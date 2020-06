Online beszélgetéssorozatunkban ma 18 órától a bezártság és a vírus esetleges második hulláma lesz a téma. Csányi Vilmossal arról beszélgetünk, hogy milyen pozitív és negatív hozadéka volt az elmúlt időszaknak. Mit kaptunk a bezártságtól és mi lesz akkor, ha újra száműzetésbe kell vonulnunk? Az Out of the Box virtuális eseményein választ keresünk arra a rengeteg kérdésre, amit a példátlan jelenlegi helyzet felvet.

A beszélgetés témája ezúttal a bezártság és az esetleges második hullám.

Ahogy a koronavírus-járvány első hullámán túl vagyunk, Magyarországon az is sokak számára kérdésessé vált, hogy egyáltalán volt-e járvány. A kijárási tilalom alatt így is megtanultunk bezárkózni, de beleőrülni is.

Hogy változott meg a magatartásunk a karanténtól? Másodjára könnyebb lesz, vagy láncokat kell a hatóságoknak a bejárati ajtókra erősíteni? Meddig van helye a kétkedésnek és a "bezzeg múltkor sem volt semmi" hozzáállásnak?

Ezekre a kérdésekre keressük a választ Csányi Vilmos etológussal.

Beszélgetés 18 órától

Beszélgetőpartnerünk:

Csányi Vilmos akadémikus, Széchenyi-díjas magyar biológus, biokémikus, etológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az állati és emberi viselkedés kutatója

Moderátor:

Szabó Dániel, a Napi.hu főszerkesztő-helyettese

„Engem a járvánnyal kapcsolatos hiedelmek természete érdekel a legjobban. Talán az első alkalom, hogy az egész glóbusz megpróbált adatokkal alátámasztani sokféle, sokszor egymással ellentételes elképzelést. A hiedelmek és a tények viszonya a legizgalmasabb az elmúlt eseményekben.”

Csányi Vilmos

