalább három gólból vette ki a részét, és összességében a hatodik, aki gólt és gólpasszt is összehozott. Továbbá nem szakadt meg a franciák remek sorozata: abban a fináléban, amelyben volt francia gólszerző, annak a játékosnak a csapata nyert végül. A Juventusban Michel Platini, a Marseille-ben Basile Boli, a Milanban Marcel Desailly, a Real Madridban Zinédine Zidane, illetve Karim Benzema, a Bayernben pedig Kingsley Coman szerzett BL-döntőben gólt, amivel együttesét végső sikerre vezette.

Désiré Doué vs Inter:



41 touches

5 touches in opposition box

100% successful dribbles

100% accurate crosses

100% tackles won

3 key passes

2 big chances created

3 shots on target

1 assist

2 goals



The youngest player ever to score and assist in a UEFA Champions League final. pic.twitter.com/ixYRDVjmKH — WhoScored (@WhoScored) May 31, 2025

Tavasszal ellenállhatatlan volt a PSG

Bár a ligaszakaszban (főleg az első öt fordulóban, amikor összesen négy pont jött össze) többször is akadozott a PSG gépezete, a kieséses szakaszban ellenállhatatlanná vált a párizsi támadójáték.

A BL kieséses szakaszában a PSG-é volt a legtöbb

gól (24 – a második legtöbb 15 volt)

(24 – a második legtöbb 15 volt) lövés (172 – a második legtöbb 102 volt)

(172 – a második legtöbb 102 volt) kaput eltaláló lövés (69 – a második legtöbb 42 volt)

(69 – a második legtöbb 42 volt) xG (20,1 – a második legtöbb 12,3 volt)

(20,1 – a második legtöbb 12,3 volt) labdabirtoklás (62 százalék – a második legtöbb 61,7 volt)

Minden idők legnagyobb különbségű sikerét aratta a döntőben. A PSG öt gólja ráadásul egyedül több, mint a korábbi hét francia döntős csapat össztermése (előtte a Reims hármat, a Marseille egyet szerzett). Az Inter pedig azt a kellemetlen rekordot is magáénak mondhatja, hogy első csapatként kapott két gólt is egy BL-döntő első 20 percében.

5 – Paris Saint-Germain scored five goals in tonight's Champions League final, one more than the first seven French teams to reach the final combined (three for Reims, one for Marseille). Counterbalance. pic.twitter.com/bxwJcfNSep — OptaJean (@OptaJean) May 31, 2025

És még egy párizsi adat. A harmadik találatot előkészítő Vitinhának hét gól mellett ez volt idénybeli harmadik asszisztja, így tíz kanadai ponttal zárta a 2024–2025-ös évadot. A portugál középpályás pedig a 11. PSG-futballista lett, aki az idényben két számjegyű gólból vette ki a részét, vagyis egy teljes csapatnyi játékos mondhatja el magáról ezt Párizsban!

Bajnokok Ligája 2024–2025, döntő

Paris Saint-Germain (francia)–Internazionale (olasz) 5–0 (2–0)

München, Allianz Arena. 64 500 néző. Vezette: Kovács István (romániai)

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (L. Hernandez, 78.) – Joao Neves (Zaire-Emery, 84.), Vitinha, Fabián Ruiz (Mayulu, 84.) – Doué (Barcola, 66.), Dembélé, Kvarachelia (G. Ramos, 85.). Vezetőedző: Luis Enrique.

Inter: Sommer – Pavard (Bisseck, 54., Darmian 62.), Bastoni, Acerbi – Dumfries, Barella, Mhitarjan (Carlos Augusto, 62.), Calhanoglu (Asllani, 70.) Dimarco (Zalewski, 54.) – L. Martínez, M. Thuram. Vezetőedző: Simone Inzaghi.

Gólszerzők: Hakimi (12.), Doué (20., 64.), Kvarachelia (73.), Mayulu (87.)

(Borítókép: Marcel ter Bals/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)