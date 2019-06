Ha valaki, akkor...

...Baranyai Daniel, azaz Eckü tud mesélni a veszprémi hiphop hőskoráról. A kétezres évek elején a Hősökkel sokat formálta a hazai műfajt, ami 90-es évekhez képest rengeteget változott. Az eredendően underground irányzat ma már az egyik legnépszerűbb zenei műfaj lett - külföldön és itthon egyaránt.

Eckü és Veszprém

“Az internet, a közösségi média megnyitotta a világot, ma már nincsenek a klasszikus értelemben vett szubkultúrák. Minden könnyen elérhető, látható, ami tök jó, de ez együtt jár egyfajta felszínességgel is. Így van ez a hiphop esetében is, ami kissé sablonos lett, a gondolkodós dalok ideje egy picit lejárt” - mondja Eckü és hozzáteszi, hogy a hőskorban még igazi életérzésről, masszív közösségről egy valódi szubkultúráról volt szó, amelynek kialakulásában fontos szerepet játszott a vidék is.

Sőt, a kezdetekben kimondottan vidék centralizált volt a magyar hiphop, az olyan műsorok hatására, mint a Yo! MTV Raps az ország különböző pontjain kezdtek el feltűnni rapbandák, a zenék főleg szájhagyomány, dj-k és lemezboltok segítségével terjedtek. A kilencvenes évek közepén aztán jött az Animal Cannibals, akik mainstreammé tették a rappet, majd érkezett a Ganxsta Zolee és a Kartel, a Fekete Vonat és Sub Bass Monster - számos népszerű előadó és formáció. Ezzel párhuzamosan underground vonalon is nagy volt a pezsgés (NKS, Firma, Az Árral szemben, Tribe, ROD, Hátshow sor, Tibbah Nation, Feenoocchiz) - főleg a vidéki nagyvárosokban.A rapzene és a hip-hop kultúra szépen behálózta egész Magyarországot, olyan gócpontokkal, mint Szeged, Pécs, Debrecen, Miskolc, Székesfehérvár vagy épp Veszprém.

Ezek a városok a mai napig termelik az előadókat, gondoljunk csak Pécsre, ami az egyik legnépszerűbb hiphop-zenekar, a Punnany Massif bázisa, de innen származik a kultikusabb magyar hiphop-formációja, a kilencvenes évek elején működő Mega Soundsystem is. Szeged is az egyik legnagyobb vidéki központnak számított, olyan őshiphoposokkal, mint a Real Crew, M.H. Posse, vagy az Illa Eria. Említhetnénk kisebb városokat is, mint Mezőkövesd, ahonnan a Funktasztikus származik, vagy Mezőtúrt, amely a Boyz In Da Getto, a Muppet Show és a Da Bee szülővárosa.

És persze nem maradhat ki a szórásból Veszprém és környéke sem.

Vonzáskörzetéből származik például Sub Bass Monster, aki nemcsak a térség, hanem a magyar hiphop történetének egyik kulcsfigurája is. Ő volt az a gyulafirátóti srác, aki 1999-ben a Nincs nő, nincs sírás című dallal hirtelen óriási népszerűségre tett szert, ezekben az években a hazai szcéna is szembetalálta magát a kommersz közönséggel. Jól mutatja ezt, hogy Sub Bass 2000- ben több mint 250-szer lépett fel, beleértve a Sziget Fesztivált is, a Tovább is van, mondjam még? című albuma aranylemez lett, Veszprém polgármestere pedig Veszprém város aranyérmével tüntette ki kiemelkedő kulturális munkájáért.

“Sub Bass Monster akkoriban futott be a mainstream-be és ez nagy lökést adott az olyan kezdőknek, mint mi. Láttuk, hogy egyedül is megcsinálja magát, hogy lehet árral szemben úszni, és magyarul jól rappelni”- meséli Eckü. Hozzáteszi, hogy Sub Bass nem csak inspirálta őket, hanem tevőlegesen is segített nekik az elején: a Westprém City Allstarz lemez megjelenését anyagilag is támogatta.

“Diákok voltunk, arra nem volt pénzünk, hogy a busz mellett fussunk”

- mondja viccelődve a rapper, és hozzáteszi, hogy Sub Bass Monster mellett a térség sikeres, kevésbé közismert hiphop előadói is arra sarkallták őket, hogy törjék az utat előre.

“Különvélemény, Da Posse, BélaMester, Sündör, Rosmah, Pier, Vérfürdő, Thoma a régi veszprémi gördeszkások, a graffitisek inspiratív brigádja, Dj Gozth...”

- sorolja azokat a neveket, akiknek köszönhetően a megyében egyre népszerűbb lett a hiphop.

“Az akkori hiphop életérzés nagyon erős volt, emberközelibb volt az egész, névről ismertük a szegedi, debreceni, székesfehérvári, budapesti arcokat, és ha kellett átutaztuk a fél országot egy rap buliért” - emlékszik vissza azokra az időkre, amikor egy-egy este előtt még vezetékes telefonon adták le egymásnak a drótot, és Olympus fényképezőgépekről nézték vissza az emlékeket.

Országos hírű K-oS! Partik

“A kétezres évek elején megalakult a K-os partisorozat, ami egy hiánypótló dolog volt akkoriban. Persze már akkor is voltak elvétve rap bulik az ország különböző pontjain, de ez egy sorozat lett. Az első bulit 2002-ben tartották a Bányász Székházban és úgy 2007, 2008-ig élte a fénykorát. Az ország minden részéből érkeztek a rapperek, voltak versenyek és fellépett minden olyan név, aki akkoriban számított. Nem az volt a kérdés, hogy teltház lesz-e, hanem hogy mekkora -úgy képzeld el, hogy hajnalban tele volt a buszmegálló a hazafelé tartó arcokkal. Tényleg ázsiója volt ezeknek a partiknak” - mesél az időszakról, amikor a bulik hatására Veszprém neve nagyot nőtt hiphop körökben.

2005-ben készült a már említett Westprém City Allstarz című album is, ami abban volt különleges, hogy csak Veszprém megyei rapperek szerepeltek rajta.

“Feltettük az albumot az internetre egy zip fájlba, amit aztán bárki elérhetett. Csak néztünk, ahogy több tízezren töltik le az albumot, ekkoriban ismerkedtünk az internet erejével. Elég nagyot szólt, később fel is léptünk vele az ország különböző pontjain.” - meséli.

2005 környékén nemcsak a műfaj, hanem az ő karrierjük is elkezdett elindulni. Az első sikereiket a Szóhisztéria, Nyelvtan és Klasszik lemezek hozták, majd ahogy egyre népszerűbb lett a műfaj, úgy emelték ők is a tétet (Négy Évszak és Érintés albumok) és kezdték tudatosan megcélozni a nagyközönséget. Nem lőttek mellé, ma is masszív rajongóbázisuk van, majd húsz éve aktívak a pályán.

“Azóta felnőttünk, 2010-től a kimondott rap bulik szép lassan elkoptak, az underground fellazult, sokan elköltöztek a városból, vagy egyenesen az országból”

- mesél Eckü az elmúlt évtized változásairól, hozzátéve, hogy ő azon kevesek közé tartozik a vidéki szcénából, aki aktív maradt és még a szülővárosából, a Veszprémtől pár kilométerre lévő Pétfürdőről sem költözött el. “Így rendezkedett be az életünk, és én ezzel jól elvagyok. Egy óra alatt Budapesten vagyok, Veszprém pedig egy aranyos, élhető kisváros, ahol, ha bemész a központba, tuti, hogy ismerősökkel találkozol. Akkor is, ha nem akarod” - neveti el magát. Szerinte ez már nem is fog változni, a fiatalsága, az emlékei is mind Veszprémhez kötik.

(Borítókép: Pál Gergely Botond)

