Teqball-asztal kisokos A teqball-asztal mára három formátumban jelenik meg. Különös ismertetőjele minden verziónak, hogy akár a kertben, tóparton, akár tornateremben, vagy garázsban is ugyanúgy lehet használni, mivel időjárás- és kopásálló a felületük. Amit a versenyeken is láthatunk, az a hagyományos vonalnak nevezhető Teq ONE - hajlított lapjával, plexi hálóval és a jellegzetes narancs-szürke festéssel, de rögzített lappal készül. A játékosok edzőasztala a Teq SMART, mely a hagyományos asztalhoz képest dönthető lappal, összecsukható kivitelben érkezik. Az előbbi könnyűszerkezetes, összecsukható változata a Teq LITE a decemberi VB-n debütált Budapesten, melyet a mozgáshiányos időszak kedvéért, otthoni használatra most 50% kedvezménnyel tettek elérhetővé az amatőrök számára is.

A formabontó asztalt és a játékszabályokat három magyar úriember fejlesztette ki, akik rövid időn belül világbajnokságig vitték az új sportágat. A népszerűség egyik záloga, hogy teqball nagyköveteknek olyan sztárokat nyertek meg, mint a technikás és pontos trükkjeiről híres Ronaldinho. A brazil legenda 2016-ban mutatta be a sportot, és a tavalyi budapesti világbajnokságon is megjelent.

A magyar versenyzők hasítanak a 2018-tól több kontinensen hivatalosan is elismert sportágban. Nemcsak helyzeti előnyük van, hanem a csavaros észjárást és a trükközős lakótelepi tengót ötvöző technikájuk is hasznos.

Hogy kiállja-e a social distance elvét a sport, erre Gattyán György egyértelműen igennel válaszolt.

„Nincs fizikai kontaktus, mindig van több méter távolság a játékosok között, és elfér egy kisebb kertben vagy akár a garázsban is az asztal. Nem véletlen, hogy az elmúlt hetekben rengeteg világsztár osztja meg a családi teqball játékát sok százmillió követőjével.”

Újpesti panelek árnyékából az Olimpia felé

Még a kétezres években született meg Borsányi Gábor fejében az alapötlet egy asztali lábtengó-győzelem és az újpesti beton pinpongasztalok lehetetlen anatómiája miatt. Talán ha az utóbbit meghajlítanák, akkor az előbbi lényegesen élvezetesebb játék lehetne?

12 év után az idea egy óbudai társasházban összetalálkozott a műszaki megvalósíthatóságban jártas szakemberrel, Huszár Viktor Dénessel és pár évvel később el is készült az első teqball asztal.

Díjak, elismerések A magyar fejlesztésű teqball asztal három rangos design- és egy sportinnovációs díjat is bezsebelt.

2015 Red Dot Design Award

ISPO Award

2018 IF Design Award

2019 Red Dot Award (LITE asztal)

Az alapító csapat harmadik tagja Gattyán György üzletember, aki nem csak nyereségesnek, de megtisztelőnek is tartja, hogy egy ilyen innováció tökéletesítésén dolgozhat.

„A teqball szerelem első látásra, hiszen egy olyan helytől, kortól, nemtől függetlenül játszható, az egész Földet behálózó sportág, amit mi magyarok adunk a világnak!” - foglalta össze a sportág iránti rajongását az üzletember, aki egyben a Nemzetközi Teqball Szövetség (FITEQ) alelnöke is.

Bár a sport a grundról indult, az asztal top európai futballcsapatoknál hamarabb jelent meg edzéskiegészítőként, mint a köztereken. Az alapszabály, hogy három érintésből kell átpasszolni a labdát úgy, hogy ugyanazzal a testrésszel egymás után nem érhet hozzá a játékos - ezért pontos játékra és összetett gondolkodásra kényszerít.

Mára 2000 jegyzett profi játékos csépeli az asztalokat Kuvaittól Braziliáig. A sportág történetében három világbajnokságot (2017, 2018, 2019) és több pénzdíjas versenyt rendeztek már, sőt idénre összeállt a hivatalos világranglista is. Tavaly Budapesten fogadták a teqball nagyágyúit, egy páros világbajnoki címet, egyéni győzelmet és két ezüstöt is szerzett a hazai csapat. A 2020-es Ázsiai Strandjátékok hivatalos programjában már szerepel a teqball, de a nem titkolt cél az Olimpiai részvétel sem.

A brazilok már a spájzban vannak, de a magyarok viszik a prímet

A teqball esetében az a furcsa helyzet állt elő, hogy a kelet-európai csapatok vezetik a tabellát, a magyarok az eliten belül is kimagasló eredményeket érnek el.

„A magyarok élnek a helyzeti előnnyel: magyar emberek alkotta magyar sportág a teqball, innen indult. A régióban egyéniben a lengyelek, párosban a montenegróiak erősek még, de vegyes párosban már Brazília a világbajnoki címvédő” – tudtuk meg Gattyán Györgytől. Azt is, hogy egyik kedvenc játékosa Natalia „Queen of the Beach” Guitler, a játékosok hivatalos képviselője a szövetségben.

Blázsovics Ádám jelenleg a világranglista második helyezettje, aki többszörös világbajnoka is a sportnak egyéniben és párosban is. A ranglistán a pénzdíj nyeremények TOP20-as kategóriáját is vezeti, és ez alapján Ádám már több mint 10 millió forintot (34 675 USD) teqballozott össze.

Míg 2018-ban Montenegró ellen nem tudtak párosban győzni, 2019-ben Bányik Csabával megszerezték az aranyérmet.

„Sok gyakorlás kellett ahhoz, hogy vissza tudjunk nekik vágni, és taktikát is kellett váltani. Agresszív játékkal próbáltuk blokkolni minden megmozdulásukat. Az is segített, hogy folyamatosan szurkoltak a magyarok, ami doppingolt minket” – nyilatkozta.

„Ha egymásért küzdünk, ne legyünk alibisták”

Blázsovicsnak - aki 5 évnyi igazolt focizás után (Sümeg VSE) az egyetemi évei alatt találkozott a sporttal - a legtöbb jó sztorija a páros versenyekhez fűződik.

„Meg kell tanulni, hogy ha egymásért küzdünk, ne legyünk alibisták. Ne becsüljük le az ellenfelet, minden labdáért ugyanúgy kell menni, mert ha lusta vagyok lecsapni, a társammal szúrok ki.”

„A kommunikáció is fontos, hogy mikor, milyen testrésszel, hogy adom a labdát. Mivel ugyanazzal a testrésszel kétszer nem lehet átadni se,

sokszor mondjuk például, hogy nincs fejünk”.

A lecsapás a leglátványosabb és egyben a magyarokra jellemző agresszív játékstílus leghatékonyabb eleme. Emiatt az edzéseken rengeteget nyújtanak, hogy ezt az akrobatikus technikát alkalmazni tudják az egész meccs alatt.

A másik jellemző és klasszikus teqball elem az ejtés, amikor óvatosan a két térfelet elválasztó plexi mögé helyezik a labdát, a „picifejes” pedig az ejtés fejes változata. Amikor még kevésbé ment a lecsapás, főleg ezekkel a trükkökkel fogták meg az ellenfeleket.

Ha eltalálja az asztalt, az már fél siker

A játék szabályrendszere ugyan nem bonyolult, sok türelemre inti a világbajnok azokat, akik most kezdenének bele, és gyors eredményeket szeretnének.

„Mindenképpen játékkal és nem edzéssel kell elkezdeni a teqballozást, nehogy elmenjen az ember kedve a kezdeti kudarctól. Elsőre nem biztos, hogy sikerül eltalálni az asztalt, de fél óra után jönnek a sikerek.”

Bár a játék nem igényel futballtudást, a focisták persze előnnyel indulnak, viszont a későbbiekben fontosabb lesz a megszerzett technika és a mentális erő – tudtuk meg Blázsovicstól, aki még hozzátette, hogy jellemzően már más sportágakból is érkeznek remek teqballosok, például ismer egykori karatést is, akinek a lábmunkája lehengerlő.

Magyarországon a közterekre több, mint 300 asztalt helyeztek ki és sportklubokban is találkozhatunk ilyenekkel. Míg ezek megnyílnak, asztal híján is gyakorolhatja a teqballt az amatőr játékosoknak készült digitális edző, a Sqiller applikáció segítségével, akinek van egy focilabdája és egy okostelefonja.

Különböző nehézségi szintű mozdulatsort mutatnak be az applikációban – többek között a két brazil futball legenda, Ronaldinho és Cafu -, melyeket utánozni kell. Ha a gyakorlást videóra veszi, az app kielemzi a mozdulatait, így tökéletesítheti a labdakezelési technikáját. Annak, aki felgyúrta magát teqballból, az app versenyre is ad lehetőséget, hiszen a megszerzett tudást a „battle” funkcióban összemérhetik egymással a játékosok, legyenek bármely részén a világnak.

