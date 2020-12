Fontos dátum következik, január 1-je, de ez nemcsak az újév kezdetét, hanem egy teljesen új korszakot is jelent a fizetések terén. Mit is jelent ez a gyakorlatban? Már eddig is nagyon sok boltban és szolgáltatónál - legyen az nagyobb élelmiszerlánc egysége, sarki kisbolt vagy éppen a fodrász - lehetett kártyával fizetni, de sok helyen még nem, utóbbiak csak a készpénzes vásárlókat “fogadták”. Na, ennek lesz most januártól vége. Idén ugyanis született egy új jogszabály - egész pontosan egy törvénymódosítás -, amely előírja, hogy az online kasszával rendelkező boltoknak, szolgáltatóknak kötelezően biztosítaniuk kell az elektronikus fizetés lehetőségét.

Mindenhol? Igen, mindenhol!

Magyarul bármelyik helyen, ahol van online pénztárgép, lehet menni készpénz nélkül vásárolni. Ahogy írtuk, az elektronikus fizetést kell lehetővé tenni, ez a legtöbb esetben kártyás fizetést jelent, de a jövőben már nem muszáj egy ilyen vásárláshoz bankkártya. Egyrészt ma már olyan okostelefonnal is lehet fizetni, amelyben “van“ virtuális kártya, másrészt az utóbbi éveknek és idei fejlesztéseknek köszönhetően már gyakorlatilag a bankszámlával is lehet fizetni. Adódik a kérdés, hogy ez pontosan mit jelent.

Ez a szolgáltatás önálló alkalmazásként vagy mobilbankos alkalmazáson keresztül is működik. Egy mindennapi esetet nézve arról van szó, hogy egy boltban történő vásárláskor a jól ismert bankkártyás fizetéshez hasonló a menet, csak nem a kártyaadatokon, hanem a bankszámlaadatokon alapul a tranzakció, azaz a vásárlás. A Pay by Account kezeli a QR-kódokat is. Ez pedig azért lényeges, mert az okostelefonnal történő kódleolvasással lerendezhető a vásárlás is.

Így egy zöldségárusnak elég egy QR-kódot megjelenítenie a mobiltelefonján, a vásárlók összerakják a termékeket, a vevők pedig a telefonjukkal leolvassák a kódot, és már meg is történik a fizetés.

A cikk elején említettük, hogy az online kasszás kereskedőknek, szolgáltatóknak muszáj lesz az elektronikus fizetést elfogadniuk. Több tízezer egységről van szó, ezért sem túlzás új korszakról beszélni. És azért sem, mert eddig az eladók dönthettek úgy, hogy nem fogadnak el kártyát, januártól viszont ez már nem lesz opció.

Miért? Hogyan?

Mind a bankkártyás vásárlások térnyerése, mind a fentebb említett Pay by Account mastercardos szolgáltatás, ahogy a lakossági utalásokat rögtön célba juttató - márciusban elindított - azonnali fizetés rendszer is hozzájárul a készpénzhasználat visszaszorításához Magyarországon. Joggal merül fel a kérdés, hogy miért fontos ez.

A magyarországi készpénzállomány nemzetközi összevetésben is nagyon magasnak számít. GDP-arányosan 14 százalék körüli. A készpénzállomány fenntartása, a használata pedig nagyon sokba kerül. A Pénzügyminisztérium államtitkára, Balogh László pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkár még tavaly nyáron egy konferencián beszélt arról, hogy

a magyar gazdaságnak 400-450 milliárd forintba került a készpénzhasználat. Ha a 7 billió forint körüli készpénzállományt a felére lehetne csökkenteni, akkor több mint 200 milliárd forint haszna lehetne a magyar gazdaságnak.

Ez óriási összeg, fejenként - a csecsemőket is beleértve - 20 ezer forintot jelent. Tehát gazdasági szempontból is megéri, ha képesek vagyunk visszaszorítani a készpénzt. Akár a mindennapokról van szó, akár megtakarításokról, a készpénzállomány jelentős része ugyanis megtakarításban, a sokszor emlegetett “párnacihákban” van.

Az elektronikus fizetések számának térnyerése az egy-egy vásárlásra jutó költséget is mérsékelné, hosszú távon ezért az elektronikus fizetések jelentik a takarékosabb megoldást. Fontos megjegyezni: nem arról van szó, hogy éveken belül eltűnik a készpénz a mindennapokból, ez nem reális célkitűzés, de a készpénzes vásárlások visszaszorítása mindenkinek érdeke, ugyanis mindenki spórolhat rajta.

És mi a helyzet most?

Most, hogy szó volt a múltról, a jövőről és arról, miért érdemes az elektronikus megoldásokat választani, jöjjön egy pillanatkép arról, hogy az európaiak és a magyarok hogyan vásárolnak az idei karácsonyra.

A Mastercard friss kutatásából kiderült, hogy a vevők Európa-szerte több időt és energiát fordítanak a megfelelő karácsonyi ajándékok kiválasztására, mint a korábbi években. A válaszadók 77 százaléka, azaz döntő többsége számára az idei év rámutatott arra, melyek az igazán lényeges dolgok az életben, emiatt pedig 65 százalékuk személyesebb ajándékokat szeretne beszerezni szerettei számára.

A tudatosság is sokat nyom ma már a latban: 59 százalékuk helyben vásárol a közösség támogatása érdekében. 44 százalékuk helyi kisvállalkozások ajándékkártyáival lepi majd meg szeretteit, 61 százalék az ételeket és italokat a helyi boltokban veszi meg.

A magyarok számára az európai átlagnál is fontosabb a helyi üzletek támogatása:

61 százalékuk tudatosan ad saját közösségének a karácsonyi vásárlás során, és 60 százalék helyi kisvállalkozásoktól, üzletekből választ ajándékokat.

