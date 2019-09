Mindennapi, havi pénzügyeinket számon tartani természetes már, hiszen e nélkül nem tudnánk kifizetni a villanyszámlát, és a nagybevásárlásnál is adódnának problémák. Egy-egy nagyobb kiadásra gyűjteni vagy hitelt felvenni szintén hétköznapi esetnek számít, de mi a helyzet a hosszabb távon megtérülő befektetésekkel?



Az állampapírok, részvénycsomagok, ingatlanalapok világa sokak számára ismeretlen terep, így nem is mernek belevágni pénzük szaporításába. Sok befektetési forma ráadásul csak 3-5-10 év múlva ad hozamot, addig pedig a pénzünkhöz sem férünk hozzá, sőt, a kockázat is magas lehet. Joggal tehetjük fel a kérdést: hogyan is gondolkodhatnánk ennyire előre? Ki mondhatja meg ma, mi lesz igazán értékes hosszú évekkel később?



A matrac huzatába rejtett bankjegyek azonban még sosem fialtak újabbakat, így ha meglévő megtakarításunkból szeretnénk a legtöbbet kihozni, itt az ideje, hogy a befektetések területén is tudatosabbak legyünk. Kérdőívünk kitöltői saját tudásukkal is szembesülhetnek, kiértékelő cikkünkben pedig szakember segítségével adunk majd tanácsot, hogy hogyan és mibe érdemes pénzünket tenni.





? 1. Van jelenleg önnek valamiféle befektetése? Ha nincs, miért nincs? Igen, jelenleg is van

Nincs, mert nincs befektetni való pénzem

Lenne mit befektetnem, de nem értek hozzá, és nem tudom, kitől kérhetnék segítséget

Lenne mit, segítség is lenne, de túl bonyolult folyamat, ezért nem vágtam bele

Nem hiszek a befektetésekben, ezért nincs ? 2. Hogyan választ befektetést? Bemegyek a bankfiókba és segítséget kérek

Privát pénzügyi, banki tanácsadómmal egyeztetek

Saját magam olvasok utána interneten

Az internet bankomon keresztül megnézem az aktuális lehetőségeket, ajánlatokat

Kikérem a családom, barátaim, ismerőseim véleményét ? 3. Ha befektetési lehetőségekről akar tájékozódni az interneten, hol kezdi a keresést? Először a bankom honlapján nézek körül

Mindig Google-n keresek

Pénzügyi blogokon

Kimondottan gazdasági hírportálokon ? 4. Mennyire érdeklik a gazdasági hírek? Egyáltalán nem foglalkozom velük

Csak az engem közvetlenül érintő kérdéseket figyelem: például a forint árfolyama vagy a benzin ára

Naponta, vagy heti több alkalommal is olvasok gazdasági híreket

Hetente vagy ennél ritkábban tájékozódom ? 5. Mennyire tartja magát tudatosnak pénzügyeiben? Egyáltalán nem, hirtelen döntök, és csak akkor, ha nagyon fontos már valami miatt

Van, amiben előrelátó és tudatos vagyok, de úgy érzem, lenne még hová fejlődnöm

Kimondottan tudatosnak tartom magam, minden pénzügyi lépésemet alaposan felmérem, átgondolom * 6. A befektetési típus kiválasztásánál mennyire meghatározóak az alábbi szempontok? ? Elérhető hozam nagysága 1 2 3 4 5 ? Kockázati szint 1 2 3 4 5 ? Befektetési időtáv 1 2 3 4 6 ? 7. Milyen befektetési formát preferál? Inkább az egyösszegű befektetési lehetőségek érdekelnek

A havi rendszeres megtakarítási formák felelnek meg jobban ? 8. Milyen portfoliót preferál/preferálna? Egy vagy több elemű, magam vagy a tanácsadóm segítségével összeállított részvény portfóliót

Állampapírokat

Devizát vásárolok (EUR és USD)

Számomra szimpatikus szektorba fektető, diverzifikált, profi szakemberek által kezelt befektetési alapokat

Több félét vásárolok

Erre a kérdésre sajnos nem tudom a választ ? 9. Ön szerint milyen gyakran érdemes újra tervezni a befektetési portfolióját? Szinte állandóan figyelemmel kell követni

Néhány havonta

1-2 évente

2-5 évente

Amikor változik a gazdasági helyzet

Őszintén szólva, fogalmam sincs * 10. Mennyire tartja értékes befektetési formának az alábbiakat? (1 – egyáltalán nem, 5 – nagyon) ? Saját vállalkozás fejlesztésére fordított pénz 1 2 3 4 5 ? Önfejlesztésre, tanulásra, képzésekre fordított pénz 1 2 3 4 5 ? Pihenésre, élmény- és tapasztalatszerzésre fordított pénz 1 2 3 4 5 * 11. Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? (1 – egyáltalán nem, 5 – teljesen egyet értek) ? Kis összegeket egyáltalán nem éri meg befektetni 1 2 3 4 5 ? A befektetések világa túlságosan bonyolult számomra 1 2 3 4 5 ? Én magam nem értek hozzá, és félek, hogy átvernek, ezért nem is teszek lépéseket a befektetés felé 1 2 3 4 5 ? 12. Mi a legfontosabb önnek egy befektetéskor? Mindenekfelett a biztonság, nem akarom elveszíteni a pénzem

Az, hogy könnyen hozzáférhető maradjon a pénzem, ha bármi történik

Magasabb kockázatot is hajlandó vagyok vállalni, a hozam maximalizálása a legfontosabb

Fontos, hogy könnyen és egyszerűen tudjam kezelni befektetéseim ? 13. Mennyit tud félretenni havonta? Egyáltalán nem tudok félretenni rendszeresen

5-20 000 forint között 20-50 ezer forint között

50-100 ezer forint között

100 ezer forintot vagy többet ? 14. Melyik területbe érdemes fektetni ön szerint? A megújuló energiáké, zöld projekteké a jövő

Globális részvénycsomagokba

Az ingatlanalapok jelentik ma is a legjobb megoldást

Technológiai fejlesztésekbe fektetni a legjobb üzlet

Csakis aranyba

A megújuló energiáké, zöld projekteké a jövő

Globális részvénycsomagokba

Az ingatlanalapok jelentik ma is a legjobb megoldást

Technológiai fejlesztésekbe fektetni a legjobb üzlet

Csakis aranyba

A Bitcoinban látom a legnagyobb lehetőséget ? 15. Az ön életkora: ? 16. Iskolai végzettsége Válasszon... 8 általános érettségi OKJ-s tanfolyam szakiskola főiskola egyetem ? Az ön neme Válasszon... nő férfi