Online beszélgetéssorozatunkban ma 14 órától Egyedi Péter, Fülöp Zoltán és Bali Dávid véleményét ismerhetjük meg. Arról beszélgetünk velük, hogy mi lesz a zenészekkel és az iparággal idén, amikor az események nagy része elmarad. Hogyan élik túl ezt az időszakot, milyen alternatív megoldásokat látnak? Az Out of the Box virtuális eseményein választ keresünk arra a rengeteg kérdésre, amit a példátlan jelenlegi helyzet felvet.

A beszélgetés témája:

Hogyan éli túl ezt az időszakot a zenei iparág, a fesztiválok szervezői, a koncertezésből élő művészek? Mit tehetnek a jelenlegi helyzetben? Fokozott enyhítés esetére már készülnek tervekkel? Mi lesz augusztus 15. után?"

A beszélgetés résztvevői:

Fülöp Zoltán, a Sziget Zrt. fesztiváligazgatója

Egyedi Péter, a Fishing on Orfű sajtófőnöke

Bali Dávid, a HOTS könnyűzenei exportiroda stratégiai vezetője, az NKA Hangfoglaló Program Kollégiumának vezetője

Moderátor: Pusztay András

"A jelenlegi helyzet minden szempontból új és összetett: az eddigi tapasztalatainkból, ismereteinkből kell egy társadalmilag, gazdaságilag kiszámíthatatlan jövőre alkotnunk forgatókönyvet úgy, hogy a jelenlegi helyzetet és annak rövid távú következményeit sem látjuk még, sem mi, sem a fesztiválpiac többi szereplője és az ahhoz kapcsolódó szektor sem." Fülöp Zoltán

"A rendkívüli nehézségek mellett rendkívüli türelmet, megértést és összetartást is tapasztalok az elmúlt időszakban - az élet minden szegletében." Egyedi Péter

"A szerzők és az előadók mellett a háttéripari szereplők foglalkoztatása is kulcskérdés, amit a piaci szereplők is közös felelősségnek élnek meg: szeretném hinni, hogy ez az időszak továbbra is szólhat arról, hogy mind visszaadjunk a saját közösségünknek, hogy aztán együtt építhessük vissza a következő években azt a piaci állapotot, amiben a zeneipar is visszakaphatja az önazonosságát." Bali Dávid

Mi is az az Out of the Box? Hogyan váltsuk meg a világot, ha éppen dobozokban élünk? Reményeink szerint majd most kiderül. Az Out of the Box egy olyan virtuális rendezvénysorozat, ami a Dialogue Creatives ötlete alapján az IndaMedia felületein valósul meg. Az esemény házigazdája a Napi.hu.

