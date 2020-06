Online beszélgetéssorozatunkban ma 14 órától Bojár Gábor és Szalay-Berzeviczy Attila véleményét ismerhetjük meg. Arról beszélgetünk velük, hogy hogyan hatott a járvány gazdaságra, mikor érhet véget a nyomában kialakult gazdasági válság. A vezető tőzsdeindexek már túl vannak a mélyponton és erősödnek, de mikor fogjuk a saját bőrünkön is érezni, hogy javul a helyzet? Az Out of the Box virtuális eseményein választ keresünk arra a rengeteg kérdésre, amit a példátlan jelenlegi helyzet felvet.

A beszélgetés témája:

A koronavírus-járvány jött, terjedt - és a világ megbénult. Egyelőre kevesen mernék megmondani, hogy mikor érhet véget a nyomában kialakult gazdasági válság. Az utcára lassan visszatér, de mikor kezdődik újra az élet a gazdaságban? A vezető tőzsdeindexek már túl vannak a mélyponton és erősödnek az elmúlt hetekben hónapokban, de mikor fogjuk a saját bőrünkön is érezni, hogy javul a helyzet? Amilyen gyorsan jött a pénzügyi összeomlás, olyan gyorsan el is megy? Mit tanultunk meg a világunkról, és mit fogunk megváltoztatni a járvány után?

Beszélgetés:

A beszélgetés résztvevői:

Bojár Gábor, a Graphisoft Park elnöke

Szalay-Berzeviczy Attila, a Budapesti Értéktőzsde korábbi elnöke





Moderátor: Szabó Dániel, a Napi.hu főszerkesztő-helyettese

Mi is az az Out of the Box? Hogyan váltsuk meg a világot, ha éppen dobozokban élünk? Reményeink szerint majd most kiderül. Az Out of the Box egy olyan virtuális rendezvénysorozat, ami a Dialogue Creatives ötlete alapján az IndaMedia felületein valósul meg. Az esemény házigazdája a Napi.hu

