„Nincsenek szavaim erre, az egész olyan hihetetlen még” – fogalmazott a müncheni Allianz Aréna médiatermében Désiré Doué jó egy órával a hármas sípszó után.

Mint beszámoltunk róla, a Paris Saint-Germain története legnagyobb sikerét aratta, miután 5–0-ra legyőzte az Internazionale Milanót a 2024–2025-ös Bajnokok Ligája döntőjében. A müncheni fináléban a francia bajnok már az első félidőben kétgólos előnyre tett szert, a második játékrészben pedig történelmi különbséggel (5–0) biztosította be első BL-címét.

A párizsi csapatban a Rennes-től szerződtetett 19 éves szélső duplázott, mellette Asraf Hakimi, Hvicsa Kvarachelia és a csereként beállt Senny Mayulu is betalált, ám az így sem lehetett kérdés, hogy a finálé legjobbjának Douét választják.

Még mindig nem tudom felfogni, hogy megnyertük a Bajnokok Ligáját, és történelmet írtunk ezzel a klubbal. Egy nagyszerű szezon volt, csapatként is erősek voltunk végig, és ezt megmutattuk ma este

– mondta a mérkőzés után a tinisztár, aki első idényében kulcsemberré vált Luis Enrique csapatában.

A spanyol vezetőedző 2023-as kinevezése óta nyíltan hangoztatta: a BL-győzelem a cél. „Az első naptól kezdve fontos trófeákat akartam nyerni, és Párizs korábban soha sem hódította el a Bajnokok Ligáját. Most először sikerült. Nagyszerű látni, hogy mennyi embernek szereztünk örömöt” – fogalmazott az 55 éves szakember, aki épp tíz évvel ezelőtt a Barcelonával ért el hasonló sikert, akkor a Juventust verve a fináléban.

„Nagyon jól kezdtük a meccset, domináltunk az elejétől fogva. De azt kértem a játékosoktól, hogy ne álljanak meg, menjenek tovább, és szerezzék meg a gólokat. Ezt tették” – felelte a kérdésre, minek köszönhetően lett ennyire domináns a vége.

Ötgólos diadalt még soha, egyetlen csapat sem ért el az európai elitsorozat döntőjében, függetlenül attól, hogy azt anno Bajnokcsapatok Európa-kupájaként, vagy már a jelenlegi nevét, Bajnokok Ligájaként emlegették. A korábbi csúcsot – lényegében holtversenyben az AC Milan (4–0 a Barcelona és a Steaua Bucuresti ellen), a Bayern München (4–0 megismételt mérkőzésen az Atlético ellen) és a Real Madrid (7:3 az Eintracht Frankfurt ellen) tartották. Ami azt is jelenti, Puskás Ferencék (a magyar négy gólt szerzett a meccsen) rekordja is megdőlt.

Enrique ettől függetlenül is láthatóan elérzékenyült.

„Nagyon boldog vagyok. Az utolsó pillanatokban a szurkolók kitettek egy transzparenst, ami a családomnak és nekem szólt – ez különösen megérintett. Az ilyen pillanatokban mindig a lányomra is gondolok (Xana hat éve hunyt el – a szerk. megjegyzése, és az ünneplés közben kifeszített molinó egyik szereplője is ő volt). Egy edzőnek uralnia kell az érzelmeit, hogy segíthesse a játékosait: a döntőre ennek szellemében nyugodtan, higgadtan készültünk fel, és ennek meg is lett az eredménye. Most eljött az ünneplés pillanata, már élvezhetjük ezt az egészet; vihetjük haza a trófeát Párizsba.”

A spanyol tréner külön kiemelte a csapat fiataljait is: „Rengetegen kaptak lehetőséget az idényben, és sokan közülük azzal hálálták meg a bizalmunkat, hogy kulcsszerepet játszottak a döntőben. Védekezésben is jól teljesítettünk: Ousmane Dembélé például igazi vezér volt a védekezőbb feladatok ellátásában is” – jelentette ki a győztes szakvezető.

„Mindent beleadtunk, hogy idáig eljussunk, 58 mérkőzést játszottunk az idényben – vette át a szót a történelmi verést kapott Inter trénere, Simone Inzaghi. – Szomorúak vagyunk, nagyon-nagyon csalódottak. De tudom, a játékosaim mindent megtettek, így igazából büszkeséget is érzek.”

„A PSG megérdemelte a győzelmet és a trófeát. Mi nem játszottunk elég jól, de az út, amit idáig megtettünk, nagyszerű volt. Büszke vagyok a játékosaimra akkor is, ha sajnos a döntő nem rólunk szólt” – jegyezte meg az olasz tréner, aki lehetséges, lejátszotta utolsó meccsét az Inter kispadján, és rövidesen Szaúd-Arábiába igazol.

A milánóiak középpályása, Nicolo Barella ennél is keserűbben értékelt, ám próbált kapaszkodót is találni maguknak. „Ez a vereség szinte semmissé teszi mindazt, amit az idény során elértünk. De így is büszke vagyok arra, amit ez a csapat eddig véghez vitt. Ez a futball – néha a vereség is része” – jegyezte meg a 28 éves középpályás.

LABDARÚGÁS

Bajnokok Ligája 2024–2025, döntő

Paris Saint-Germain (francia)–Internazionale (olasz) 5–0 (Hakimi 12., Doué 20., 64., Kvarachelia, 73., Mayulu, 87.)

München, Allianz Arena. 64 500 néző. Vezette: Kovács István (romániai)

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (L. Hernandez, 78.) – Joao Neves (Zaire-Emery, 84.), Vitinha, Fabián Ruiz (Mayulu, 84.) – Doué (Barcola, 66.), Dembélé, Kvarachelia (G. Ramos, 85.). Vezetőedző: Luis Enrique.

Inter: Sommer – Pavard (Bisseck, 54., Darmian 62.), Bastoni, Acerbi – Dumfries, Barella, Mhitarjan (Carlos Augusto, 62.), Calhanoglu (Asllani, 70.) Dimarco (Zalewski, 54.) – L. Martínez, M. Thuram. Vezetőedző: Simone Inzaghi.

(Borítókép: Désiré Doué ünnepli a trófeát csapattársaival 2025. május 31-én. Fotó: Xavier Laine / Getty Images)