Margitsziget, park a Dózsa teniszstadionnál, önkéntes tűzoltók csapatai gyakorolnak a bemutató előtt, 1958.

Az első tűzoltók nem hivatásosok voltak. Az önkéntes tűzoltók a közösség tagjaiból szerveződtek – mind a kollégiumok, céhek, gyárak, majd falvak és városok védelme érdekében. Egy 1956-os törvény értelmében minden közösségnek fel kell állítania önkéntes tűzoltóságot.

Napjainkban az 1996-os törvény szerint az önkéntes tűzoltók egyesületi formában működhetnek, melyet az állam által biztosított forráson túl az önkormányzatok is támogathatnak. Jelenleg közel hétszáz önkéntes tűzoltó egyesület működik Magyarországon a hivatásos parancsnokságok mellett, melyekre szükség is van, hiszen a tűzesetek rendkívül gyakoriak, átlagosan óránként keletkeznek lakástüzek.

A legtöbb lakástűz eredete emberi mulasztás, ezek közül kiemelkedő a rossz minőségű fűtőtestek és elektromos berendezések meghibásodása, a tűzhelyen felejtett olaj és a lakásban való dohányzás okozta tüzek. A lépcsőházakban és az erkélyeken keletkezett tűz egyik fő kiváltója szintén a dohányzás. Nemzetközi felmérések szerint több mint 1 milliárdan dohányoznak a világon, hazánkban pedig minden ötödik ember él ezzel a káros szenvedéllyel – sokszor felelőtlenül. A dohányzás nemcsak a tűzesetekért, de számos betegség kialakulásáért is felelhet. A cigaretta füstje nemcsak a dohányosok, hanem a környezetükben élők szervezetére is ártalmas, így az egész társadalmat érintő problémáról beszélhetünk. A WHO 2019-es jelentése szerint a dohányzás súlyos keringési, légzőszervi és daganatos betegségek kialakulását okozta. (Fotó: FSZEK Budapest Gyűjtemény / Sándor György / Fortepan)