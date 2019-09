Mindenki emlékszik a legendás aranycsapat tagjaira - Benedek Tibor, Kásás Tamás, Biros Péter, Kiss Gergő, Molnár Tamás, Szécsi Zoltán - nekik köszönhetően a magyar vízilabda hosszú ideig tartó aranykorszakát élvezhettük.

Most a legendás csapat utolsó aktív játékosa, a 42 éves Kiss Gergely, a Honvéd korelnöke is visszavonul. Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy karrierjéből maximálisan kihozta azt, amit sportolóként és emberként ki lehetett, eredményei jól mutatják, hogy a vízilabda első volt az életében. Sosem engedett a gyeplőn, pedig időközben három gyermekes családapa lett, megszerzett egy jogi diplomát és számos civil projektben vett részt a versenyzés mellett. Mindezek ellenére még az utolsó, a 2018/2019-es idényében is 13 bajnoki meccsen játszott, ezeken kilenc gólt lőtt, két Magyar Kupa meccsén pedig háromszor volt eredményes.

Az aranycsapat utolsó aktív pólósa is visszavonult

Sikereit, címeit hosszan lehetne sorolni, ahogy az is biztos, hogy pályafutása alatt leginkább fontos góljairól és stabil bal kezéről lett híres. A Sidney-i olimpián például ő lett a házi gólkirály a magyar válogatottban 14 góllal, de a 2004-es felejthetetlen athéni olimpia fináléjában is remekelt, négy góllal járult hozzá a győzelemhez. Az élsportolók közül csak kevesen tudhatnak magukénak annyi olimpiai, világbajnoki, Európa-bajnoki és még számos egyéb nemzetközi és hazai aranyérmét, mint a 42 éves pólós.

A várakozásoknak megfelelően szombati búcsúja sem okozott csalódást a Duna Arénában, ahol újrajátszották a 2000-es sydney-i olimpia magyar-orosz döntőjét. A gálameccs végén szokás szerint tombolt a lelátó: az olimpiai bajnokokból álló Millennium Masters csapata 16–12-re legyőzte a masters világ- és Európa-bajnok Oázis SC-t.

Kiss Gergő érthető módon elégedetten távozik, és sok élsportolóval ellentétben nem fél a most kezdődő hétköznapoktól, amik nyilván teljesen mások lesznek, mint amiket eddig megszokott. Videónkban azt is elárulja, miért nincs benne aggodalom, ha a jövőjére gondol, ahogy arról is mesél, hogy a vízilabda mit jelent számára és milyen szerepet fog még kapni a saját és lányai életében.

