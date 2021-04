A home office idején fontossá vált, hogy milyen kávét iszunk otthon. A koffeinadag, amit korábban az útba eső specialty kávézókban, vagy a munkahelyen vettünk magukhoz, most otthon kell, hogy elkészüljön, a minőségből pedig nem szívesen adunk alább. Egy hétig lakótársnak fogadtuk a Nespresso legújabb kávégépét, a Vertuót, és nemcsak profi kávéitalokhoz jutottunk, hanem a különféle termőterületekről származó kávékat kortyolgatva úgy éreztük magunkat, mintha beutaznánk a világot.

Míg régen minden reggel a kotyogósok hangjával indult a nap, ma már számos kávékészítő eszközzel gazdagodott a választék. Magyarországon is megváltoztak a kávéfogyasztási szokások, egyre több kézműves kávézó van, egyre többféle kávét szeretnénk otthon is elkészíteni.

A kávéfogyasztók népes táborában vannak, akik maradnak a jól megszokott rituáléknál, és szívesen szánnak időt arra, hogy elkészítsék a hagyományos kotyogós kávét vagy french presst, mások a kapszulás és automata gépek kényelmét részesítik előnyben. És vannak a keménymag tagjai, akik alkalomhoz illően és hangulatuknak megfelelően választanak a különféle technológiák között, amelyeket természetesen nem érdemes, és nem is lehet összehasonlítani.

Mi arra voltunk most kíváncsiak, milyen az élet a Nespresso legújabb kapszulás kávégépével, milyen ízű, aromájú italokat készíthetünk vele. Egy hete bútoroztunk össze a Vertuóval, és máris többféle kávét ismertünk meg, mint korábban egy év alatt. De nézzük, mivel tud többet ez a készülék, mint az elődei!

Minimalista külső, összetett funkciók

A Vertuo nem foglal el nagy helyet a konyhapulton, alig több, mint 14 cm széles, a hossza pedig 43 cm. A fekete testű kávégép különféle színű felső részekkel került forgalomba, az elegáns feketétől és sötétszürkétől egészen a fehérig vagy a bohém meggypirosig, a letisztult dizájnnak köszönhetően pedig mindenféle konyhastílushoz passzol, a skandinávtól az eklektikusig. Irodákban, üzletekben vagy bemutatótermekben is abszolút el tudjuk képzelni, persze csak a járványhelyzet utáni időkben.

Azt azonnal elhatároztuk, hogy a kávégépnek nemcsak a reggeli koffeinadagunkat kell elkészítenie, hanem a délutáni, hosszabb kávéitalokhoz is befogjuk. A gyors ébredést garantáló dupla eszpresszótól az aromákkal ízesített hosszú italokig széles a választék, ezért érdemes tanulmányozni a rendelkezésre álló kapszulák leírását. Azt, hogy mennyire intenzív az íz, milyen sötét a pörkölés, egy 12-ig terjedő skálán jelzik, ezenkívül kapunk infót az aromajegyekről, amelyek a citrusostól a malátáson és a gabonáson át a pörkölt, fás jegyekig sokfélék lehetnek.

18 Galéria: Nespresso kávégép teszt Fotó: Heim Alexandra

Kávézó egyetlen gombnyomással

A gép beállítása nagyon egyszerű, így az a rész, ami a terméktesztekben általában hosszúra nyúlik, itt most kifejezetten rövid lesz.

Egyetlen gombnyomással különböző „hosszúságú” kávékat lehet lefőzni, az eszpresszók 40, a dupla presszók 80, a gran lungók 150, az extra hosszú kávéitalok (mug) 230 ml-esek, erre figyelnünk kell, amikor kiválasztjuk a csészét, vagy bögrét. A kávégép a kapszulák oldalán található vonalkódot beolvasva, lézeres szkennertechnológiának köszönhetően ismeri fel, hogy milyen kapszulát tettünk a gépbe, és ezt követően minden paramétert – vízmennyiség, hőfok, kapszula forgatási sebesség, előáztatási idő – úgy állít be, hogy a kávészakértők által megálmodott legjobb kávét kapjuk.

A gép fedelét a zár óramutató járásával ellenkező irányba történő elfordításával tudjuk felnyitni, és nincs más dolgunk, minthogy beletegyük a korábbiaknál nagyobb, félgömb alakú kapszulát, majd lezárjuk a tetőt (elfordítjuk a zárat a másik irányba.) Ha meggyőződtünk arról, hogy a megfelelő méretű pohár, vagy bögre került a kifolyócső alá, egy gombnyomás, és készülhet is a kávénk.

Mivel a tesztelés reggel indul, először egy ütős eszpresszót készítünk.

Azonnal felébreszt az erős, kesernyés íz, a testes kávé tetején pedig megjelenik a selymes, vörösesbarna árnyalatokban pompázó „crema”, ami a jó minőségű kávék jellemzője. Otthoni körülmények között, kotyogóssal lehetetlen előállítani. Az arcunk kisimul, a reggeli morcosság eltűnik, és máris egy olasz kisváros kávézójának napfényes teraszán érezzük magunkat.

A crema egyébként a Vertuo esetében egy Centrifusion nevű technológiai újításnak köszönhető. A kapszulát a kávégép akár 4000-es fordulatszámon forgatja, miközben lefőzi a kávét. Emiatt olyan ízjegyek is felfedezhetők a kávéban, amelyeket korábban még a haladók sem mindig tudtak azonosítani.

Kávé + étel párosítás? Működik! A Nespresso online kóstolóján három különleges ízvilágú kávé találkozott Veres István Michelin-csillagos séf kifejezetten erre az alkalomra kreált ételeivel. A Double Espresso Chiaro kesernyés, pirított gabonás, enyhén földes ízvilágát egy marokkói fűszerkeverékkel megszórt, karamellizált napraforgómagos sütemény egészítette ki. A világ legrégebbi termőterületéről származó Master Origin Ethiopia fehér virágokra, aszalt gyümölcsökre emlékeztető ízjegyeit egy babérleveles ganache emelte ki, tetején kaviárral és algaporral megszórva. Az ízesített Barista Creations sorozatból a természetes törökmogyoró aromával gazdagított Hazelino Muffin tejjel és juharsziruppal készült el, a tetejére kakaóbabtöret került. A kíséret egy klasszikus, chilivel megbolondított brownie volt.

18 Galéria: Nespresso kávégép teszt Fotó: Heim Alexandra

Ahogy telik a nap, egyre több zabtej kerül a kávékba, és úgy csökkentjük a koffeintartalmat. Ez egy játék az ízekkel, a textúrákkal. Nem lesz mindegyik kapszula a kedvencünk, de ahány ember, annyiféle ízlés, és ahogy a borok esetében, itt sem árt némi önismeret és tréning ahhoz, hogy ráérezzünk, mit szeretünk igazán. Közben arra kell figyelni, hogy pótoljuk a vizet, és minden tizedik elhasznált kapszula után ki kell üríteni a gép oldalán található tartályt.

Aki szereti a változatosságot, és szívesen kalandozik, annak a lágyabb és kiegyensúlyozottabb ízek mellett a világ különböző termőterületeiről származó „Master origins” kapszulákat is érdemes tesztelnie. Így kezdheti a napot Kolumbiában vagy egy ősrégi etiópiai ültetvényen, délben Costa Ricában vagy Mexikóban érezheti magát, estefelé pedig Északon, egy nagy bögre édes-tejes kávéitallal. Ezt pedig „fordítva” is ki kell próbálni: először a tejet töltjük a csészébe, majd csak ezután engedjük rá a kávét. Így megmarad a kávé tetején a crema réteg, és ahogy a kávé keveredik a tejjel, a crema is tejes ízt kap.

De mi lesz a használt kapszulákkal?

Röviden: ezeket is újrahasznosítja a gyártó. A Nespresso vállalta, hogy 2022-re minden csésze kávéjuk karbonsemleges lesz. A kávégép csomagolása műanyagmentes, közel 100 százalékban újrahasznosított anyagokból áll. Hungarocell helyett összepréselt papír védi a doboz belsejében a készüléket, amelynek több mint a fele újrahasznosított műanyagból készült.

18 Galéria: Nespresso kávégép teszt Fotó: Heim Alexandra

Fenntartható módon termesztett kávé kerül a tervek szerint jövőre már 85 százalékban újrahasznosított kapszulákba. (Azért csak 85 százalék, mert a kapszulák membránja a jelenlegi technológia mellett egyelőre sajnos csak új alumíniumból készülhet.) A használt kapszulákat a Nespresso begyűjti, de leadhatók a butikokban, a futároknak vagy a Pick Pack Pontokban. A kapszulák újrahasznosítása során a zaccot különválasztják az alumíniumtól, ebből különböző alumínium tárgyak, például tollak készülnek, a zacc pedig komposztként folytatja pályafutását.

A kávégéppel tényleg egy mini kávézóval gazdagodott a lakás, és valószínűleg több hónap kellene ahhoz, hogy a kapcsolatunk kiteljesedjen, megismerjük a kapszulák ízvilágát és a saját ízlésünket. A kísérletezésről már nem szívesen mondanánk le, és az egyetlen gombnyomással elkészíthető kávé is nagyon kényelmes a kotyogóssal járó macerához képest.

(Borítókép fotó: Heim Alexandra)

BRAND & CONTENT