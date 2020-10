Így strandoltunk 2020-ban

Vannak, akik csak napozni szeretnek, ami szintén nem veszélytelen ”sport”. Bár mondhatnánk, hogy elég naptejjel kenegetni magunkat, és kerülni a napot délelőtt 11 és délután 3 óra között, de ennél több odafigyelésre, alaposabb tájékozódásra van szükség. A napozás jó példa, hogy egy természetes dolog is milyen ártalmas tud lenni, ezért érdemes minél körültekintőbben tájékozódni, hogy ne okozzunk magunknak a leégéshez hasonló vagy attól eredeztethető komolyabb egészségügyi károkat. A fürdőzés és a napozás mellett számos egyéb sportprogramot is beiktathattunk egy strandos napba. Ilyen a focizás, pingpong, a strandröplabda és a szabadtéri edzőtermekben való testépítés is. Egyre több olyan hely van ma már Magyarországon, ahol nem csak strand, de akár kalandpark, csúszdapark vagy éppen konditerem is van a fürdőzési lehetőségek mellett. Így egy egész napot sem nehéz eltölteni, hiszen szinte reggeltől estig lehet mit csinálni. A jobb strandokon szép, kiépített területek találhatók ezekhez a programokhoz is. A sportoláson túl mi magunk is tehetünk a saját és környezetünk egészségéért azzal, hogy nem dohányzunk, hiszen a cigaretta füstje és annak káros hatásai nem csak a dohányost, hanem a környezetét is érinti.

(Fotó: Tuba Zoltán / Képszerkesztőség)