Dr. Barbara Zacharewicz, klinikus állatorvos A lengyel mellett beszél magyarul, angolul és németül is.

Szakterületei: Nefrológia, Endokrinológia

A wrocławi egyetemen végzett 2012-ben, 2008-tól – már az egyetemi évei alatt – asszisztensként, majd 2012-től állatorvosként dolgozott Młynarscyban. Közben 2010-ben több hónapot töltött a PetCare Veterinary Hospital-ban (Santa Rosa, California,USA) gyakornokként, ahol pl. vesetranszplantációs műtéteket végeztek kisállatokon. 2013-tól saját rendelőt működtet Chorzówban, ahol külön hangsúlyt fektettek a vesebetegségekre és lágyszervi sebészetre.

A vese megbetegedése a kisállatok esetében is nagyon komoly problémakör, amelynél rendkívül fontos, hogy időben kezeljük a bajt. Dr. Barbara Zacharewicz Lengyelországból érkezett hazánkba, épp egy állatorvosi rendelő megnyitásán fáradozik, szakterülete a nefrológia, azaz a vese belgyógyászatának a tudományága, de az endokrinológiában is nagy szaktudásra tett szert. Tapasztalatiról és a kisállatok hatékony kezeléséről kérdeztük.

Önnek volt már rendelője Lengyelországban. Hogyan dőlt el, hogy végül Magyarországra költözik? Ez történhetett volna fordítva is.

Nekem jobban ment a nyelvtanulás, mint a férjemnek – mondja nevetve. Nehéz döntés volt, mert ott már egy jól felszerelt, speciális rendelőm volt, de közben én már 3 évvel ezelőtt ide költöztem. Egy ideig nagyon sokat utaztam, mostanra elég jól ismerem a Katowice-Budapest útvonalat. Közben született egy kisfiunk és végül úgy határoztunk, hogy itt maradunk.

Hamarosan újrakezdem a munkát, de már itt, Magyarországon dr. Richter Ádámmal – Suttogó Állatorvosi Rendelő lesz a neve –, a lengyelországi rendelőmet pedig nemrég eladtam.

Természetesen itt is minden olyan modern berendezés a rendelkezésünkre áll majd, ami szükséges a korai diagnózishoz, és hatékonyan küzdhetünk akár a vesebetegségek, akár egyéb betegségek ellen. Szeretnék majd Magyarországon magas szintű műtéteket végezni, például húgyvezeték bypass beavatkozásokat, mert úgy látom, sajnos egyre nagyobb számban van szüksége rá a pácienseknek, főként a macskáknak.

Mikor nyit a rendelő?

Kedden, március 16-án.

Dr. Richter Ádám, vezető állatorvos Tanulmányait 2009-ben kezdte, állatorvos doktori diplomáját 2014-ben szerezte a Szent István Egyetem Állatorvostudományi Karán. Egyetemi évei alatt ösztöndíjjal 1 hónapos gyakorlaton vett részt a bécsi állatorvosi egyetemen. 2014 óta tagja a Magyar Állatorvosi Kamara Pest Megyei szervezetének, jelenleg a szervezet titkára. 2014-től 2020-ig A VeresVet Állatkórház és a Dunakeszi Állatkórház csapatának tagja volt, ahol jelentős gyakorlatra tett szert lágyszervi- és csontsebészeti beavatkozások elvégzése terén. Tapasztalatokat szerzett TPLO műtétek tervezésében és kivitelezésében, valamint egyéb csontsebészeti eljárásokban.

Miért döntött úgy, hogy Önnek a nefrológia lesz a szakterülete?

Igen, az egyik szakterületem – az endokrinológia mellett – a nefrológia, ami a vese belgyógyászatának tudományága. Mikor az egyetemen voltam, elég sokat gyakoroltam ehhez kapcsolódó műtéteket, kezeltem ilyen betegségeket és úgy láttam, nagyon kevesen foglalkoznak ezzel a területtel, mert nem könnyű, pedig komoly betegségről van szó, ami halálos lehet. Ezért is mentem később az Egyesült Államokba egy nagy állatklinikára, hogy jobban megismerjem ezt a területet.

Ott asszisztens voltam vesetranszplantációknál. Nagyon sok macskát műtöttünk, és ekkor döntöttem el végleg, hogy ezzel a területtel szeretnék komolyabban is foglalkozni, természetesen az általános állatorvosi dolgok mellett. Sajnos egyes kutatások szerint az idősebb macskáknak már több mint 30 százaléka rendelkezik idült vesebetegséggel, náluk ez a második leggyakoribb halálok, és ez egyre gyakrabban probléma kutyáknál is.

Itt álljunk meg egy pillanatra. Tudomásom szerint Magyarországon senki sem csinál jelenleg kisállatokon vesetranszplantációt.

Igen, senki nem csinál ilyet, de Európában sem. Ennek etikai okai vannak. Amerikában már elég régen elkezdtek veseátültetést végezni kutyáknál, viszont ők nagyon rosszul reagáltak az utólagos gyógyszeres kezelésre, amivel ez a gyógyítási mód együtt jár, és kevés volt a pozitív végkifejlet.

A macskák azonban sokkal jobban tolerálták mind a beavatkozást, mind az utána következő immunterápiát, így náluk gyakoribbá vált ez a beavatkozás. Azonban ez még így is nehéz, mert nem minden betegségtípus vagy páciens esetében alkalmazható. További probléma, hogy a vesét egy másik állatnak kell adnia, de nem tud döntést hozni erről – hogy adja-e a veséjét vagy sem –, és ez nem fair vele szemben, hiszen később nála is kialakulhat egy betegség, ami miatt így jelentősen romlanának a túlélési esélyei. Ezért úgy döntöttek az állatorvosok nemzetközi szinten, hogy nem fogunk ilyen műtéteket csinálni. Most a nefrológia más irányba halad, és nagyobb hangsúlyt fektetünk a korai diagnosztikára.

Tehát fontos a korai felismerés. Viszont nagyon nehéz korán felismerni a bajt. Akkor egy gazdi mit tehet ez ügyben?

Igen, ez nagyon nehéz, sajnos a tünetek későn jelennek meg, mert a test alkalmazkodik egy ideig például a magasabb karbamid- és kreatininszinthez, így a gazdik már csak egy későbbi stádiumban figyelnek fel rá, és ilyenkor már nagyobb a probléma. Ezért érdemes minimum évente egyszer vérkép és vizeletvizsgálatot végeztetni. Utóbbi azért nagyon fontos, mert a kreatinin a vérben csak később jelenik meg, és az már késő a korai diagnózishoz. Az ultrahang használata is szükséges, mert viszonylag gyakori, hogy a vérkép még jó és a vizeleteredmény sem rossz, de az ultrahang segítségével már látható valamilyen elváltozás. Később már ennek tükrében tudjuk vizsgálni az egyéb eredményeket, és így nagyon korai stádiumban fedezhetjük fel az esetleges betegséget. Négy stádiumot különböztetünk meg például a vér kreatinin szintje alapján, ezt egy nemzetközi szervezet – az IRIS, azaz International Renal Interest Society – határozta meg.

Mit történik, ha sikerül felfedezni a betegséget?

Ezek sajnos nem gyógyítható betegségek, ezért az orvos feladata az állapot szinten tartása, a további romlás lassítása. Ha sikerül korán felfedezni, akkor elég félévente megismételni a vizsgálatokat és követni az eredményeket a kezelés mellett. A későbbi stádiumokban, már körülbelül háromhavonta érdemes vérképet és vizeletmintát nézni, később pedig már havi rendszerességgel van szükség erre.

Az ilyen, korai stádiumú páciensek sokkal tovább élhetnek, mint azok, amelyek már teljes tünetegyüttessel kerülnek hozzánk. Viszont gyógyítani kell a másodlagos betegségeket is, amik ennek következtében, e mellett alakulnak, alakulhatnak ki. Ilyen például a magas vérnyomás vagy a fehérjeürítés a vizeletben.

Mik azok a késői tünetek, amikre a tulajdonosok már felfigyelnek?

Elég sok tünet jelezhet bajt, ilyen a magas kreatinin- és karbamidszint már a vérben is, a magas vérnyomás, az étvágytalanság, a fokozott vízfogyasztás és vizelet ürítés, a súlyvesztés, a sorvadt izmok és az aktivitás csökkenése.

Ha ezeknek a jelentkezése már kicsit késői, mikor érdemes a gazdiknak elkezdeni az ilyen vizsgálatokat? Mikor kell elkezdeni a szűréseket?

Egyéves kor után már érdemes lenne, mert vannak születési rendellenességek, örökletes betegségek, amiket csak így lehet korán felismerni. Ha az állat már elérte az 5-6 éves kort, akkor már mindenképp ajánlott az éves kontroll.

Mik a vesebetegség leggyakoribb kiváltó okai?

Hajlamosító tényezők például a macskáknál a krónikus ízületi gyulladások (osteoarthritis), szájüregi fertőzések, masszív fogkő, ami alapvetően bakteriális probléma. Utóbbi a kutyáknál is nagyon jellemző.

Engem a fogkő kicsit meglep.

Igen, sokan nem tudják. Pedig a fogkő lényegében egy bakteriális fertőzés eredménye, erre pedig az immunrendszer mindig megpróbál valamilyen módon válaszolni, és sajnos később ezeknek az immunválaszoknak az egyes elemei károsíthatják a vesét is. Nem szabad a fogakat elhanyagolni.

De a macskáknál az is okozhat problémát, ha túl gyakran oltatjuk őket. A jelenlegi konszenzus szerint elegendő csak háromévente beadatni az általános oltást.

Hangsúlyozom, hogy kell oltatni őket, mert sok betegséget megelőzhetünk vele, de a felnőtt egyedeknél már elég ilyen időközönként, különben túlságosan megterheli a veséket. A kutyáknál ez más, náluk ajánlott az évenkénti oltás. Kiváltó okok lehetnek mindkét fajnál a kullancsok által terjesztett betegségek is.

Fajtahajlam is megfigyelhető, például a perzsa macskáknál és a ragdollnál a policisztás vesebetegség, lehet örökletes fajtabetegség a vesediszplázia, ami kutyáknál is előfordul, és gyakoribb a si-cu, yorki, labrador vagy golden retriever fajtáknál. Illetve létezik fajtához kötődően a bull terrier nephropathia és a berni pásztor nephropathia. A bernik esetében friss tanulmány is rendelkezésre áll, ami azt igazolja, hogy sok egyed érintett a vesebetegség valamilyen formájában. A kutatásban résztvevő kutyák jelentős részénél a tulajdonosok még semmilyen tünetet nem tapasztaltak, miközben a célzott vizsgálatok már kimutatták a vese azotemiát és a fehérjeürítést a vizeletben.

Érdekesség, hogy felmérés szerint ebben a két mutatóban lényegesen nagyobb arányban voltak érintettek a kanok, mint a szukák. Ebből is látszik, hogy nagyon fontos a korai diagnosztika, mert így rengeteg kisállat életét menthetnénk meg. Sajnos ezekre nincsenek még megbízható genetikai tesztek, így azzal nem tudjuk a felismerést gyorsítani.

Ugyan nem gyógyítható betegségekről beszélünk, de milyen lehetőségek vannak a kezelés során?

Egyik a diétás táplálás, erre nagyon figyelni kell, nem szabad kombinálni, ilyenkor alacsony fehérje- és foszfortartalmú speciális gyógyászati tápokat javaslunk általában. A kutyáknál ezt érdemes korábban elkezdeni, a macskáknál a jelenlegi kutatások szerint ezt lehet kicsit későbbre is hagyni. Aztán természetesen a monitoring, amiről már beszéltünk. Persze szükséges a gyógyszeres kezelés is, ami a kísérőbetegségekre is vonatkozik, mert ha például nem teszünk semmit a magas vérnyomás ellen, akkor a vesebetegség sokkal gyorsabban romolhat. Érvényes ez a fehérjeürítésre is. Ha figyelünk rá és kezeljük, akkor sok ideig rendben lehet a páciens. Sok egyéb lehetőségünk van még, de ezeket mindig az állatorvos tudja kiválasztani az adott beteg állapota alapján.

Akkor nem kell pánikba esni?

Nem, nem! Gyakran az emberek, ha meghallják a diagnózist, akkor nagyon megrémülnek. Ha az utolsó pillanatban kerül hozzánk egy kisállat, akkor nem mindig tudunk segíteni. De a legtöbb esetben, ha időben jönnek hozzánk, akkor még hosszú ideig tudjuk kezelni. Van most is egy páciensem, akinél már 7-8 éve diagnosztizáltuk a betegséget és még mindig kezelhető szinten tartjuk, alapvetően jól van. Szóval nem szabad megijedni!

