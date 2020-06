Pályaváltás, álommunka, de hogyan? Nekik sikerült.

Online beszélgetéssorozatunkban ma 14 órától a karrierváltás kérdése kerül terítékre. Singer Magdolnával, Szabó Patríciával és Rácz Brigittával arról beszélgetünk, hogy mit tehetünk, ha már nem élvezzük a munkánkat úgy, mint rég, esetleg kipróbálnánk magunkat valami másban is. Előfordulhat, hogy a járvány elmúltával nem kaphatjuk vissza régi munkánkat, így nincs választásunk, mint újratervezni a karrierünket. De hogyan csináljuk? Az Out of the Box virtuális eseményein választ keresünk arra a rengeteg kérdésre, amit a példátlan jelenlegi helyzet felvet.

A beszélgetés témája ezúttal a karrier- és pályaváltás. Ki és mikor váltott, hogyan csinálta? Létezik valami általános recept?

Kezd visszatérni az élet a régi kerékvágásba, de mit tegyünk, ha korábbi munkánkat nem kaphatjuk vissza? Vagy más területen is kipróbálnánk magunkat, de félünk? Hogyan gondoljuk újra önmagunkat? Mit tehetünk akkor, ha nem élvezzük munkánkat, vagy kipróbálnánk magunkat másban? Honnan tudjuk, hogy miben lehetünk sikeresek? Mit tegyünk, ha a környezet visszahúz, vagy idősnek érezzük magunkat a váltáshoz? Mi kell ahhoz, hogy sikeresen váltsunk?

Singer Magdolna - író, újságíró, tréner, mentálhigiénés szakember

Szabó Patrícia - blogger, PR szakember

Rácz Brigitta - Femina Média portfólió igazgató, Femina.hu főszerkesztő

Moderátor: Szily Nóra

„Egy nagyobb veszteség esetén elveszítjük a biztonságérzetünket, az önmagunkról és a világról alkotott képünk is bizonytalanná válik. Ilyenkor az önbecsülésünk is megfogyatkozik, szégyent élünk meg, különösen annak fényében, hogy kultúránk a sikeres és magabiztos embereket értékeli. Szerencsére vannak eszközök, amik segítenek a felállásban és újrakezdésben."

Singer Magdolna

„Többszöri újrakezdőként pontosan tudom, mennyi szorongással, félelemmel jár egy váltás, de azt is, hogyan épít, tesz magabiztosabbá. Azt nem állítom, hogy egyszerű dolog, és csak az elhatározáson múlik, ám visszanézve az eddigi újrakezdéseimre, megérte belevágni a nehézségekkel együtt is. Nem csak új szakmákat, új nézőpontokat tanultam, de sokat alakított azon a szemüvegen, amin keresztül az embereket, a világot látom.”

Rácz Brigitta

„Ma már a világ megváltozott, nem az van, mint Nagyanyáink, Anyáink idejében, hogy egy szakma, aztán azt csinálja mindenki 50 éven át. Szerintem ma már annyiszor kezdünk újra, hogy csak na. A vírus most áthangszerelte a munkaerőpiacot is, aki eddig turizmusból élt, annak erősen át kellett gondolnia például, hogyan tovább. Először nyilván mindenki pánikol, én sem maradtam ki ebből. Aztán a karantén ideje alatt kicsit újra is építettem magamat. Skorpió érintettségűeknél ez még erősebb, jegyzem meg halkan.

Nőként pedig sokszor gondolod újra magadat. Anyaként, nőként, munkatársként, vagy akár egy válás után. Tudni kell, ez az élet egy nagy játék és új és új szerepekben próbálhatjuk ki magunkat, nem szabad beleragadni abba, ami már nem a miénk. Tehát nem a szerep vagyunk! És azt sem szabad elhinni, amit mások mondanak, mi a miénk. Én sokáig voltam ebben, de most már ismerem magamat, az igazi önmagamat.

A június energetikája erről is szól: találd meg az igazi önmagadat és indulj el a saját utadon.”

Szabó Patrícia

Az Out of the Box eseményeiről Facebook oldalunkon tájékozódhat, a korábbi beszélgetéseket Youtube csatornánkon is megtekintheti. Kövessen minket és iratkozzon fel!

Mi is az az Out of the Box? Hogyan váltsuk meg a világot, ha éppen dobozokban élünk? Reményeink szerint majd most kiderül. Az Out of the Box egy olyan virtuális rendezvénysorozat, ami a Dialogue Creatives ötlete alapján az IndaMedia felületein valósul meg.

Az esemény házigazdája a Femina.hu.

