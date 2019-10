Ugye ön is szokta érezni, ahogy a finom, melengető napsugarak – főleg a kellemes indián nyár idején – szinte feltöltik energiával, élettel, jókedvvel? Nem véletlen, hiszen egy félórás napon tartózkodás során sok D-vitamin keletkezik a szervezetünkben, aminek számos jótékony hatása van. Lassan azonban számottevően lecsökken a napsütéses órák száma, de aggodalomra semmi ok! Összefoglaltuk, mit kell tudni, mit kell tenni - no meg mit érdemes enni.

Talán kevésbé közismert tény, hogy a D-vitamin nem is vitamin,

hanem hormon:

előanyaga a bőrben a napsugárzás hatására alakul át pre-D-vitaminná, majd a májban és vesében aktív hormonná, és kisebb részben élelmiszerekkel vesszük fel.

Az már régóta tudott, hogy a zsírban oldódó D-vitamin segíti a kalcium és a foszfor beépülését a csontokba, és fontos szerepet játszik a vér normális kalciumszintjének fenntartásában, az azonban már újabb keletű felfedezés, hogy a sejtképződésben és az immunrendszer működésében is lényeges a szerepe.

Ajánlott napi D-vitamin dózisok Magyarországon forrás: Takács, I. és tsai.: Harmadik magyarországi konszenzus a D-vitamin szerepéről a betegségek megelőzésében és kezelésében. Orvostovábbképző Szle. 23 (2), 13-26, 2016

Gyerekek és várandós nők esetében különösen fontos a megfelelő D-vitamin szint, mivel a magzatnak és az édesanyának is szüksége van rá. A magzat esetén elengedhetetlen a csontok megfelelő fejlődéséhez, később pedig az édesanyának a szoptatás miatt is több D-vitaminra van szüksége, mivel az anyatejjel biztosítja a kicsi D-vitamin ellátását. A nők számára a menopauza után is nagyon fontos a megfelelő D-vitamin ellátottság, legfőképpen a megváltozott hormonszintek miatti csontvesztés ellensúlyozására és egyéb jótékony hatásai miatt is.

D-vitaminhoz elsősorban az UVB sugárzás hatására szervezetünk által szintetizált formában jutunk hozzá, ezért a napfényhiányos időszakokban nagyon keveset állítunk elő.

Ennek oka, hogy Magyarországon október közepétől márciusig az alacsonyan beeső fény miatt a napsugárzás D-vitamin képzésére alig hasznosítható. Mivel ugyanez a sugárzás felel a bőr lebarnulásáért – rosszabb esetben ugyebár leégéséért – ezért védekezünk is ellene. Ez nem is lehetne logikusabb, hiszen a bőrrák veszélye miatt így kell tennünk, de ezzel a D-vitamin előállításának lehetőségét is korlátozzuk. Még ezzel együtt is, májustól szeptemberig általában nincs baj a D-vitamin-szintünkkel, de a nehezen megszerzett tartalékokat aztán pár hónap alatt fel is éljük.

Azt már láttuk, hogy a D-vitamin nem terem csak úgy magától.

Ha napfény nincs, megpróbálhatjuk élelmiszerekkel is bevinni, de a tőkehalmáj olajat és a vadvízi lazacot leszámítva minden másban szerényebb mennyiség található, így beviteléhez a vényre vagy akár vény nélkül kapható készítményeket is igénybe vehetjük. Magyarország lakosságának 70%-a D-vitaminhiányos a tél végére, ám a D-vitamin pótlása nem ördöngösség, hiszen tabletta vagy csepp formában bárki számára elérhető. Ennek jelentőségét és fontosságát nem árt újra és újra tudatosítani, ám addig is, az igazán szürke, borongós napok beköszöntéig tartózkodjon minél többet a szabadban – most már nem is éget a nap, így zsákmányolhat a finom UVB sugarakból.

