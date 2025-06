Orbán Viktor elmondta, mit gondol a friss BL-győztes Luis Enriqueről

Orbán Viktor miniszterelnök szombat délután a TikTok-on számolt be arról, hogy kinek szurkol a Bajnokok Ligája 2025-ös döntőjében, amelyet a francia bajnok Paris Saint-Germain, valamint az olasz bajnokság idei második helyezettje, az Internazionale játszottak egymással. A kormányfő röviden elemezte a párharc erőviszonyait, azon véleményének is hangot adva, hogy szerinte a francia bajnok Paris Saint-Germain jó futballt játszik.

Hozzátette, hogy szerinte az edző kiléte is fontos szempont, ennél a résznél dicsérte Luis Enrique, a francia sztárcsapat vezetőedzőjének munkáját.

Persze, az olaszoknak szurkolok

– fogalmazott Orbán Viktor. Hozzátette, hogy egy egyszer fordult elő az életében, hogy a franciáknak szurkolt, az a 2006-os vb-döntő volt. „De az is csak Zidane miatt. Amikor Zidane-hoz került a labda, akkor lehetett tudni, hogy egy szellem, egy nagy gondolat most újrarendezi a játékot. És nem azért, mert csinál egy cselt, mert néha nem is csinált egy cselt se, hanem egész egyszerűen csak úgy dönt, hogy most nem balra folytatjuk a játékot, hanem jobbra” – hangsúlyozta.

Így alakult a finálé

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, ötödjére is az a csapat nyerte a müncheni BEK/BL-döntőt, amely korábban még nem emelhette fel a győztesnek járó serleget. A történelme első Bajnokok Ligája-diadalát ünneplő Paris Saint-Germain a játék minden elemében felülmúlta az Internazionale Milanót, és végül – ugyancsak történelmi – 5–0-s diadalt aratott a 2025-ös fináléban. A várt óriási taktikai csata helyett a franciák egyszerűen átgázoltak az olasz riválison.

Miközben a Paris Saint-Germain története első Bajnokok Ligája-győzelmét ünnepelte az Allianz Arénában, a pályán és azon túl is felszakadtak az érzelmek. A finálé legjobbjává választott Désiré Doué több mint egy órával a lefújás után sem találta a szavakat, a vezetőedző, Luis Enrique hat éve elvesztett lányára gondolt, Simone Inzaghi pedig keserűen, de méltósággal értékelt.

A párizsi csapatban a Rennes-től szerződtetett 19 éves szélső duplázott, mellette Asraf Hakimi, Hvicsa Kvarachelia és a csereként beállt Senny Mayulu is betalált, ám az így sem lehetett kérdés, hogy a finálé legjobbjának Douét választják.

Még mindig nem tudom felfogni, hogy megnyertük a Bajnokok Ligáját, és történelmet írtunk ezzel a klubbal. Egy nagyszerű szezon volt, csapatként is erősek voltunk végig, és ezt megmutattuk ma este

– mondta a mérkőzés után a tinisztár, aki első idényében kulcsemberré vált Luis Enrique csapatában.

Érthetően elégedetten értékelt a francia L'Équipe a Bajnokok Ligája szombat esti fináléját követően, két párizsi is megkapta a lapnál ritka tízes osztályzatot az Inter kiütése után.

A 19 éves francia szélső a neki jutó 66 perc alatt is megkapta erre a teljesítményére a tízes osztályzatot, mellette Luis Enrique vezetőedző is tökéletes volt a lap szerint – amennyiben helytállóak a hírek, a spanyol az első, aki ezt trénerként kiérdemelte a lapnál.