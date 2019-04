Nem látott még belülről sütőt, és leizzad, ha végig kell olvasnia egy receptet? Fogalma sincs, mire való a kukta, vagy hogyan vágjon fel egy hagymát? Szeretne megtanulni főzni, de nem mer belevágni, mert túlságosan időigényesnek gondolja? Aggodalomra semmi ok, a főzés nemcsak menő, hanem könnyen megtanulható dolog, ami igazi örömforrás lehet. Összeszedtük, mi legyen hozzá a konyhában, a hűtőben, és mi az, amivel a kezdők is nyugodtan próbálkozhatnak.

A legtöbb lány általában már gyerekkorában ott sertepertél a konyhában a nagymama mellett, vagy a szülei, vagy a nagyobb testvérei hagyják, hogy „segítsen”. A nőkkel szemben régen kifejezetten elvárás volt, hogy folyamatosan elsajátítsák a féltve őrzött családi recepteket, és mire megkezdik az önálló életüket, meg tudjanak főzni egy fél Horváth Ilona szakácskönyvet.

A fiatal férfiak tarsolyában is jó, ha volt némi főzőtudomány, ha nem akarták kifőzdékben tölteni a fél életüket – de a családi hagyományokat nekik ritkán adták át. Mindez már a múlté, a netes ételrendelés és a mamahotel korszakában felnőnek emberek úgy, hogy a főzés teljesen kimarad az életükből.

Na jó, néha kilépnek a komfortzónájukból, és egy zacskós virsli, egy mélyhűtött pizza vagy egy melegszendvics elkészítése azért néha belefér, az elszántabbak egy tojásrántottát is összedobnak.

Van, aki simán meg tudja oldani, hogy nem főz, mert főz rá más. Van, aki úgy érzi, sosem lesz képes ehető élelmet készíteni, és pánikba esik, ha meglát egy gyúródeszkát, és van, akit egyszerűen nem bűvölt el még a gasztronómia világa. És van, aki valójában szeretne főzni, de ott vannak a kifogások, hogy nincs rá idő, nincs hozzá tehetség, illetve elég edény, vagy úgysem enné meg senki, stb.

Pedig főzni nemcsak kortól és nemtől függetlenül nagyon trendi, hanem - hozzávalóktól függően - egészséges és pénztárcabarát megoldás is, az állandó kiszállítások árait nézve (hacsak nem főz ránk még mindig a nagymamánk).

Alapfelszerelés kezdőknek - különböző méretű lábasok fedővel

- serpenyő

- tepsi (kicsi és nagy)

- jénai tál

- zöldséghámozó

- fokhagymanyomó

- jó minőségű kések (kenőkés, és egy kenyérhez, egy zöldségek pucolásához, és egy nagy séfkés)

- fakanalak, spatulák (édes és hagymás külön)

- vágódeszka (külön húsos és zöldséges)

- szűrők -keverőtálak

- vízforraló -botmixer vagy turmixgép

- digitális mérleg

- óra

- robotgép (haladóbbaknak)

Baráti összejövetelekre, randira, vagy csak úgy, magunknak, egy stresszes nap végén igazán szuper program, ha az ember tisztában van néhány alap eljárással.

A jó hír az, hogy senki sem született mesterszakácsnak, és bármikor el lehet kezdeni a főzést. Nem biztos, hogy azonnal minden menni fog, hogy nem lesznek elszenesedett dolgok a sütőben, és hogy az általunk készített étel ízvilágra megközelíti majd egy Michelin-csillagos fogásét, de idővel megjön a rutin is. Ahhoz, hogy a főzést élvezzük is, sok türelemre, és eleinte egy kicsit több időre van szükség. És persze alapvető konyhafelszerelésre. Az első lépésekhez adunk most néhány tanácsot.

Miből főzzünk?

A főzés legmacerásabb része sokáig a hozzávalók beszerzése volt, de már néhány kattintással meg lehet rendelni őket a netről, hacsak kezdőként nem valamilyen nagyon egzotikus, különleges hozzávalókat felvonultató fogással akarjuk frusztrálni magunkat. Értékelni fogjuk a fagyasztott és a konzervzöldségeket, amiket nem kell meghámozni és megfőzni, csak a megfelelő fázisnál hozzáadni az ételhez. Ezek további előnye, hogy nem romlanak meg, így nem kell lelkiismeret-furdalással élnünk, ha hónapokig nem nyúlunk pl. a zsenge zöldborsóleves alapanyagaihoz.

A kellő rutinnal rendelkezők improvizálni is tudnak, és a szinte üres hűtőből/kamrából is képesek összedobni egy vacsorát, de nem árt, ha van egy alap élelmiszerkészlet, ami mindig kéznél van.

Borsóleves sok finomsággal

A keretesben összegyűjtöttük, mivel érdemes indulni, de a lista természetesen csak egy irány, le lehet szűkíteni, hiszen nem kell, hogy egyszerre 6-féle gabona és liszt legyen otthon. Aki imádja az ázsiai konyhát, üvegtésztából tartson készletet, aki nem, az spagettiből vagy pennéből, és ugyanígy, nem biztos, hogy mindenkinél többféle szójaszószra lesz szükség. A hozzávalók beszerzésénél sokkal nagyobb kihívás úgy bevásárolni, hogy fel is használjuk, amit vettünk - ehhez is kell egy kis gyakorlat.

Mi legyen a kamrában / hűtőben? - hagyma és fokhagyma

- gyökérzöldségek (krumpli, sárgarépa, fehérrépa, zeller)

- gyümölcsök (alma, narancs, citrom, lime, banán)

- csomagolt saláta

- tejföl, joghurt

- vaj

- zsír

- olívaolaj

- tojás

- sajt

- konzervek (bab, kukorica, bébirépa, lencse, paradicsom, gomba, csicseriborsó, borsó, stb.)

- fagyasztott zöldségkeverékek

- tej/növényi tej

- főzőtejszín, kókusztej

- gabona: rizs, quinoa, kuszkusz, köles, stb.

- tészták (spagetti, üvegtészta, stb.)

- zabpehely

- olajos magvak

- ecet, balzsamecet

- szószok (szójaszósz)

- méz, lekvár

- fűszerek

- kakaópor

- cukor

- liszt

Néhány jól kiválasztott edénnyel – pl. 3 lábassal és két szuper serpenyővel, egy jénaival ésnéhány tepsivel már komoly dolgokat lehet művelni a konyhában. A „kevesebb több” elv itt is működik, inkább legyen néhány minőségi, masszív darabunk, mint sok, rövid idő alatt használhatatlanná váló eszközünk. (részletek a keretesben).

Videók előnyben

Kezdjük a könnyű, néhány alapanyagot és egyfajta főzési eljárást igénylő ételekkel! A sikerélmény így garantált, míg egy háromfogásos gourmet menübe lehet, hogy beletörik a bicskánk. Egy ideig. Fontos, hogy „lépésről-lépésre” felépítésű, konyhát belülről először látók számára is érthető recepteket keressünk. Még jobb, ha videó is van hozzá, amit meg lehet állítani, és nagyon sokszor lejátszani.

Mindig olvassuk el előre az egész receptet, különben kiderülhet, hogy valamit előző este be kellett volna áztatni, vagy az, hogy közben pár órát pihentetni kell a tésztát. Egy jó receptben elmagyarázzák az öreg motorosoknak már alapvető tudnivalókat is, pl. hogy mennyi az egy bögre rizs, vagy mit jelent julienne-re vágni a zöldséget. Az elején lehet, hogy minden harmadik szót „le kell fordítani”, de egy idő után már csípőből megy a blansírozás meg habarás. Nem szégyen segítséget kérni a nálunk tapasztaltabbaktól, mint pl. családtagok, barátok, szomszéd néni. Annak idején ők is így kezdték.

Ételek full kezdőknek

Akkor nézzük, mi az, aminek a konyhaszüzek is nyugodtan nekiállhatnak. A tojásételek mellett a legkönnyebb a tésztákat elkészíteni: amíg a tészta megfő, össze lehet dobni a 3-4 hozzávalóból álló feltétet is, amihez elég, ha olívaolaj, fokhagyma, paradicsom, zöldségek és mondjuk főzőtejszín fellelhetők a lakásban. Persze itt is vannak olyan buktatók, mint a tészta főzési ideje, és az időzítés – a tésztát a készre főzés előtt 1-2 perccel össze kell keverni a szósszal, stb., de attól még ehető lesz a végeredmény, ha ezt nem sikerül megoldani az első néhány alkalommal.

Sikerélményt adnak az egyszerűbb levesek, mint pl. a gazpacho és a krémlevesek. Ez utóbbinál feltesszük főni az alapanyagokat, fűszerezünk, sűrítünk, aztán a botmixer elintézi a többit. A salátáknál néhány alapöntet elsajátítása a titok, és a kencék is nagyon gyorsan elkészülnek – ha pl. van otthon csicseriborsó konzerv, negyedóra alatt megvan a saját ízlésünkre hangolt humusz.

A gyorsan kisüthető hússzeletek (vagy lazacfilé) plusz köret szintén kezdő kategóriás ételek. A köret lehet krumplipüré, rizs, valamilyen gabona, zöldség, vagy zöldségkeverék. A zöldségekkel, húsokkal töltött tekercsek, amikhez készen vehetjük meg szinte az összes hozzávalót, változatosságot jelenthetnek a hús-köret jellegű ételekhez képest, ráadásul elcsomagolni is könnyebb őket ebédre. Érdemes kipróbálni a rakott ételeket is, amikhez csak egymásra rétegezzük a hozzávalókat, nyakon öntjük őket valamilyen szósszal és sajttal, és nem marad más, mint megvárni, hogy megsüljenek. Aki szereti a keleti ételeket, valószínűleg a wokban elkészíthető fogások is a kedvencei között lesznek majd. Pillanatok alatt szuper vacsorát tud varázsolni, ha beszerez néhány egzotikus alapanyagot.

A jó hír, hogy a desszertekhez sem kell feltétlenül egy fél napot a konyhában tölteni. Érdemes olyan édességekre gyúrni az elején, mint a chia puding, vagy sütés nélküli nyers vagy túrós desszertek, később jöhetnek a pohárkrémek, bögrés sütik, és bár be kell kapcsolni hozzá a sütőt, egy muffin is könnyen összedobható.

A fenti fogások közül természetesen a legtöbb ennél bonyolultabban is elkészíthető, ha kellő jártasságot szereztünk a konyhában. Ne felejtsük el: a kudarcokból is tanulni fogunk, ha pedig megtaláljuk a saját stílusunkat, a főzés igazi alkotás lesz.