Új, online beszélgetéssorozatunkban ma 14 óra 30-tól Oszkó Péter, Simó György és Winkler Zsolt véleményét ismerhetjük meg. Arról beszélgetünk velük, hogy ugyan zajlik a kényszer-digitalizáció mindenki magánéletében, de vajon igaz-e ez a cégekre és az általuk képviselt innovációra. Az Out of the Box virtuális eseményein választ keresünk arra a rengeteg kérdésre, amit a példátlan jelenlegi helyzet felvet.

Mai virtuális rendezvényünk témája:

Digitális Hold-ugrás két hét alatt – mi lesz a startupokkal?

Zajlik a kényszer-digitalizáció, mindenki több digitális mérföldkövet ugrik a magánéletében, de igaz-e ez a cégek innovációjára is?

Egy startup attól startup, hogy gyorsan reagál, de mi a helyzet a jelenlegi válsághelyzetben? Egy részük most biztosan nehéz helyzetbe kerül, de lesznek közöttük nyertesek is? Az új helyzet szül valós új ötleteket?

A beszélgetés felkért résztvevői:

Oszkó Péter, az OXO Labs cégvezetője

Simó György, a Day One Capital ügyvezető partnere

Winkler Zsolt, a Telenor Magyarország digitális termékfejlesztési vezetője

Moderátor: Szabó Dániel, a Napi.hu főszerkesztő-helyettese

„Új helyzet, megváltozott környezet, gyors reakció – ezek mind ismerősek egy startup számára, de most hirtelen az egész világ tanulja ezeket a gondolatokat. Ugyanakkor minden mégis lelassult, átrendeződött, és talán már nem is lesz ugyanaz; lesz majd valami, ami sokkal digitálisabb, ami másként működik, mint előtte, de hogy mi lesz ez, szerintem ma még nem ismerjük, de mindenesetre, mint minden változás, ez is tartogat lehetőségeket. - Winkler Zsolt, a Telenor Magyarország digitális termékfejlesztési vezetője

“A globális járványkrízis olyan a gazdaságnak, mint egy meteorzápor az élővilágnak. Az élheti túl, aki képes a radikálisan megváltozott viszonyokhoz gyorsan igazodni és aki nincs eleve legyengült, kiszolgáltatott helyzetben, hanem vannak tartalékai. Viszont a kisebb, ügyesebb, gyorsabban tanuló és alkalmazkodó egyedek sokszor akár nagyobb eséllyel küzdhetnek meg ezzel a helyzettel, mint a nagyobb és tehetetlenebb példányok” - Oszkó Péter, az OXO Labs cégvezetője.

„Egy startup sikerét békeidőben is jellemzi az képessége, amivel a változás kényszereire reagál: a mostani rendkívüli helyzet extrém módon erősíti ezt fel” - Simó György, a Day One Capital ügyvezető partnere.

Az Out of the Box eseményeiről Facebook oldalunkon tájékozódhat, a korábbi beszélgetéseket Youtube csatornánkon is megtekintheti. Kövessen minket és iratkozzon fel!

Mi is az az Out of the Box? Hogyan váltsuk meg a világot, ha éppen dobozokban élünk? Reményeink szerint majd most kiderül. Az Out of the Box egy olyan virtuális rendezvénysorozat ami a Dialogue Creatives ötlete alapján az IndaMédia felületein valósul meg. Az esemény házigazdája a Napi.hu.

