COVID teszt és COVID teszt között is van különbség

Talán nyugodtan kijelenthetjük hogy napjaink legfelkapottabb kifejezése a COVID, illetve a COVID teszt. Előbbit nem nagyon kell magyarázni, hisz a második hullámban már mindenki úgy ismerheti, mint a saját - langyos vízzel 20 másodpercen keresztül, szappannal alaposan megtisztított, és gyakran fertőtlenített - tenyerét. A megelőzésről is tudni lehet mindent: fő a távolságtartás, továbbá a zsúfolt, zárt helyek elkerülése és a maszk hordása. De a tesztekkel kapcsolatban vannak még tisztázatlan dolgok. Mi az a PCR teszt? Mire jó a gyorsteszt? Melyik teszt mit mutat ki és milyen pontossággal teszi azt? Mikor melyiket érdemes igénybe venni? Melyik mennyibe kerül?

Kezdjük a PCR teszttel. Ez az, aminek az ára nem lehet több, mint 19500 Ft. Ez az, amit a WHO is elfogad, mint hiteles teszt. Tény, hogy ez a legnagyobb pontosságú eljárás, amivel ki lehet mutatni, hogy az adott embere éppen koronavírusos-e. A probléma vele az, hogy a mintavételtől az eredményig viszonylag lassan lehet eljutni. Egy magánrendelő esetében is minimum másfél-két nap kell, hogy a labor elvégezze a levett mintából a megfelelő vizsgálatokat, majd kiállítsa az eredményt. Ha az OMSZ-nél kezdeményezi az ember a PCR teszt elvégzését, akkor ez az idő még több is lehet. Eleve a mentő kiszállására is lehet, hogy 3-4 napot kell várni. Onnantól pedig újabb 3-4 nap lehet, mire megérkezik az eredmény. A magánklinikák esetében azért gyorsabb az eljárás, mert a laborokkal olyan szerződésben állnak, hogy az írásban vállaltak szerint, rövidebb határidővel el kell tudniuk végezni a vizsgálatokat.

COVID teszt, de nem PCR, mi az?

A gyorsteszt több szempontból is előnyösebb lehet, mint a fent részletezett PCR. Ahogy azt a nevéből is sejteni lehet: ez a teszt gyorsabb. Viszont majdnem ugyanolyan pontos. Egész konkrétan 90%-os pontosságú a PCR teszthez képest.

De gyorsteszt és gyorsteszt között is van különbség. Aki arra kíváncsi, hogy átesett-e már a koronavíruson, annak antitest tesztet kell elvégeztetni, aki pedig azt szeretné tudni, hogy épp fertőzött-e, annak az antigén tesztet kell választani.

Jelenleg Magyarországon ez a legpontosabb antigén teszt, kizárólag a Nemzetközi Oltóközpontnál érhető el. Az iChroma dél-koreai fluoreszcenciás antigén teszt orr- illetve garatnyálkahártyáról vett mintából közvetlenül a vírus jelenlétét mutatja ki több specifikus nukleinsav jelenlétét vizsgálja egy fluoreszcenciás berendezés segítségével.

Ez a vizsgálat kulcsfontosságú lehet az utazás, az országok elhagyása szempontjából. Már több országban is elkezdték az antigén tesztek tömeges alkalmazását, ami fontos szerepet tölthet be többek között a repülőutak újraindításában. De a hétköznapokban is látható ennek a gyorstesztnek a gyakorlati haszna. Azokon a munkahelyeken, ahol nincs home office, ott egy ilyen vizsgálat gyors elvégzése után akár egy órával meg lehet mondani, hogy hány fertőzött alkalmazott van, ami alapján el lehet rendelni további óvintézkedéseket, vizsgálatokat.

Helyszíni kiszállással egy 200 fős céget is pár óra leforgása alatt le lehet tesztelni. A gyors és pontos iChroma antigén tesztnek köszönhetően még aznap, a minta levételétől számítva 1-2 órán belül megtudhatja a munkavállaló, hogy fertőzött-e vagy nem. Ez abból a szempontból előnyös, hogy a PCR vizsgálattal szemben nem kell napokat várni az eredményre, így

negatív eredmény esetében gond nélkül lehet folytatni tovább a munkát,

pozitív tesztnél pedig azonnali intézkedéseket lehet eszközölni, kötelező home office-t lehet elrendelni, ki lehet szűrni a kontakt személyeket, illetve további vizsgálatot lehet kezdeményezni.

Mikor mit, mikor hogy?

Gyakori kérdés az is, hogy mikor érdemes egyáltalán tesztelni? Hisz sokakban ott motoszkál, hogy minek, ha közben nem tapasztal magán semmilyen tünetet.

Akkor is érdemes elvégezni egy gyorstesztet, ha épp nincs semmi bajunk.

Negatív eredmény esetén meg lehet nyugodni, de érdemes rendszeres időközönként megismételni a tesztet, elvégre nem lehet tudni, hogy kapcsolatba léptünk-e olyannal, aki fertőz.

Valós veszély, hisz azzal van a probléma, akinek enyhe tünetei vannak, és így jár ide-oda, közben pedig megfertőzhet másokat is. A legenyhébb tünet esetén is célszerű egy gyorstesztet elvégezni. Amennyiben az pozitív lett, akkor pedig egy PCR teszt elvégzésével meg lehet bizonyosodni róla, hogy tényleg valós-e a gyorsteszt által adott eredmény. Ha igen és pozitív, akkor két hét karantén következik.

Hol vannak a hibalehetőségek?

A fent leírt vizsgálatok, amik nyálkahártyából vett mintavétel alapján készülnek. A hibalehetőség így leginkább a mintavételnél van. Fals negatív teszt akkor lehet, ha az alany mosott fogat mintavétel előtt, ha a nyálkahártya azon részén nincs vírus, ha egyéb okok miatt rosszul lett levéve a minta.

Ha az ember abszolút biztosra akar menni, akkor gyorsteszteket végeztet, ha pedig pozitív eredményt kap, elmegy egy PCR-re, ott kiderül, hogy tényleg koronavírusos-e. Szakértők szerint még 2021-ben is a mindennapi életünk részét fogja képezni a koronavírus. Ha meg is lesz az ellenanyag elsőként kötelezően csak veszélyeztetettek (egészségügyi dolgozók, idősek) fogják megkapni. Hosszú távon ezért is érdemes iChroma antitest tesztet elvégezni, melyből kiderül, hogy az alany átesett-e fertőzésen,így az is megtudható, hogy mennyi ideig lesz immunis.

