A Földön több mint hétmilliárdan élünk. Ha mindenki csak egy apró lépést tesz a bolygó érdekében, egészen nagy dolgokra lehetünk képesek. Az elmúlt hónapok bebizonyították, hogy krízishelyzetben igenis képesek vagyunk erre. Ám ahhoz, hogy megóvjuk bolygónkat, továbbra is tudatos lépésekre és döntésekre van szükség. Vágjon bele ön is ma – azzal, hogy kitölti ökológiai lábnyom kalkulátorunkat és elolvassa tippjeinket!

Bár a járványnak és a karanténnak a negatív hatásait éreztük, érezzük leginkább a bőrünkön, sokan egyetértenek abban, hogy néhány jó dolgot is köszönhetünk ennek a helyzetnek. Sokan most tanultak meg főzni, kenyeret sütni, virágba borultak a hátsó kertek és rájöttünk arra is, hogy sok-sok lehetőségünk van izolációban is közösen tölteni az időt. Azonban történt a bolygónk szempontjából is pár lényeges változás: a kényszerű korlátozások következtében drasztikusan csökkent a nagyvárosok légszennyezettsége, tisztult a levegő. Ez egyrészt megmutatja, mire is lenne képes a Földön élő hétmilliárd ember, ha elszánná magát a cselekvésre, másrészt talán ugródeszka is lehet a változások egy részének megőrzéséhez.

A környezetvédelmi problémák ugyanis továbbra is valósak, elbagatellizálni nem szabad őket. Az erről folytatott párbeszéd is jelen van az életünkben, egyre jobban belopózik mindennapjainkba – elég arra gondolni, hogy az Indexnek is van saját zöld melléklete. Lépten-nyomon felhívják a figyelmünket a túlfogyasztás, a szemetelés, az üvegházhatású gázok kibocsátásának fontosságára.

Ez többféle módon hathat az emberre. Van, aki olyannyira telítődik a témával, hogy elkezd inkább nem foglalkozni vele – átgörget az ezzel foglalkozó cikkeken, becsukja fülét. Mások épp ellenkezőleg: szorongani kezdenek a klímaváltozásra és az abban játszott saját szerepükre gondolva. Természetesen egyik sem az igazi válasz.

Változtatni nem egyszerű, de muszáj - azonban lehet apró lépésenként is haladni. Kezdetnek például mérjük fel, mekkora most az ökológiai lábnyomunk, és milyen területen tudnánk ezen csökkenteni. Erre alkottuk meg a Volvo támogatásával ezt a kalkulátort, sőt, pár tényleg egyszerű ötlettel is segítünk belevágni a fenntarthatóbb életmódba. Kalkulátorunk adatai aktuális hazai és nemzetközi tudományos kutatásokból származnak – hogy az eredmény minél hitelesebb legyen.

Minden változás egy kis lépéssel kezdődik. Íme néhány tipp, hogyan vágjunk bele lábnyomunk csökkentésébe!

Szemeteljen kevesebbet!

Bizonygatnunk sem kell, hogy a háztartási szemét mennyisége hatalmasat növeszt ökolábnyomunkon, az meglepőbb lehet, hogy abban az esetben is, ha jóhiszeműek vagyunk, és szelektíven gyűjtjük a hulladékot. A csomagolásmentes vásárlást elkezdhetjük néhány gyakran használt termékkel – a csomagolásmentes boltok friss listája itt érhető el. A legtöbb piacon, és sok bioboltban is vásárolhatunk így bizonyos árukat, ezekről itt talál listát.

Az általunk termelt szemét mennyisége azzal is jelentősen csökken, ha lemondunk az egyszer használatos tárgyakról. Újraszalvétát, bevásárlóhálót, csatos üvegeket, üvegkulacsot nagyon sok webshopban találunk, itt például egy helyen beszerezhető csomó minden. Ma már kozmetikumok is kaphatók csomagolás nélkül kisebb boltokban, az ismertebb márkák közül például a Lush forgalmazza „pucéran” vagy épp minimalista csomagolásban a termékeit.

Tudatos táplálkozás

Sokan bele sem gondolnak, hogy az általuk fogyasztott élelmiszerek mennyire terhelik a környezetet csak azzal, hogy messziről származnak. A bevásárlóközösségek közvetlen kapcsolatot alakítanak ki a fogyasztók és a helyi termelők között. Így vásárolva a kistermelőket is támogathatjuk, ráadásul igazán friss, egészséges áruhoz juthatunk: részletes listát itt talál.

A termelői piacok látogatása is duplán nyerő ötlet: sokkal ízletesebb, frissebb árukhoz juthatunk, és abban is biztosak lehetünk, hogy a termék a közelből, helyi termelőktől származik.

Tudatos vásárlás

A legjobb persze, ha eleve csak azt vesszük meg, amire igazán szükségünk van, hiszen a túlfogyasztásunk jelentős, már 2019-ben már júliusban túlléptünk a lehetőségeinken. A minimalizmusról és a zero waste mozgalomról itt talál összefoglaló Index cikket.

Ha meg tudjuk osztani a tapasztalatainkat, kérdéseinket másokkal, az minden téren sokat segít. Ugyanígy fontos az is, hogy mindig hozzájussunk naprakész infókhoz, hírekhez. Az Index témába vágó írásai mellett a Tudatos Vásárlók Egyesülete oldalán például napi szinten kapunk hasznos tippeket, eseményeket, pályázatokat.

A Háztartásom hulladék nélkül csoport a környezettudatos életről és háztartásról szól - lehet csatlakozni. Az önkéntes egyszerűség, tudatos jelenlét és fenntartható életmód iránt érdeklődők gyülekeznek a Minimalizmus – önkéntes egyszerűség Facebook-csoportban, de egyéb zero waste tematikájú csoportokat is találunk (például itt, és itt).

Utazás, közlekedés

A környezeti lábnyomunk egyik neuralgikus pontja az autózás. Nem mindenki engedheti meg magának, hogy elektromos autóra vagy teljes mértékben tömegközlekedésre váltson, a különböző telekocsi szolgáltatások azonban nekik is jó lehetőséget kínálnak. Ha van autónk, vigyünk el másokat, ha nincs, társuljunk másokhoz.

Az utóbbi időszak egyik pozitív hozadéka, hogy a kerékpározás gyakrabban választott, elterjedtebb közlekedési eszköz lett. Ez nem csak egészségünk védelme miatt jó, de a környezetünket is kevésbé terheli.

Ruhavásárlás, fenntartható divat

Aggasztó, hogy a ruhaipar már nagyobb kibocsátó, mint a repülés és a tengeri szállítás együtt.

Ennek fényében a kicsit is környezettudatos vásárló átgondolja azt, hogy az új ruhadarabjait honnan szerzi be. A slow fashion mozgalmak egyre népszerűbbek – ilyenkor az ember a ruhavásárlási szokásaiban is egyfajta tudatosságra, átgondoltságra törekszik. A korlátlan és felhalmozó vásárlás helyett arra biztatnak a mozgalom képviselői, hogy ismerjük meg a ruhák készítésének hátterét, az anyagok előállításának környezetre gyakorolt hatását. Nem biztos, hogy mindenki megengedheti magának, hogy magyar tervezők ruháit vásárolja, ám a ruhacserék, a gardróbvásárok mindenki előtt nyitottak, de ma már online is vásárolhatunk másodkézből kiváló minőségű, válogatott ruhákat.

Lakáshelyzet

Felmérések szerint a magyar lakásállomány kétharmada elavult energetikai szempontból. Ezen még egy régi ház esetében is lehet segíteni a falszerkezet szigetelésével és a nyílászárók cseréjével. Ezek nem kis tételek, ráadásul sok minden befolyásolja az eredményt (a falazat anyaga, az üvegfelület nagysága, a tagoltság, tájolás), ezért mindenképp érdemes előtte a megtérülést kalkulálni.

Jó tudni azonban, hogy nemcsak a pénztárcánknak teszünk jót, hanem a környezetnek is. Érdemes figyelni a különböző pályázatokat is, amelyek segítségével időről időre lehetőség nyílik a nyílászárók vagy a háztartási gépek cseréjére.

Energiafelhasználás

Otthoni energiafelhasználásunk nagy része a különböző háztartási gépeken keresztül realizálódik. Ezek a berendezések persze nagyon sokfélék lehetnek, de általánosságban elmondható, hogy a klíma, az elektromos vízmelegítő, a nagyméretű fagyasztóládák, a teljesen villanyüzemű tűzhelyek fogyasztják a legtöbb energiát. Ezek vásárlásakor különösen, de egyébként is minden elektromos eszköz esetén, figyeljünk annak energiahatékonyságára. A háztartási gépek okos kiválasztásáról és az energiaosztályról itt olvasható egy remek összefoglaló.

Vízhasználat

Bár a Föld teljes vízhasználata nagyon nagyban függ a mezőgazdasági termeléstől, az egyes iparágak vízigényétől, a lakossági fogyasztás is 10 százalékot tesz ki. Ha tudatos döntéseket hozunk a táplálkozás, az élelmiszer- vagy épp a ruhavásárlás terén, már azzal is hozzá tudunk járulni a vízfogyasztás csökkentéséhez, de érdemes a saját házunk táján is megtenni, amit tudunk. A vízkőmentesítő berendezések, a korszerű, víztakarékos csaptelepek és zuhanyfejek már mindenki számára elérhetőek, és nem is jelentenek óriási anyagi ráfordítást. Ha van lehetőségünk gyűjteni az esővizet, mindenképp tegyük meg, és locsoljuk ezzel növényeinket – nemcsak a környezetnek, de a virágoknak is jót teszünk ezzel.

(Borítókép: Guillaume de Germain / Unsplash)

