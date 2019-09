Mitől lesz reggel jó munkába indulni?

Mivel életünk jelentős részét a munkahelyünkön töltjük, egyáltalán nem mindegy, hogyan érezzük ott magunkat. Élvezzük, vagy csak túléljük a munkanapokat, szeretünk együtt dolgozni a kollégákkal, vagy épphogy elviseljük őket? A munkahelyi körülmények és a fizetés mellett rengeteget számít, hogy milyen csapatban dolgozunk – a jó munkahelyi közösség ismérveit kutattuk egy nem szokványos fesztivál programon, és szakértőket is megkérdeztünk a témában.

Bár egyetlen rendezvény sem teremt önmagában remek munkahelyi közösséget, mégis sokat segít abban, hogy a kollégák összecsiszolódjanak, és megismerjék egymás „irodán kívüli” személyiségét is. A hétköznapokban természetesen maradnak a kihívások – amiket egy jó csapat sikeresen tud kezelni, és ez az eredményeken is meglátszik. De mitől lesz hatékony és működőképes egy munkahelyi közösség?

E kérdés megválaszolása különösen fontos egy olyan globális jelenléttel rendelkező, csupán Magyarországon 2500 munkavállalót foglalkoztató nagyvállalat számára, mint a BP.

„A BP-nél több fontos értékben látjuk a világklasszis csapat titkát - kezdi Knezevics Viktor, a BP országigazgatója. Ezek közül az egyik legfontosabb a közös célokért tevő és egymást támogató csapat. Hiszünk abban, hogy ha mindenki a képességeinek és személyiségének megfelelően veszi ki a részét a munkából, akkor messzebbre juthat, ehhez pedig arra van szükség, hogy a munkavállalók közösen, egymást támogatva, egy csapatként működjenek együtt.”

Mi tesz szuper hellyé egy munkahelyet?

Knezevics Viktor kiemeli, hogy a BP-nél fontosnak tartják a sokszínű közösséget is. A különböző háttérrel rendelkező kollégák színesítik és még erősebbé, értékesebbé teszik a vállalati kultúrát, amely még hatékonyabb munkavállalói produktivitást eredményezhet. Ezen kívül meghatározó a jó hangulat és az inspiráló közösség is.

A konfliktuskezelés és a keretek kijelölése is fontos

„A valódi csapatmunka, a kollégák közötti jó együttműködés az üzleti teljesítményre is jól hat” - mondja Szalay Ágnes coach és pszichológus. A jó együttműködésnek azonban sok összetevője van, ezek jelentik a különbséget a valódi munkahelyi csapat és az egy helyen dolgozó társaság között. A szakértő a HR-esek körében ismert Lencioni-modellt említi, ami egy ötszintű piramisként jeleníti meg a csapaton belüli diszfunkciókat.

„A legalapvetőbb dolog az, hogy a kollégák bíznak egymásban. A bizalom akkor tud kialakulni, ha tisztelik a másikat, ha tudják, hogy nem fogja a másik hátba támadni őket egy-egy hibáért, és képesek támogatni egymást. Ha nincs bizalom, akkor mindenki saját magát védi, erre pedig rengeteg idő megy el, ráadásul nagyon stresszes is, ha az ember úgy viselkedik, mintha valamilyen ellenséges környezetben lenne” - magyarázza a szakértő.

Meghatározó az is, hogyan kezeli egy csapat a konfliktusokat, amelyek jelenléte természetes. „A különböző szakembereknek más érdekeik és szempontjaik vannak, és akkor jönnek elő a jó megoldások, ha ezeket emberi és kulturált módon meg tudják beszélni. Ez konfliktusokkal jár – ha nincsenek, akkor valaki elhallgat valamit” - mondja Szalay Ágnes. Az elkötelezettség és a közös célok mellett a felelősségre vonhatóság is kulcsfontosságú.

„Legyenek meg a keretek és a feladatok. Egy jó csapatban mindenki teszi a dolgát, ha pedig valaki elmulasztja ezt, akkor a csapattagok figyelmeztetik egymást. Legyen látható, hogy a kolléga odateszi-e magát, vagy sem, az eredmények elismerése is fontos” - teszi hozzá a coach.

A vezetőkön is rengeteg múlik

Vajon mit tehetnek a vezetők, akik nagyon sokat képesek dobni, vagy rontani egy munkahelyi csapat teljesítményén? A több évtizednyi tapasztalattal rendelkező BP-nél például kiemelt figyelmet fordítanak mind az egyéni, mind pedig a csapat szinten elért sikerek elismerésére, mondja Knezevics Viktor.

„Közösen találunk megoldást a kihívásokra, és a sikert is legtöbbször egy csapatként, közösen érjük el, amelyhez mindenki hozzájárulása elengedhetetlen. Elismerjük és büszkék vagyunk azokra az apró sikerekre is, amelyeket munkavállalóink nap mint nap elérnek munkájuk során.”

Fontos a munka és a magánélet egyensúlyának fenntartása is, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a munkavállalók feltöltődve jöjjenek dolgozni és jó hangulatban teljen az egymással eltöltött idő, teszi hozzá az országigazgató. Ezt a célt szolgálja a rugalmas munkakezdés, vagy a home office lehetősége. „Arról is gondoskodni kell, hogy az irodán kívül is olyan lehetőségeket biztosítsunk a munkavállalóink számára, ahol jobban megismerhetik egymást, és a BP-vel közös értékek mentén együtt kapcsolódhatnak ki” - egészíti ki a felsorolást a vezető.

Erre biztosított lehetőséget a BP idei egyik legvidámabb aktivitása: a Szegedi Ifjúság Napok alatt a Sing-Along, mely hatalmas karaoke színpaddal, tánctérrel, pihenőzónával, óriás kivetítővel várta a kollégákat és érdeklődőket.

„Számunkra ez a fesztivál, a Sing-Along színpad az összeköttetés olyan színterét jelenti, amely gyűjtőhelye nagy létszámú, sokszínű egyéni képességnek, tudásnak és tapasztalatnak. Együtt, közösen énekelve, a különböző hangok révén jobban szól egy dal, ha pedig sok ember összefog, akkor sokkal többre képes, mint az egyének külön-külön - ahogyan azt a BP-nél is tesszük.

A zene világában is láthatjuk, hogy minden egyes tagnak fontos Ugyanígy a BP-nél is hiszünk abban, hogy minden egyes munkavállalónak fontos szerepe van abban, hogy jól muzsikáljon egy vállalat – hívta fel a különleges párhuzamra a figyelmet Knezevics Viktor.

