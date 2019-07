Túrázni indulnánk kisgyerekkel, kutyákkal, nagyival, esetleg csapatot építenénk? Budapest környékén is találunk olyan turistaházakat, ahová eljuthatunk autóval, majd lepakolva és a kocsit letéve kirándulhatunk, pecázhatunk, strandolhatunk, vagy csak élvezhetjük a természet közelségét. Ha tényleg csak egy hétvége áll a rendelkezésünkre, érdemes egy helyi turistaházban éjszakázva elkezdeni a programot. Igen, turistaházban, akár Budapesten belül is - tökéletes kilátással a városra! Péntek délutáni indulással például érdemes felmenni a Hármashatár-hegyre.

Fotó: Dimény András / Képszerkesztőség / Brand and Content

Galéria: Mutatjuk, hogy merre induljon, ha kiszakadna a városból Fotó: Dimény András / Képszerkesztőség / Brand and Content

Szintén 2013-ban esett át teljes felújításon. Autóval megközelíthető, így kisgyerekeseknek is ajánlható. Ágyneműhuzatot csak külön díj ellenében biztosítanak a vendégeknek.

A hegy a 19. században kapta nevét, ugyanis 1873-ig itt találkozott Buda, Óbuda és Pesthidegkút közös, „hármas határa”. A repülés szerelmeseinek és a túrázóknak már ekkor kedvelt helye volt, hiszen kitűnő adottságokkal rendelkezett, ténylegesen egy karnyújtásnyira a belvárostól. Rotter Lajos vitorlázórepülő az 1930-as években létesített itt repülőteret. 1940-ben egy pilótaotthont is átadtak a repülőtér mellett, később ez lett a Rotter Lajos nevét viselő turistaház, melyet a Pilisi Parkerdő 2012-ben felújított. A ház biciklivel és autóval is megközelíthető az Országos Kéktúra mentén.

A pénteki pihenést követően szombat reggel vegyük Szentendre felé az irányt. Szentendre egy igazi ékszerdoboz, itt mégis csak egy kávéra, esetleg lángosra álljunk meg, ha a napot a Pilisben szeretnénk eltölteni. A Kőhegyi Menedékház is szuper hely, mi Pilisszentlászlón hagytuk a Jimnyt, innen indultunk az Apát-kúti-patak mentén az Ördögmalom-vízeséshez. Eredetileg csak kirándulni szerettünk volna, a vízeséstől nem messze azonban egy remek kis éttermet találtunk. Aki szereti a pisztrángot és szívesen megdolgozik az ebédjéért, annak egyszer meg kell néznie a visegrádi pisztrángos tavat és a tőle nem messze álló Ördögmalom Erdei Éttermet, ahol a tóból frissen fogott halunkat sütik meg nekünk.

Fotó: Adrián Zoltán / Képszerkesztőség / Brand and Content

A kizárólag gyalog megközelíthető szállás hétköznap menedékházként üzemel, hétvégén azonban büfé és étterem is a vendégek rendelkezésére áll.

Innen érdemes felfelé indulni, megnézhetjük a Dunakanyart, majd Esztergomnál a hídon át tudjuk megközelíteni a Börzsönyt. Kicsit szűken, de még az Esztergomi Bazilikára is juthat egy kis időnk. A szlovák oldalon, a Duna bal partján térhetünk vissza Magyarországra, itt az Ipolyt követve, Hont és Drégelypalánk irányába indulva érhetjük el a Kútbereki turistaházat. A ház csak gyalogosan, illetve terepjáróval közelíthető meg, az útviszonyok nem kedveznek a városi autóknak – a Suzuki Jimnynek ez természetesen nem jelentett akadályt, pedig eső után érkeztünk.

A környéken egy hetet is eltölthet, aki megteheti, érdemes megnézni Nógrád, Drégely, Hollókő vagy Salgó várát. A somoskői várhoz és a bazaltorgonákhoz már át kell mennünk Szlovákiába.

A Nagybörzsöny és Királyrét között közlekedő erdei kisvasúton utazni önmagában is élmény, Királyréten leszállva pedig számos túraútvonalat érhetünk el. Kisgyerekkel a Bajdázó-völgybe érdemes egy kisebb sétát tennünk, nagyobbakkal innen érhető el a nógrádi vár – lankás terepen, nem kell nagyobb szintemelkedésekkel számolnunk.

Fotó: Adrián Zoltán / Képszerkesztőség / Brand and Content

Galéria: Mutatjuk, hogy merre induljon, ha kiszakadna a városból Fotó: Adrián Zoltán / Képszerkesztőség / Brand and Content

Turistaház extrákkal

Vaskapu Menedékház

Az Esztergom fölött található turistaház fenti szobájából körpanorámán nézhetjük a Dunakanyart. A turistaházban étterem is üzemel, így ha csak kirándulni jöttünk, akkor is érdemes betérni. Jó idő esetén pedig léghajóval is megnézhetjük a környéket - ehhez előzetes egyeztetés szükséges.