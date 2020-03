Az átlagember annyit tud erről a titokzatos szervről, hogy a férfiaknak van és előbb-utóbb lehet vele baj. A tájékozottabbak talán arról is hallottak, hogy általában az okoz gondot, ha megnagyobbodik, és hogy van köze a szexhez is. Vajon ön mennyire van képben? Kvízünkkel felmérheti, ugyanakkor szélesítheti is ismereteit!