A meggyes sör régebbi, mint gondolná

Még mindig sok a tévhit a gyümölcsös sörökkel kapcsolatban: ez sör nem is sör, nőknek készül és sosem látott igazi gyümölcsöt. Pedig a gyümölcsös lambic az egyik legősibb sörfajta a világon, amit ma is nagyjából a több száz éves hagyományos eljárással készítenek. Bruno Reinders, belga sörmester vezetett be minket a vad élesztők és a spontán erjedés nálunk kevésbé ismert világába, akitől azt is megtudtuk, pontosan mi kerül a hordóba – onnan pedig a poharunkba.