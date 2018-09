10 dolog, amit érdemes megtenned a környezetért

Szeptember 22-e Autómentes Nap az Európai Mobilitási Hét lezárásaként. Talán meglepő, hogy az elsőt már 20 éve rendezték meg, azzal a szándékkal, hogy felhívják a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. Egy nap ugyan nem csinál nyarat, és a tudatos közlekedés nem old meg mindent, de azért rengeteget jelent. Arra biztosan alkalmas ez a nap, hogy felhívja a figyelmünket arra, hogy kis erőfeszítéssel is sokat tehetünk azért, hogy utódaink egészségesebb és tisztább környezetben élhessenek. Lássunk néhány példát!

1. Spórolj az árammal!

Egyszerű mozdulat, mégis sokan elfelejtkeznek róla: ha utolsóként lépnek ki egy helyiségből, akkor le kell kapcsolni a villanyt. Pedig nem csak energiát spórolsz ezzel, hanem egészségesebbé is teszed a környezetedet. Amíg pedig világos van, húzd el a függönyt, a sötétítőt és engedd be a természetes fényt, hisz az átlaglakás áramfogyasztásának 15-30%-át a világítás adja.

Ugyancsak jótékony hatása van, ha lefekvés vagy a lakás elhagyása előtt áramtalanítod az elektromos készülékeket: kihúzol mindent lehetséges dolgot a konnektorból, vagy magát a konnektort kapcsolod le. Nincs mindenki tisztában vele, de a bekapcsolva vagy áram alatt hagyott készülékek is fogyasztanak áramot. Ráadásul veszélyben is vannak, hisz egy közeli villám például kárt tehet bennük.

2. A saját szatyrodba pakolj!

Legyen egy állandó szatyrod – akár több is – mindig a táskádban. Ezzel elkerülheted, hogy minden egyes alkalommal venned kelljen egyet a pénztárostól, aminek a sorsa úgyis az lesz, hogy a lakásodban, vagy a kocsidban gyűlik halomba, vagy egyszerűen csak kidobod a kukába, ezzel is a környezetet terhelve, hisz a szatyor 3-400 év alatt bomlik le.

Egyre jobban terjednek azok az üzletek, ahol eleve csak a saját dobozunkba, üvegünkbe, vászonszatyrunkba pakolhatunk, vagy olyan csomagolásba, amely visszaváltható. Ennek nemcsak az az előnye, hogy nem termelünk több hulladékot, hanem az is, hogy csak annyi élelmiszert vásárolunk, amennyire valóban szükségünk is van, amennyit képesek vagyunk hazacipelni. Ráadásul a csomagolásmentes üzletekben jellemzően minőségi, egészségesebb, adalékanyag- és tartósítószer-mentes élelmiszereket vehetünk, amelyek többsége friss, mivel lehetőség szerint helyi termelőktől szerzik be.

3. Le a műanyagokkal!

A szatyor mellett legyen házi bejáratú ivópoharunk, vagy kulacsunk is, abba öntsük a szomjoltót. A műanyag flakonok, melyekből 1,5 milliárd fogy itthon évente (!) ugyanis általában nem, vagy csak nehezen hasznosíthatók újra, a beléjük töltött víz pedig nem igazán különbözik a csapvíztől. Az pedig valószínűleg nem nagy kérés, hogy kerüljük a szívószálat, anélkül szürcsölgessük a koktélunkat.

Már vannak egyébként olyan vendéglátóipari egységek, ahol műanyagmentes, lebomló poharakba töltik a nedűt, amiért ugyan általában betétdíjat kell fizetni, ám ez visszajár. Sőt, létezik ültethető, magokkal extrázott pohár is.

4. Pattanj bicajra vagy gyalogolj!

Nem kell ecsetelni, milyen pozitív élettani hatása van, ha valaki nem az autóban ül, hanem testmozgást végezve közelíti meg célpontját - a távolságtól függően kerékpárral vagy gyalog. Az Autómentes Nap épp arról is szól, hogy aki még nem tette, annak érdemes kipróbálnia, milyen biciklivel munkába vagy piacra menni, két keréken, illetve a „lábbusszal” felfedezni a várost. Nem csak nyaralás alatt érdemes nagyokat sétálni, saját településünk is más arcát mutatja ilyenkor!

Az autózás persze sokszor kényelmi vagy logisztikai okokból nem nélkülözhető. Érdemes számolni (szó szerint, hosszú távon anyagilag is jobban járhatunk velük) az olyan, korszerű megoldásokkal. mint az elektromos és hibrid meghajtású modellek használata. A közösségi autóhasználat is terjedőben lévő, számos formában létező, környezeti terhelést csökkentő megoldás.

5. Repülő helyett autó!

Persze a különböző közlekedési eszközök is eltérnek zöld szempontból, a leginkább például a repülők szennyezik a környezetet. Ezért, ha megtehetjük és nincs megszabva, mennyi idő alatt kell elérnünk az úti célunkat, akkor lehetőleg inkább autóval induljunk nyaralni.

6. Szelektíven gyűjts hulladékot!

Míg a világ bizonyos részein már évtizedek óta szétválasztják a hulladékot aszerint, hogy az papír, műanyag, üveg vagy fém, addig nálunk még mindig nem lehet azt mondani, hogy ez általánosan elterjedt lenne. Az italos kartondobozok mintegy 80 százaléka hulladéklerakóra kerül. Pedig a szelektív gyűjtéssel megkönnyítjük a hulladék újrahasznosítását, aminek az az egyik nagy előnye, hogy nincs szükség eredeti nyersanyagokra, még ha kétségtelenül a hulladék feldolgozása is jár némi szennyezéssel.

Ma már kapni olyan jópofa papírkartonokat, amelyekben akár egy kisebb iroda dolgozói is tárolhatják a szétválasztott szemetet, amíg azt ki nem viszik a szintén szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas kukákba vagy konténerekbe.

7. Zárd el a csapot!

Ugyancsak az egyik legevidensebb környezetvédelmi módszer, ha csak akkor folyatjuk a vizet, amikor arra valóban szükségünk van. Nem is gondolnánk, mennyit spórolunk, ha elzárjuk a zuhanyt, amíg szappanozzuk vagy tusfürdőzzük magunkat, illetve a csapot, mialatt mossuk a fogunkat (egy fogmosás alatt például akár 7,5 liter víz is elfolyik).

Azzal is sokat tehetünk a környezetünkért, ha kerüljük a folyó vizes mosogatást, ha takarékos csapot/zuhanyfejet használunk – utóbbi 80%-os megtakarítást is jelenthet.

8. Egyél kevesebb húst!

Senkit nem térítenénk át a vegetáriánusok és vegánok néha harcos táborába – bár a teljesen húsmentes étkezésnek is megvannak az előnyei. Inkább arra hívnánk fel a figyelmet, hogy a hús előkészítéséhez ötször több energia szükséges, mint a zöldségekéhez vagy a gyümölcsökéhez. Ami nyilván terheli a környezetet.

9. Kerüld a fast fashiont!

Kétségtelenül nehéz ellenállni a naponta, hetente magukat kellető divatos és olcsó cuccoknak. A túlvásárlás mérséklésével azonban kevesebb szemetet termelünk és kiadásainkat is csökkentjük. Gondolnád, hogy egy póló előállításához 2700 liter vízre van szükség?

A jó hír, hogy ma már vannak olyan termékek, amelyeket a környezettudatos és etikus alapelvek szem előtt tartásával állítottak elő. Például olyan fürdőruha, ami óceáni hulladékból készült – ez ráadásul magyar találmány.

10. Ne szemetelj!

Ezt sem bonyolult betartani. Ha még nem égetődött bele a zsigereinkbe, hogy a legközelebbi kukáig vigyük el a szemetet, akkor gondoljunk bele, mi lenne, ha mindenki mindent eldobna az utcán és a természetben. Rosszabb következménye lenne, mint egy-egy lomtalanításnak.

