Online beszélgetéssorozatunkban ma 14 órától Horváth Éva, Peller Anna és Sákovics Dia véleményét ismerhetjük meg. Arról beszélget velük Szily Nóra, hogy milyen felfedezéseket tesz egy anyuka önmagában, és gyermekével való kapcsolatában a mostani összezártság időszakában. Az Out of the Box virtuális eseményein választ keresünk arra a rengeteg kérdésre, amit a példátlan jelenlegi helyzet felvet.

A beszélgetés témája:

Kisgyerekkel otthon - így élnek az ismert anyukák, bevállalva örömöket, nehézségeket egyaránt. Milyen felfedezéseket tesz egy szülő önmagában és gyermekével való kapcsolatában a kényszerű összezártság alkalmából? A siránkozásnak nyilván nincs értelme - de a döccenők kezelésének igen.

Ismert édesanyák mondják el tapasztalataikat, elakadásaikat, ötleteiket - őszintén, akár az önkritikát sem mellőzve. A pszichológus pedig értelmezi, kiegészíti a hallottakat, no meg inspirációval is szolgál.

A beszélgetés résztvevői:

Horváth Éva, műsorvezető, szépségkirálynő, modell

Peller Anna, színésznő, énekesnő, szinkronszínész

Sákovics Dia, a Dívány főszerkesztő-helyettese, pszichológus

Moderátor: Szily Nóra

„Az én napi kihívásom a főzés, porszívózás, felmosás, és utána minden kezdődik elölről, 0-24. Amióta karanténban vagyunk, a lakás folyamatosan úszik.” - Horváth Éva

„Számomra a két kutyám az antidepresszáns. És ők – bár érzik rajtam a hangulatom, de – mosolyt csempésznek az arcomra. Hiszen az életnek mennie kell tovább.” - Szily Nóra

„Mire jó a kényszerpihenő? Összehozza a családot. Számomra a helyzet pozitív oldala, hogy a családdal lehetek, és mint „háziasszony” tündökölhetek a 3 fogásos ebédekkel.” - Peller Anna

"A járvány nemcsak a gazdaságot vagy az egészségügyet, de a családokat, az egyéneket is számos új kihívás elé állította. Különösen nehéz a dolguk most a szülőknek, akik egyszerre (egy helyen és időben) igyekeznek megfelelni a munkájuk, a szülői és otthoni feladataik követelményeinek. Ráadásul mindezt egy bizonytalan, bejósolhatatlan környezetben, ami önmagában is nagy lelki terhet jelent. Ebben a krízishelyzetben különösen fontos tudatosítani magunkban, hogy éppen min megyünk keresztül, hogy lélektani értelemben mi történik velünk és a családunkkal. Ez sokban segíthet ugyanis a pszichés jóllétünk megőrzésében." – Sákovics Diána

Az Out of the Box eseményeiről Facebook oldalunkon tájékozódhat, a korábbi beszélgetéseket Youtube csatornánkon is megtekintheti. Kövessen minket és iratkozzon fel!

Mi is az az Out of the Box? Hogyan váltsuk meg a világot, ha éppen dobozokban élünk? Reményeink szerint majd most kiderül. Az Out of the Box egy olyan virtuális rendezvénysorozat, ami a Dialogue Creatives ötlete alapján az IndaMedia felületein valósul meg. A mai esemény házigazdája a Femina.hu

BRAND & CONTENT