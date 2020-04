Új, online beszélgetéssorozatunkban ma 14 órától Koji László, Kövesdi Gábor, Petz Raymund, Scheer Sándor és Varga Mihály véleményét ismerhetjük meg. Arról beszélgetünk velük, hogy hogyan hat a járvány a kisebb és nagyobb építőipari cégekre most és hogy milyenek a hosszú távú kilátások a szektorban. Az Out of the Box virtuális eseményein választ keresünk arra a rengeteg kérdésre, amit a példátlan jelenlegi helyzet felvet.

Mai virtuális rendezvényünk témája:

A hét szűk esztendőt követő felívelés majd a boom hatalmas kihívás elé állította az építőipart, leépült kapacitásokkal és feszítő szakemberhiánnyal kellett teljesíteni a megrendelés dömpinget. A járvánnyal egyik pillanatról a másikra másfajta kihívásokkal is szembesülni kell, a kényszerű sebességváltás tömegével veti fel a kérdéseket.

Vajon lesz-e kivel befejezni a beindított projekteket?

Mekkora csúszásra lehet számítani, és ennek milyen következményei lesznek az árakra nézve?

Hogyan oldható meg az a probléma, hogy a határidőcsúszással új energetikai követelményeknek kell megfelelnie az épületeknek?

A forráshiányos mikro- és kisvállalkozások képesek-e teljesíteni a járványügyi előírásokat?

Pótolhatók-e és hogyan a befagyasztott megrendelések?

Vajon milyen mértékben és távon kell módosítani az ágazati prognózisokat?

A bejelentett válságkezelő csomag mennyire segít a piaci szereplőknek?

Többek között ezekre a kérdésekre keresünk választ a szektort jól ismerő szakemberekkel. 14 órától építőipari témák, 14 óra 20 perctől ingatlanos kérdések lesznek a fókuszban.

A beszélgetés felkért résztvevői:

Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) elnöke

Kövesdi Gábor, az Újotthon.hu és a Költözzbe.hu tulajdonos-ügyvezetője

Petz Raymund, a GKI Gazdaságkutató Zrt. ügyvezető igazgatója

Scheer Sándor, a Market Építő Zrt. alapító-vezérigazgatója

Varga Mihály, a KÉSZ Csoport alapító-tulajdonosa

Moderátor: Szepesi Anita, a Napi.hu szakújságírója

Mi is az az Out of the Box? Hogyan váltsuk meg a világot, ha éppen dobozokban élünk? Reményeink szerint majd most kiderül. Az Out of the Box egy olyan virtuális rendezvénysorozat, ami a Dialogue Creatives ötlete alapján az IndaMedia felületein valósul meg. Az esemény házigazdája a Napi.hu.

