Ildus 15 éve rövidlátó. Mínusz három dioptriával éli a mindennapjait, vagyis szemüveg, illetve kontaktlencse nélkül elég rosszul lát távolra. A kontaktlencse-használattal már középiskolában megbarátkozott – előfordult, hogy az egyik nap kék, a másik nap zöld színűvel ment iskolába, mesélte. A szemüveg viseléssel sincs elvi baja, mivel egy jó keret „öltöztet”, mégis, a mostani kontaktlencsés-szemüveges létnél valami sokkal kényelmesebbre vágyott. Ezért döntött úgy, hogy rászánja magát egy lézeres szemműtétre.

Amikor eldől, hogy lehet-e műteni egyáltalán

A lézeres szemműtét első lépése egy nagyon alapos, részletes alkalmassági vizsgálat. Legyünk pontosak: van egy „nulladik kör” is, ami egy telefonos beszélgetés. Megkérdezik, hány dioptriás a szem, visel-e kontaktlencsét a páciens, milyen betegségek, sérülések, szemészeti kezelések fordultak elő eddig. Ez azért fontos, mert egyes egészségügyi problémák – pl. cukorbetegség, vagy autoimmun betegségek – esetén a lézeres szemműtét nem végezhető el.

Elkísértük Ildust a vizsgálatra, és persze szemüveges sztorikat meséltünk a taxiban, a szemklinika felé. Kinek milyen volt az első szemüvege, milyen helyeken hagytuk ott, mennyit kerestük hunyorogva a lakásban. A taxis is bekapcsolódott: „Szemvizsgálatra mennek? Én is itt a Margitszigeten műttettem meg a szemem. Nem kell izgulni, tök jó lesz”.

16 Galéria: Szemműtét előtti vizsgálat Fotó: Adrian Zoltan / Képszerkesztőség

Időpontra érkezünk, nagyon rövid várakozás után felveszik az adatokat, és nemsokára már sci-fibe illő gépekkel vizsgálják Ildus látását. Az asszisztensek mindig pontosan elmondják, mi történik és miért, így megtudjuk, hogy a szem állapotát egy úgynevezett hullámfront mérő berendezéssel (aberrométerrel), majd egy szaruhártya feltérképező rendszerrel (topográffal) vizsgálják meg, pontosabban a szaruhártya görbületéről, domborúságáról és vastagságáról készítenek térképeket, és megvizsgálják a szaruhártya fénytörési hibáit, rugalmasságát és biomechanikáját.

Szemnyomásmérést is végeznek - ha felmerül a magas szemnyomással járó zöldhályog gyanúja, akkor sajnos nem alkalmas a páciens a műtétre. Ezek fájdalommentes vizsgálatok, a legnagyobb kellemetlenséget az okozza, hogy néha vissza kell tartani a pislogást.

Szakorvosi konzultáció következik, a doktornő további vizsgálatokat végez, hogy kiderítse, van-e orvosi ellenjavallata a lézeres szemműtét elvégzésének. Tanulmányozza az eredményeket, és eldönti, alkalmas-e a szem a lézeres műtétre, megfelelően fog-e viselkedni a műtét után, és azt is meghatározza, milyen korrekcióra lesz szükség. Ildus ezután pupillatágító szemcseppet kap, ami eleinte egy kicsit csíp. Erre azért van szükség, mert így lehet „kikapcsolni” a szem alkalmazkodóképességét, így kapunk valós értéket a dioptriákról. Közben sokat nevetünk, lassan, de biztosan oldódik a reggeli izgalom. Arra, hogy ez egy csúcstechnológiás orvosi vizsgálat, csak a fehér köpeny és a műszerek emlékeztetnek.

A kb. kétórás program végén megkapjuk a megnyugtató eredményt: ILDUS alkalmas a lézeres szemműtétre, és a mérések alapján többféle beavatkozás közül is választhat.

A Focus Medical legmodernebb, VISUMAX nevű kezelését szeretné - azt egyébként, hogy mik az opciók, mindig a szaruhártya állapota, felszíne és vastagsága, illetve más elváltozások megléte dönti el. A rövidlátók szemfenekén lehetnek olyan elváltozások, amelyek miatt bizonyos típusú kezeléseket nem lehet elvégezni.

„Mire felfogtam, hogy mi történik, már készen is volt”

A lézeres szemműtétre nem kell különösebben készülni, de annyit érdemes megemlíteni, hogy előtte napokig nem szabad kontaktlencsét használni, és kerülni kell az alkoholfogyasztást. Smink nélkül, lazább öltözékben érdemes érkezni, természetesen időben. Ildust a kijelölt időpontban szólítják, a regisztráció és az utolsó, ellenőrző vizsgálatok fél óra alatt megvannak. A szemész szakorvos még egyszer ellenőrzi a kezelési tervet és a műtétet megelőző vizsgálaton meghatározott fénytörési hiba korrekcióját.

Ildus egy kis plüssmalacot kap, amit a beavatkozás során szorongathat. A szemüveget kint hagyja, emiatt kicsit bizonytalanul mozog, de bízik benne, hogy soha többé nem lesz rá szükség. Az asszisztensnő a műtő előkészítő helyiségébe kíséri, ahol a szem környékét fertőtlenítik, és szemcseppel érzéstelenítik a szemet.

15 Galéria: Lézeres szemműtét Fotó: Képszerkesztőség / Adrián Zoltán

„Akkor féltem először, amikor a műtőbe kísértek, talán akkor esett le, hogy mire is vállalkoztam. De Kerekes doktornő mestere annak, hogy oldja a hangulatot” - meséli Ildus, aki kicsit meglepődött, hogy három ember is bent volt – ahogy utólag megtudtuk, a kezelést végző orvoson és a műtős asszisztensnőn kívül egy klinikai mérnök is jelen van, aki felügyeli a lézerberendezés működését a műtét során.

Fotó: Adrián Zoltán / Képszerkesztőség

Ahogy korábbi cikkünkben már megírtuk, a VISUMAX kezelés két szakaszból áll. Az első lépésben a femtoszekundumos lézerberendezés egy ultra vékony, 110 mikronos lebenyt hoz létre a szaruhártya felső rétegéből. Ezután ezt felhajtják, és az úgynevezett excimer lézer elvégzi a szükséges korrekciót.

„Először egy fehér fényt kellett nézni, olyan volt, mintha valami belement volna a szemembe. 16 másodperc volt az egész, sokat segített, hogy a doktornő visszafelé számolt. Majd egy másik gép vette kezelésbe a szememet. Zöld fényt kellett nézni, ami egy kissé égető, de nem fájdalmas érzés volt. Ez szemenként csak 4 másodpercig tartott, mire felfogtam, hogy mi történik, már készen is volt. A plüssmalacot közben többször is megfojtottam”.

Ildus egyáltalán nem érzett fájdalmat a műtét közben, és utána sem.

„Először minden homályos volt, könnyezni kezdtem, aztán kitisztult a látásom. Hazamentem, kipihentem magam, és amikor felkeltem, olyan élesen láttam, mint még soha életemben. Döbbenetes volt” - mondja.

Az eredmény: 150 százalék

Az első kontrollra a műtét másnapján, a másodikra a műtét után egy héttel kerül sor. „A megmaradt kontaktlencséimet a kolléganőmnek adtam” - meséli Ildus a második kontroll előtt. Napszemüveget visel amikor találkozunk, és nemcsak a vakító hó miatt. A műtétet követően a szemet védeni kell az UV sugárzástól egy 100%-osan UV szűrős napszemüveggel, a VISUMAX kezelés után 1-2 hónapig.

A kontroll során nagyjából ugyanazokat a vizsgálatokat végzik el, mint a lézeres szemműtét előtt: megmérik a szem fénytörését és ellenőrzik a szemnyomást. Térképet készítenek a szemfelszín állapotáról, hogy össze tudják hasonlítani a műtét előtti és a műtét utáni állapotot. A réslámpás vizsgálat során ellenőrzik a szem elülső felszínét és a lebeny helyzetét.

6 Galéria: Lézeres szemműtét utáni vizsgálat Fotó: Adrián Zoltán / Képszerkesztőség

Ezután a látásélességet vizsgálják meg, ami Ildusnál az egyik szemén közel 150, a másikon 125 százalékos lett. (Ez úgy lehetséges, hogy a szaruhártyánk felszíne eredetileg egyenetlen, és ennek megfelelően a dioptriák eltérnek a felszínén. A legmodernebb lézeres kezelések elpárologtatják ezeket az egyenetlenségeket, így a kezelés után jobban is láthatunk, mint ami természetesen lehetséges.)

A látásjavulás már azonnal tapasztalható, de hetek kellenek ahhoz, hogy beálljon a látás élessége, magyarázza az ellenőrzést végző Kerekes Júlia doktornő. Így nem kell meglepődni azon, hogy a kontrollvizsgálatok során kapott értékek eleinte eltérnek egymástól.

Mivel minden a lehető legnagyobb rendben, a doktornő még beállítja a szemcsepp és a műkönny adagolását. Ildusra még négy ellenőrzés vár: a műtét után egy, két és hat hónappal, majd egy évvel – a kontroll vizsgálatokon természetesen felteheti majd az esetlegesen felmerülő kérdéseit is.

Ildus mosolyogva távozik az „egyhetes” kontrollról. Nemcsak nekünk tűnik fel, hogy sokkal magabiztosabb és határozottabb. Olyan érzésünk van, mintha egy másik nő sétálna most ki innen – és nemcsak azért, mert már az utca túloldaláról kiszúrt minket, amikor találkoztunk a klinika előtt. Úgy tűnik, hogy az éles látásnak lelki hozadéka is van.

