Mi lenne, ha bezárnánk az összes bankfiókot?

Mit kap az utcáról beesett mezei rajongó, aki feltétlenül ki akarja használni a feltehetőleg soha vissza nem térő lehetőséget, hogy egyszer az életben élőben nézze és hallja Steve Wozniakot Budapesten, de előbb pár pénzügyi nagyágyú előadását is meg kell hallgatnia? Az biztos, hogy nem lett tisztább a kép azzal kapcsolatban, hogy a fintech cégek mennyire lesznek meghatározó szereplők Magyarországon, az se derült ki, hogy vajon el fognak-e tűnni hazánkból a kézzel fogható műanyag bankkártyák, de így is akadtak érdekességek, még egy bézik alatti szinten bankoló lakossági ügyfél számára is.

Szerda délután a CIB Bank Novathon nevű rendezvényének sztárfellépője az Apple társalapítója, Steve Wozniak volt. Egyértelműen ő volt az esemény húzóneve, aki miatt annyi érdeklődő regisztrált a programra, hogy nagyobb helyszínt kellett keresni. Az ő 45 perces előadásán abszolút telt ház volt. Sztorizgatott kicsit a múltról, mesélt Steve Jobsról, az Apple első számítógépéről, majd a mesterséges intelligenciákra is kitért, hogy kell-e tőlük tartani (spoiler: nem, nem kell, nem mostanában fog öntudatra ébredni a Skynet), és persze a bankolás jövőjét illetően is volt pár gondolata. Míg ő függetlenül alkotott véleményt erről a piacról, addig a többi felszólaló kicsit haza beszélt.

Rögtön a legelején Massimo Tessitore - az Intesa Sanpaolo egyik üzleti vezetője - kijelentette, hogy az ő applikációjuk a legjobb. De még a Revolutnál is jobbak. A prezentációt elnézve az jött le, hogy a kettő nagyjából ugyanazt tudja, a CIB anyavállalatának appja kicsit összetettebb, plusz más színeket használ, de konkrét tesztelés nélkül így nem lehet igazságot tenni. Még szerencse, hogy jött az N26-tól is valaki, Andrea Isola, aki a cégét a Spotify, a Netflix és az Airbnb mellé sorolta, mint a négy vállalat, ami teljesen megváltoztatta a tradícionálisan működő piacukat. Szerinte ez a legjobb mobilbankolási termék. Európai cégként már jelen vannak az USA-ban, ami nagy szó, de mivel Magyarországon nincsenek, ezért ez számunkra kevésbé lényeges kijelentés. Az már fontosabb, és ezzel az összes előadó egyet is értett, hogy

a mobilbankolás lesz az egyedüli bankolás a közeljövőben.

Pietro Scarpino az NTT Data-tól érkezett és arról beszélt, hogy ugyan lehet, hogy a birtokunkban van minden eszköz amitől szuper okos társadalom vagyunk, de már most nem elegendő a jól megszokott képernyővel és egyszerű appokkal való kapcsolatunk, nem ezek fogják kitenni az elsődleges felhasználói felületet. Elég csak a hang- és gesztusvezérelt okoseszközökre gondolni. Ez a fajta interakció még nagyobb szerepet fog kapni a jövőben. Arra azért ő is kitért, hogy mindent lehet itt digitalizálni, de első sorban az emberi tényező számít, a felhasználói élmény, amit nem lehet robotokkal, mesterséges intelligenciákkal kiváltani. Erre a következő példát hozta.

Rendelt már valaki hajnali 6-kor presszókávét egy New York-i Starbucksban? Bemész, megkérdezik, hogy mit kérsz, elmondod, hogy egy presszót, majd megkérdezik a neved, mire megmondod, pedig nincs rajtad kívül senki hajnali 6-kor az üzletben, végül pedig felteszik a kérdést, hogy elvitelre kéred-e vagy helyben fogyasztod. Az Isten szerelmére egy presszó kávéról van szó, mégis hova cipeljem? Ezzel szemben Nápolyban úgy néz ki, ha hajnali 6-kor kávét akarsz venni, hogy bemész az üzletbe és már ott is van a kávéd, mert mégis mi mást akarnál venni korán reggel?

A konferencia legszórakoztatóbb része az volt, amikor a magyarországi bankok vezetői a Magyar Nemzeti Bank alelnökével kiegészítve egy kerekasztal-beszélgetés során csaptak össze. A hagyományos piaci szereplőknek most kell elkezdeniük a fintech cégekkel is foglalkozni. Pár éve még ellenségként tekintettek a Revolutra vagy az N26-hoz hasonló cégekre, ma már baráti, békés egymás mellett élés, sőt együttműködés van. De azt mindenki látja, hogy a bankolás digitalizálására át kell állni, mert

olcsóbb

és kényelmesebb.

A Magyar Nemzeti Banktól Nagy Márton kicsit kekeckedve azt mondta, hogy akinek van Revolutja a teremben, az nézze meg, hogy a környéken kinek van még, és csekkolja a színpadon lévők neveit. De az igazi drop the mic pillanat az volt, amikor előállt az ötlettel, hogy

"Zárjuk be az összes bankfiókot, és adjunk minden ügyfélnek egy mobilt, majd tanítsuk meg a mobilbankolásra."

Ez persze nem annyira tetszett a többieknek. Wolf László az OTP-től konkrétan kijelentette, hogy az ő több száz bankfiókjuk köszöni szépen jól megvan, szeretnek oda járni az emberek, és ők tudják is, hogy mit akarnak az ügyfeleik, és ez így is fog maradni, mert a digitalizáció nem egyenlő a fiókok ledózerolásával. Simák Pál, a CIB Bank vezérigazgatója hozzátette, hogy nagyon sokféle ügyfelük van, más-más igényekkel, és az ügyfelek igényei határozzák meg, hogy néz ki a bankolás jövője.

Mindezek után jött Steve Wozniak, akivel az Index interjút is készített, amit itt lehet elolvasni. Beszélt a mesterséges intelligenciáról, hogy szerinte teljesen félre van értve az egész. Itt nem arról van szó, hogy a kompjúter túlnő az emberen. A kettő teljesen más kategória. A mesterséges intelligencia nem más, mint a számítógépek magasabb szintre emelése. Ugyanez a helyzet a klasszikus bankokkal és a fintech cégekkel. Könnyebb appon elintézni bármit, mint bemenni az ügyfélszolgálatra. De nem elég az, hogy netre költözik az adott bank, mert az app, a termék csak egy dolog, ami viszont sokkal fontosabb, az a termék mögötti support, amit az emberek biztosítanak.

Minderre jött még az, hogy szerinte a bankok jelenlegi helyzete elég jól rímel a 2007-es időkre. Akkor jelent meg az iPhone. Annak idején még a Nokia és a Blackberry is teljesen jól megvolt. Még a következő évben is, aztán borult minden. Ugyanez van per pillanat a bankpiacon.

Most, a változások korában kell jó oldalt választani.

