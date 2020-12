Idén tavasszal készítettünk egy kvízt , ami rengeteg emberhez jutott el, hiszen a tesztet több mint 9500 olvasónk töltötte ki. A válaszokból kiderül, hogy a kitöltők egy része ma már tisztában van a dohányzás alapvető ártalmaival, és szerencsére egyre inkább tisztázódik a kép az ártalomcsökkentés kapcsán is, köszönhetően a tudományos párbeszéd megindulásának.

Az év elején indított blogunkon igyekeztünk tovább árnyalni a képet, és számos különböző szempont alapján bemutattuk, hogy milyen sokféleképpen értelmezhető az ártalomcsökkentés koncepciója. Változatos példákon szemléltettük, hogy az életünk számos különböző területén hogyan tudjuk hatékonyan csökkenteni az ártalmakat. Szó volt a grillezésről, az űrszemétről, elektromos autózásról, a megújuló energiák használatáról és az újrahasznosításról is. És beszéltünk a dohányzásról is, hisz ott is kiemelten fontos szerepet játszik a dohányzással kapcsolatos ártalmak csökkentése.

Kiderült azonban az is, hogy így is van még bőven számos megválaszolatlan kérdés a témával kapcsolatban.

Készítettünk ezért most egy második fordulót, amelyben ezeket a nyitott kérdéseket vitatjuk meg!

Kvízünkben most tesztelheti, mennyire ismeri a dohányzás ártalmait, illetve a dohányzással kapcsolatos ártalomcsökkentés lehetőségeit.

Minden kérdés megválaszolására 90 másodperc áll rendelkezésére. Jelölje meg a helyes választ, majd vagy várja ki az idő végét, vagy kattintson a "Következő kérdés" gombra. A linkre kattintva elindul a játék. Sajnos nem sikerült :(

Kérjük próbálja meg újra. Indulhat a kvíz »

