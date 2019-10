Kerítésfestés a főnökkel

Az önkénteskedés és a társadalmi szerepvállalás egyre több vállalatnál kap kiemelt szerepet. Egy hátrányos helyzetű közösséget, intézményt rengeteg módon támogathat egy vállalat, a közös jótékonykodásnak pedig a munkavállalók elköteleződésében is szerepe van. De mit tehet a vállalat a kötelezőkön túl, hogy valóban felelősségteljesen működjön?

Nem könnyű elképzelni a főnökünket vagy a szomszéd asztalnál egész nap Excel-táblákat bűvölő kollégánkat glettelés, ásás vagy főzés közben. Azontúl, hogy megismerhetjük a munkatársaink másik oldalát, ezen tevékenységeknek fontos szerepük van abban, hogy a vállalat révén kollégáinkkal közösen segíthetünk egy számunkra fontos közösséget, kiállhatunk az olyan társadalmi fontos ügyek mellett, mint az egyenjogúság, az elfogadás vagy éppen a fenntarthatóság.

„Minden vállalat felelőssége, hogy tegyen az őt körülvevő környezetért, visszaadjon valamit a helyi közösségnek és kiálljon a társadalmilag fontos ügyek mellett.”– mondja Knezevics Viktor, a BP országigazgatója.

Vállalatok és az önkéntes munka

„Az is fontos, hogy a munkavállalók azt tapasztalják, hogy egy olyan vállalatnál dolgoznak, amely a társadalmilag fontos ügyekre érzékeny, azokra hatással van.” Az országigazgató szerint a kollégáknak fontos szempont, hogy a vállalatnál milyen közösségnek tudnak a tagjai lenni, és ezen csapat tagjaként milyen társadalmi ügyek mellett tudnak kiállni, amely révén visszaadhatnak valamit a közvetlen környezetüknek. Az önkénteskedésnek a munkavállalók elköteleződésében is szerepe van, hogy hosszútávon el tudják képzelni a jövőjüket a vállalatnál.

Az önkénteskedés a mindennapi munkavégzésre is hatással van

A közös önkénteskedés és a társadalmi ügyek képviseletének előnyei közül az elköteleződés csak az egyik. A munkahelyi légkörön is sokat dobhat, ha egy-egy napra kilépünk a megszokott munkahelyi szerepekből és a hierarchiából, és közösen tehetünk, adhatunk vissza valamit a közvetlen környezetüknek.

Fotó: Bíró András

„Nagy terhelés alatt, sokat dolgozunk, és nem feltétlenül adódik arra lehetőségünk, hogy megismerjük a kollégáinkat más szerepekben. Idő és energia hiányában könnyebb a kollégánkat a munkahelyi dinamikában ráosztott szerepével azonosítani, mint ráhangolódni, emberként kapcsolódni vele” – mondja Király Emese tréner, PCC coach, szervezet-szociológus, a Zuango alapítója.

„Az önkéntes aktivitások jó lehetőséget adhatnak arra, hogy jobban megismerjük egymást a munkahelyi szerepeinken túl. Így könnyebb nyitni egymás felé, és új kapcsolódási pontokat találni. Lehetőség nyílik új környezetben, új helyzetekben, más megtapasztalások mentén bizalmat építeni, ami később a munkában is átlendíthet a nehéz helyzeteken.”

A szakértő a Google Aristotle Project néven ismertté vált, hatékony csapatmunkára vonatkozó kutatását említi. Ennek lényege, hogy a jól működő csapatokban a legfontosabb a pszichológiai biztonságérzet, a megbízhatóság és a világos rendszer. Az önkéntes aktivitás közben szerzett tapasztalatok pedig a munkahelyi kommunikációban, problémamegoldásban is segíthetnek.

Fotó: Bíró András

„Mi azt tapasztaljuk, hogy az ilyen kezdeményezéseknek hatása van a hétköznapi munkavégzésre, az adott csapat vagy munkavállaló teljesítményére is. Egy-egy ilyen eseményre akár egész osztályok, munkahelyi csapatok is csatlakoznak, és együtt tevékenykednek a nap során. A hasonló gondolkodásmód, a közös értékek képviselete a mindennapi tevékenységük során felmerülő kihívások megoldásában is segítségükre van” – támasztja alá a fentieket Knezevics Viktor.

A kötelezőn túl

Az önkénteskedést ugyanakkor nem érdemes kötelezővé tenni. „A kötelező szótól rossz érzésem támad. Kedvem van nemet mondani, még azelőtt, hogy belegondolnék, mire mondok nemet” – mondja Király Emese.

Míg pl. Amerikában az önkéntesség nem kötelező, csak „kötelezően ajánlott” - ha nem önkénteskedünk, minimálisra csökkennek az esélyeink, hogy bekerüljünk az egyetemre, vagy egy munkahelyre.

Magyarországon az önkéntesség társadalmi beágyazottsága nem hasonlít Amerikáéhoz. Van bennünk nyitottság az önkéntességre, de nem alapvetés. A szakember inkább lehetőséget lát az önkéntességben, a közösségi tevékenységekben és cégvezetőként azon dolgozna, hogyan teremtsen olyan cégkultúrát, ahol az emberek meglátják és ünneplik a lehetőséget a cég által ajánlott kezdeményezésekben.

„Egy vállalat felelős működése nemcsak abban nyilvánul meg, hogy a társadalmi problémákra érzékeny, támogatja a jó ügyeket és a rászorulókat, hanem a mindennapi munkamenet során a munkavállalóihoz való hozzáállásában is.

A BP-nél a „tedd, ami helyes” szellemiségünk nemcsak azt jelenti, hogy kiemelt figyelmet fordítunk a jótékonyságra, a rászorulók, a kisebbségek, a helyi szervezetek megsegítésére, a környezetvédelemre és a fenntarthatóságra, hanem a vállalatnál tapasztalható sokszínűség, elfogadás és etikus magatartás értékeket is, melyek már a kezdetek óta fontos szerepet töltenek be a vállalat életében” – mondja a BP országigazgatója, aki azt is kiemelte, hogy évről évre egyre több kolléga csatlakozik az ilyen jellegű tevékenységek szervezésébe és vesznek aktívan részt a programokon.

