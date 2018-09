Gondolt már úgy a munkahelyére, mint a fertőzések és megbetegedések potenciális forrására? És arra, hogy a hasmenéses megbetegedést nemcsak a gyerek hozhatja haza az oviból, hanem ön is lehet hordozó? Akkor is, ha tiszta, trendi irodában dolgozik, ahol az ovival ellentétben elvileg mindenki tudja, hogyan kell kezet mosni? A helyzet az, hogy az irodai fertőződésre elég nagy az esély, hiszen az irodai eszközökön előszeretettel tanyáznak kórokozók tízezrei. Most felmérheti, hogy tisztában van-e az önre leselkedő veszélyekkel, és azt is elmondjuk, mit tehet a megelőzés érdekében.