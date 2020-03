Új, online beszélgetéssorozatunkban ma 14 órától Beke Zsuzsa, Dolezsai Gergely, Gerendai Károly és Bilibók Botond véleményét ismerhetjük meg az egyes iparágak túlélési technikáival és kilátásaival kapcsolatban. Az Out of the Box virtuális konferenciák sorozata, mely eseményeken választ keresünk arra a rengeteg kérdésre, amit a példátlan jelenlegi helyzet felvet.

Mai virtuális konferenciánk témája: túl vannak a cégek az első sokkon? Veszteségek vannak, de lesznek vajon nyertesek? Mi van azokkal, akiket a másik oldalról szorít a prés? A gyógyszergyáraktól az éttermekig - egyes iparágak túlélési technikái és kilátásai.

A telekommunikációs cégeknél eddig is gyakori volt a home-office, de a szolgáltatásukra talán most van a legnagyobb szükség. Mi változott azoknál a cégeknél, akiknél azt gondolnánk, hogy semmi? Hogy tud egy fine dining étterem reagálni arra, hogy most az emberek az otthonukból sem tudnak kimozdulni? Létezhet ennél a minőségnél házhoz szállítás, vagy nem marad más csak a kivárás? A gazdasági válság már itt van, de megnyugtathatja bármi a piacokat? A privátbanki ügyfelek és a tehetősebbek már menekülnek a pénzpiacokról, vagy kivárnak és abban bíznak, hogy most lehet olcsón venni és nem sokára drágán eladni?

Többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ vendégeinkkel:

Dolezsai Gergellyel, a Telenor Magyarország márka- és marketingkommunikációs igazgatójával,

Gerendai Károllyal, a Michelin-csillagos Costes tulajdonosával,

Bilibók Botonddal, a HOLD Alapkezelő vezérigazgatójával.

A Moderátor: Szabó Dániel, a Napi.hu újságírója

Az Out of the Box első adásában Mérő Lászlóval beszélgettünk Átlagisztánról és Extremisztánról. A beszélgetést itt nézheti vissza:

Mi is az az Out of the Box? Hogyan váltsuk meg a világot, ha éppen dobozokban élünk? Reményeink szerint majd most kiderül. Az Out of the Box egy olyan virtuális rendezvénysorozat ami a Dialogue Creatives ötlete alapján az IndaMédia felületein valósul meg. Az esemény házigazdája a Napi.hu.

