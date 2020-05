Kedvenc éttermünknek továbbra is szüksége van ránk!

Sokan remélik, hogy a különösen nehéz helyzetben lévő vendéglátóipar számára mihamarabb érkezik valamiféle könnyítés, egyelőre ez csak a vidéki éttermek esetén látszik realizálódni. Mivel esetükben is csak a teraszokat használhatjuk, a vendéglátóipar még messze van attól, hogy visszatérjen a régi kerékvágásba. Ahhoz, hogy kedvenceink fennmaradhassanak, a mi segítségünk is elengedhetetlen – ezért is érdemes házhoz rendelni az ebédet. Azt is mutatjuk, hogy hogyan tehetjük ezt biztonságosan.