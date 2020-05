Mit tett a szexuális életünkkel a bezártság?

Online beszélgetéssorozatunkban ma 14 órától Dr. Hevesi Krisztina, Csonka Balázs és Kozma- Vízkeleti Dániel véleményét ismerhetjük meg. Arról beszélget velük Szily Nóra, hogy hogyan hatott a járvány szexuális életünkre, párkapcsolatunkra és mire számíthatunk a jövőben. Összemelegedtünk vagy kihűltek a kapcsolatok? Hogyan fogyasztottunk pornót? Hogyan indul újra az élet? Az Out of the Box virtuális eseményein választ keresünk arra a rengeteg kérdésre, amit a példátlan jelenlegi helyzet felvet.

A beszélgetés témái:

Rontott vagy javított a párkapcsolatokon a karantén? Baby boomra számíthatunk, vagy a válások lesznek többségben? Milyen utóhatása lehet a karanténnak szexuális és párkapcsolati vonalon? Többet szexeltek most az emberek, vagy a bezártság megöli a vágyat is? Gyakoribb lett-e az önkielégítés, nőtt-e a pornófogyasztás a karantén ideje alatt? Most mindenki kiszabadul, több a testi kapcsolat, kell-e félni, hogy elkapunk valamit?

Beszélgetés:

A beszélgetés résztvevői:

Csonka Balázs – szexuálpszichológus, Dívány.hu főszerkesztő

Hevesi Kriszta – szexuálpszichológus

Kozma-Vízkeleti Dániel – családterapeuta

Moderátor: Szily Nóra

„Egy kapcsolatban a közelség és a távolság sajátos dinamikája mindig óriási hatással van a szexuális vágyra. Ez a mostani helyzet sokak életében az extrém közelségről, másokéban az extrém elszigeteltségről szól, így nem meglepő, ha a teljes szexmentességtől a szexuális élet felvirágzásáig a legkülönfélébb megélésekkel találkozunk.”

Csonka Balázs

„Vajon összezárást, összerázódást vagy egészen mást hozott az összezártság? A folyamatos közel levés közel hoz vagy távolít? Klienseim, kollégáim és tágabb családom körében azt tapasztalom, hogy most is érvényes a VAGY-VAGY helyett ÉS: azaz a kapcsolatok intenzívebbé válása a konfliktusok mellett a megosztott örömöket is fokozta. Asztalnál, kanapén, ágyban, kertben, mosógép körül.”

Kozma-Vízkeleti Dániel

„A problémás pornóhasználatból adódóan a merevedési zavarok már nem elsősorban az idősödő férfiakat érintik – sőt, a pornográf képekkel korábban találkozó fiatalok még kevésbé kívánják meg a párjukat egy kapcsolaton belül: hamarabb alszik ki a szexuális vágy egy „monoton” személy iránt. S a kondicionálás szabályainak megfelelően a partnerre nem, de a 'porn' feliratra akár már ki is alakulhat az erekció...”

Dr. Hevesi Krisztina

Az Out of the Box eseményeiről Facebook oldalunkon tájékozódhat, a korábbi beszélgetéseket Youtube csatornánkon is megtekintheti. Kövessen minket és iratkozzon fel!

Mi is az az Out of the Box? Hogyan váltsuk meg a világot, ha éppen dobozokban élünk? Reményeink szerint majd most kiderül. Az Out of the Box egy olyan virtuális rendezvénysorozat, ami a Dialogue Creatives ötlete alapján az IndaMedia felületein valósul meg. Az esemény házigazdája a Dívány.hu.

