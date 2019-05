Már az őskorban is kultusz övezte az anyaságot és a termékenységet, a 17. században pedig szabadnap járt ilyenkor a családjuktól távol dolgozóknak, egy évszázada pedig hivatalosan is ünneplejük az anyák napját. Idén május 5-re esik a nagy nap Magyarországon, egy szívhez szóló, egyedi online üdvözlőlappal most ön is örömet szerezhet az édesanyjának!