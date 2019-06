Tudjuk, hogy nem kellene, mégis mobilozunk vezetés közben

Nem kérdés, hogy foglalkoztat minket a téma, sok tízezren olvasták cikkünket és kis híján 12 ezren ki is töltötték kérdőívünket. A válaszadók többsége, 48%-a 39-65 éves, 36% a 26-39, 9% a 15-29-es korosztályból került ki, a többiek idősebbek voltak. Úgy tűnik, a kérdéskör inkább a férfiakat mozgatja meg, csak minden ötödik válaszadó nő, majd felük budapesti, negyedük nagyvárosi és csak 9 százalék él községben.

A „Szokott ön telefont használni vezetés közben?” kérdésre érkezett válaszokból kiderül, hogy a kitöltők 76 százaléka (!), azaz négyből három olvasó a kocsiban is használja a készülékét. Több mint 50 százalékuk néha, ha indokolt, közel ötödük rendszeresen (közöttük a férfiak aránya kiemelkedően magas), negyedük pedig soha (ebben a csoportban a nők vannak kiemelkedően sokan). Az idősebbek a volán mögött is kevésbé mobilfüggők, mint a fiatalok és a középkorúak.

A vezetés közben mobilt használók túlnyomó része navigál és telefonál (100-ból 66 válaszadó.) 15% üzenetet is ír, 5% a közösségi médiát sem zárja ki az életéből ilyenkor. Még az is lehet, hogy azért szegnek sokan szabályt, mert nem tudják pontosan, mit tehetnek meg: ugyanis sem a mobilt kézbe venni (74% tudta), sem kézből telefonálni (63% gondolja így), sem fél kézzel babrálni a telefont nem szabályos (ezt 38% tippelte).

Miért nincsenek statisztikai adataink?

Hiába is nézzük a baleseti statisztikákat, azok nem pontosak. Az önbevallás nem működik, hiszen a vétkes sofőrök akkor sem vallják be, hogy a kijelzőt nézték vagy a padlóra esett készüléket keresték, ha ez történt. Az sem bizonyító erejű, ha a baleset pillanatában a szolgáltató adatai szerint használták a volán mögött ülő készülékét, hiszen az más kezében is lehetett, vagy kihangosítva is működhetett. Mint megtudtuk, a rendőrség egyébként bizonyos esetekben vizsgálja a kérdést, ha felmerül, hogy a baleset folyamán a sofőr használta a készülékét.