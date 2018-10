Kvíz: ön hogyan száll be az internetbe?

Dolgozunk vele, kapcsolatot tartunk, híreket olvasunk, műsorokat nézünk, egyszóval a telekommunikáció segíti az életünket. Olykor azonban – mint minden masszív kapcsolat – kihívások elé is állít minket. Vajon ön hogyan áll a szolgáltatóváltással, a tarifacsomagokkal és az akciókkal? Imádja, ha cápaként lavírozhat köztük, vagy már a gondolat is elborzasztja? Készítettünk egy kvízt, hogy felmérjük, ön – mint Index-olvasó – alapvetően milyen fogyasztó.

A '70-es és '80-as évek sci-fi filmjeinek kulisszái közt élünk, persze a telekommunikáció terén. Bármely eszközünkön nézhetünk tévét, bármilyen módon telefonálhatunk, még Knight Rider módban is, az óránkon (!) keresztül. Gyakorlatilag tovább tart átpörgetni a rendelkezésre álló csatornákat, mint lefutni egy kört a Margitszigeten.

De a bőség zavara nem az egyetlen tulajdonsága a telekommunikáció fejlődésének: mindenről azonnal tudomást szerezhet, a Jetsons család módjára videótelefonálhat, és bármiről véleményt alkothat, amiről csak akar, több százezer ember szeme láttára.

Természetesen a felhasználási szokások is legalább ennyire sokszínűek. Vannak, akik a telefont svájci bicskaként forgatják egész nap, és vannak, akik mindenre dedikált célszerszámot vásárolnak. Aztán akadnak olyanok, akiket ez az egész nem nagyon érdekel, és persze olyanok is, akik a közelebbi-távolabbi család, plusz a szomszédok részére is tökéletes kommunikációs metódust dolgoznak ki. És vannak olyanok is, akiket főleg a számlák és a kedvezmények hoznak lázba.

Most kiderül, ön melyik táborba tartozik: Gondoskodó, Felvágós, Passzív, Akcióleső vagy Számolgatós?

