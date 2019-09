Erről fog beszélni Steve Wozniak Budapesten

Október 30-án lesz Budapesten a CIB Bank és anyavállalata, az Intesa Sanpaolo jóvoltából egy rendezvény Novathon néven, amely nem unalmas, számokat soroló prezentációk sorozatának ígérkezik, hanem valami igazán rock’n’rollos happeningnek. Ez már csak abból is látszik, hogy nem más, mint Steve Wozniak, az Apple társalapítója lesz az esemény sztárfellépője, aki azért nem jár ide minden nap előadást tartani. Woz mellett az innovációs konferencián mesterséges intelligencia guru, menő fintech influencer és mobilbankvezér előadását is meg lehet majd hallgatni.

Aki esetleg azt hinné, hogy Wozniak csak egy rövid beköszönéssel jelentkezik, megnyugodhat, mert a Novathon headlinereként 45 percig fog beszélni az innováció, a kreativitás és a digitális átalakulás összefüggéseiről, és persze kérdezni is lehet majd tőle. Woz már csak azért is érdekes előadónak ígérkezik, mert saját bevallása szerint, ha nem építette volna meg a világ egyik első személyi számítógépét, akkor stand-up komikus lett volna, mert imádja megnevettetni az embereket.

A fő fellépőn túl Jim Marous fintech guru előadása is érdekesnek ígérkezik, őt a pénzügyi világ öt legbefolyásosabb influencere között tartják számon. Ha valaki, akkor ő aztán mindent (is) tud a Revolut, a TransferWise, a Monzo, a Starling és az ezekhez hasonló virtuális bankok működéséről és jövőjéről. Az is kiderülhet, hogy jó-e az, ha nincs egy ügyfélszolgálat, ahova be tudunk menni érdeklődni, panaszkodni. Aki eljön, az a saját fülével hallhatja Andrea Isolától, az N26 Italia (olyan mint a Revolut) ügyvezető igazgatójától, hogy a gyakorlatban hogy is néz ki egy teljes egészében okostelefonokon működő banki szolgáltatás elindítása.

A rendezvény ingyenes, de a részvétel regisztrációhoz kötött. A regisztráció elindult a Novathon honlapján ( www.novathon.net ), és mivel a helyek száma limitált, a szervezők arra intenek, hogy aki ott akar lenni, az igyekezzen, mert csak a leggyorsabban regisztrálók juthatnak be.

BRAND & CONTENT