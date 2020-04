A felelős kutyatartás nem merül ki a sétáltatásban és a kutyapiszok felszedésében. Különösen fontos például az is, hogy a kutya időben orvoshoz kerüljön, ha baleset érte, megbetegedett vagy nem érzi komfortosan magát. A nem látható egészségügyi problémák esetében azonban nem mindig egyértelmű, hogy baja van szőrös családtagunknak.

Árulkodó jel lehet például, ha túl sokat nyalja a mancsát vagy a szokásosnál büdösebb a lehelete. Az első eset hátterében tüske, toklász, seb, körömprobléma is állhat, a büdös kutyaszáj oka lehet rossz fog, gyomorbaj is. Furcsa, de nem ritka jelenség, hogy a vékonyabb ágak, csontok beszorulhatnak a fogaik közé, amiket nem tudnak kiszedni.

Bolhából gyorsan lehet elefánt

A leggyakoribb és a kutya számára legcikibb problémakört az élősködők jelentik. Borzasztó lények garmadája fenyegeti a kutya testét a vérszívóktól a méteresre fejlődő férgekig. Szerencsére a legtöbb eset gond nélkül megelőzhető és kezelhető tablettával, rácseppentő folyadékkal vagy nyakörvvel.

Ha a kis kedvenc túl szenvedélyesen vakaródzik, pánikszerűen odakap valamely testtájára a fogaival, rágcsálja a bundáját, akkor egészen biztos, hogy élősködő a bűnös. Általában bolha irritálja, egy nagyon utálatos teremtmény, ami megcsípi, majd kiszívja az állat vérét. És ami még rosszabb, mintegy mellékbüntetésként galandférgességet, bolhaekcémát, bolhanyál allergiát okozhat - utóbbi súlyos gennyes bőrgyulladást eredményezhet.

Aninak kutyakozmetikája van, így első kézből tapasztalja meg, hogy nem minden gazdinak egyértelmű, a megelőzés a legjobb barátunk.

„Sajnos sokkal több bolhás bundával találkozom, mint szeretném minden évszakban.

A gazdik egy része tévesen azt hiszi, hogy télen nincsenek bolhák, ezért szünetelteti a bolha és kullancs elleni védekezést. Ha nyáron bolhás kutyát látok, akkor szinte biztos vagyok benne, hogy nemrég sünivel ismerkedett össze. Mindig van bekészítve a kádnál nekem egy bolhairtós sampon keverék, ami után eukaliptuszos vagy kókuszos fürdetőt használok, hogy nyugtassa a bolháktól megviselt bőrt. Valamiért nem bírják ezt a két illatot a bolhák, így 1-2 napig segít, amíg tényleges védelem nem kerül a kedvencre.”

A bolha mellett a kevésbé látható szőr- és egyéb atkák, valamint a rühösség jár hasonló tünetekkel. Ha nincs jele bolhának, irány az állatorvos, a gonosztevő azonosítása és megfékezése bonyolultabb feladat is lehet.

Nem eszik, rosszkedvű? Akár az élete is veszélyben lehet

A levertség, étvágytalanság vagy kóros fáradékonyság hátterében több ok is állhat, és általában egyik sem vehető félvállról. Az alábbi esetekben azonnal állatorvoshoz kell fordulni, komolyabb, általában infúzió bekötésével járó kezelésre lehet számítani.

Lehetséges, hogy egy endoparazitával (belső élősködő) van dolgunk. A különböző paraziták jelenlétének teljesen eltérő tünetei lehetnek. Makacs, száraz köhögést és általános gyengeséget tapasztalva gyanakodni lehet tüdő- vagy szívférgességre. Fontos az időtényező: ha időben állatorvoshoz kerül, hosszadalmas kezelést követően a kutya még évekig élhet és az életminősége is rengeteget javulhat. Mondanunk sem kell, hogy a megelőzés lényegesen üdvözítőbb - minden tekintetben.

Levertséget, étvágytalanságot és magas lázat okoz a kullancsfertőzés útján terjedő babéziózis. Ha emellett még sötét színű vizeletet is észlel kedvencénél, akkor azonnal siessenek az állatorvoshoz. Ennek az intenzív lefolyású fertőzésnek a tünetei néhány nap, maximum 2-3 hét alatt jelentkeznek, kezelés nélkül az esetek többségében halálos kimenetelű, különösen az idősebb, nem egészséges kutyákra veszélyes.

„Januárban egy erdei séta után pár nappal vettük észre, hogy Byron nagyon bánatos. Enni evett, de a játék nem érdekelte” – meséli Ildikó. „Délutánra be is lázasodott. Azonnal orvoshoz vittük, de már vese- és májgondjai is voltak, a betegség nagyon gyors lefolyású volt, az infúzió sem használt. Nem tudták megmenteni.”

Veseelégtelenségre is lehet gyanakodni – különösen idős kutyáknál -, ha a fentiek mellett jelentkezik rendszeres hányás, nagyon keveset vagy egyáltalán nem pisil, illetve furcsa szagú a lehelete.

Jellemzően az agarak esetében jelentkezik az úgynevezett ünnepi betegség, aminek oka, hogy - hasonlóan a lovakhoz -, szinte a végkimerülésig hajtják magukat.

A szervezetük egyre több energiát próbál nyerni, melynek végeredményeképpen káros anyagcsere-melléktermékek termelődnek. Gyanakodjon, ha egy nagy futás után gyenge, levert, étvágytalan, erősen köhög, és – akár pár nap után is - sötét színű a vizelete vagy lilás elszíneződést észlel a bőrén.

Az egyik legfélelmetesebb baleset a mérgezés, aminek több riasztó jele lehet. Ilyen például a mozgáskoordinációs zavar, ataxia, szédelgés, pupilla szűkület/tágulat, hányás vagy hasmenés, remegés, zavartság. Utalhat rá továbbá, ha a kutya elfekszik, megjelenhetnek véraláfutások, bevérzések a bőrén és akár szájüregi fekélyek is – tudtuk meg dr. Rapavi Barbarától.

„Mérgezés gyanúja esetén azonnal forduljunk állatorvoshoz” – figyelmeztet a doktornő. „Gondoljuk végig a mérgezés lehetőségeit, és ezekről feltétlen tájékoztassuk az állatorvost.

Például hozzáférhetett-e a kutya tisztító, fertőtlenítőszerekhez, vannak-e mérgező szobanövények, felnyalhatott-e fagyállót, permetezőszert, patkánymérget vagy csigairtót stb. Ha nem férhetett otthon ilyesmihez, akkor kiszökött-e? Használt-e valamilyen külső/belső élősködők elleni készítményt vagy bármilyen egyéb gyógyszert adott-e neki – például láz és fájdalomcsillapítót -, amire allergiás lehet.”

A legismertebb mérgező vegyületeken kívül a felfalt rovarok, gombák is veszélyesek lehetnek, de komoly veszélyt jelentenek az olyan ártatlannak tűnő dolgok, mint a kertekben és parkokban százszám található lehullott dió. A rothadó dióburok ugyanis erősen mérgező, de az erről mit sem sejtő kutyák előszeretettel elropogtatják.

Fontos, hogy időben eljusson a kutya az állatorvoshoz, ami azonban nem mindig egyszerű. Az országos hétvégi és ünnepnapi ügyeletek listáját itt találja meg. A koronavírussal, aktualitásokkal kapcsolatos állatorvosi információs honlapot pedig itt böngészheti.



