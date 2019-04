*

Először is gratulálunk, ha ön sportol, vagy egyáltalán mozog azon kívül, hogy lesétál a parkolóba vagy a kezébe veszi a távirányítót, ugyanis ezt Magyarország lakosságának jelentős része nem mondhatja el magáról. Az Eurostat felméréséből kiderült, hogy a mi vagyunk az egyik legkevésbé aktív nemzet a kontinensen, a 16 évesnél idősebb lakosok 28 százaléka 2017-ben egyáltalán nem végzett testmozgást, az egész lakosságra vetítve pedig 50 százalék ez az arány.





Nem mindegy azonban, hogyan sportol – és itt most nem csak a helyes technikára gondolunk. Ahhoz, hogy jobb időt fusson a félmaratonon, vagy gyorsabban tekerjen, a megfelelő táplálkozás, a vitamin- és ásványianyag-bevitel, az egyéni paraméterekre és célokra szabott edzésterv is hozzátartozik. Sokkal jobb eredményeket érhet el, ha egy szakember segít felmérni, hol is tart épp, és mi az, amit nem csinál jól sportolás közben.





Töltse ki a sportolásra és táplálkozásra vonatkozó kérdőívünket, hogy megtudjuk, mennyire felkészülten sportolnak az olvasóink! A kiértékelő cikkünket hamarosan közzétesszük.