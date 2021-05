Az olimpiai-, világ- és Európa-bajnok testvérpárnak most sincs sok ideje pihenni. A beszélgetésünk előtt Shaoang 10 kilométert futott, Shaolin pedig 80 kilométert biciklizett; már gőzerővel készülnek a soron következő megméretésre, a 2022-es pekingi téli olimpiára. A testvérpár életében azonban nem csak a sport meghatározó, mindketten szenvedélyes autósok is. Edzésük után erről kérdeztük a sportolókat.

Kezdjük az elején. Mikor szereztétek meg a jogosítványaitokat, és mennyire izgultatok a vizsga előtt?

Liu Shaolin Sándor: 2014 nyarán szereztem meg a jogosítványomat. A KRESZ vizsga előtt kicsit izgultam, és mivel két edzés között mentem el vezetni, nem sikerült annyi rutint szerezni előtte, mint amennyit szerettem volna, de szerencsére minden jól ment, és sikeresen átmentem a vizsgán.

Liu Shaoang: Nekem 2018 novemberében lett meg a jogosítványom. Én is kellő támogatást, segítséget kaptam a tanuláshoz és a felkészüléshez. Viszonylag hamar megszereztem a jogosítványomat, és a vizsga is gördülékenyen zajlott le.

Mit gondoltok a magyar közlekedési kultúráról?

Liu Shaolin Sándor: Biciklisként nem a legjobb, mindenki le szokott minket dudálni, ezért ilyenkor inkább arra gondolok, hogy biztos, csak szurkolnak nekünk, sofőrként viszont nagyon szeretek hazai viszonyok között vezetni. A pandémia alatt kevesebb volt dugó, ugyanakkor kezdem érezni, hogy visszaáll az élet; egyre többen jönnek ki, egyre többen vezetnek. Ami érdekes, hogy Magyarországon minden nagyon közel van. Egyszer vezettem Pekingben is, teljesen más élmény volt. A kínai közlekedésről lehet tudni, hogy akinek nagyobb autója van, az megy előbb, az a szabály. Szórakoztató volt Pekingben vezetni, teljesen más élmény.

Liu Shaoang: A közlekedési dugóra visszatérve, nekem a belvárosban adódnak problémáim. Nem szeretem, amikor sokáig araszolnak előttem, de ugye ez ezzel jár.

Mi az, amit fontosnak tartotok egy autóban?

Liu Shaolin Sándor: Legyen gyors! (Nevet.)

Liu Shaoang: Számít az elegancia is, és az, hogy vagány legyen.

Liu Shaolin Sándor: Sportosak vagyunk, és szeretjük azt, hogy sportos és kényelmes autóval járhatunk. Sok mindent megnézünk egy autóban, és úgy gondolom, elég különlegesek vagyunk az öcsémmel, hiszen félig kínaiak, félig magyarok vagyunk, Magyarország első téli olimpiai aranyérmét szereztük meg, egy futamban egyszerre lettünk olimpiai bajnokok. Számtalan különleges dolgot átéltünk, és jelenleg egy olyan autóval járunk, ami nem jön velünk szembe minden nap.

Liu Shaoang: Nagyon jó érzés, amikor megyünk az úton, és sokan kinéznek az ablakon, akár a hátsó ülésről, akár az anyósülésről, hogy milyen autó lehet ez, ki ülhet benne, és amikor meglátnak minket, vagy elolvassák az autókon a matricákat, akkor a hüvelykujjukat felfelé tartva oké-kézjelet mutatnak.

A CUPRA Formentorról Az idén 3 éves CUPRA márka Formentor modellje nevét egy Mallorcán található félsziget keleti részéről kapta. Az autó formája hasonló az új Leonhoz, karosszériája 4,15 méter hosszú és 1,84 méter széles, magassága pedig 1,51 méter. A kétliteres, 310 lóerős motor, 7 sebességes DSG váltóval vakmerő teljesítményt ad az autóknak, arról nem is beszélve, hogy 4,9 másodperc alatt gyorsul fel 100 km/óra sebességre – végsebessége pedig 250 km/óra, a lassítást pedig a Brembo fékek biztosítják. A csomagtartó nem kevesebb, mint 450 liter, és ha a hátsó üléseket döntjük, 1475 literre is nőhet ez a szám. Az innováció a központi digitális kijelzőn is megmutatkozik, amely 10,25 hüvelykes, míg érintőképernyője 12 hüvelykes, mellyel a tájékoztató, szórakoztató technológiáik vezérelhetők. CUPRA Formentorral 2021 januárja óta járnak, és Liu Shaolin Sándor valamint Liu Shaoang is a márka nagykövete.

Milyen érzés volt, amikor megkaptátok az szponzorautókat? Mennyire féltetek attól, hogy bajuk eshet?

Liu Shaoang: Amikor legelőször beültünk az autókba, mindketten nagyon boldogok voltunk. Az első kérdésem az volt: hogy fogom ezt kivezetni a szalonból? – olyan nagy és masszív, óvatosan kell vele bánni.

Liu Shaolin Sándor: 2017-ben kezdődött meg az együttműködésünk, akkor kaptuk meg az első autóinkat, még az olimpia előtt, és azt mondták, hogy van rajta CASCO – akkor még nem is tudtam, mit jelent –, úgyhogy óvatosan vezettünk. 2018-ban, nem sokkal az olimpia előtt ismerkedtem meg a CUPRA-val, és már akkor jeleztem, hogy én ilyet szeretnék. Azt mondták, akkor kaphatok ilyet, ha egy olimpiai éremmel térünk haza. Magasra tették a lécet, de szerencsére sikerült, megszereztük az aranyérmet, és mindenki betartotta az ígéretét. Miután hazajöttünk, megkaptuk az autókat.

Liu Shaoang: A CUPRA Formentor remek autó, remek sportemberekhez. Nem hétköznapiak, nagyon különlegesek, és ha meglátják az emberek az utcán, akkor eláll a szavuk.

Mit szerettek bennük a legjobban?

Liu Shaoang: A 310 lóerőt. (Nevet.)

Liu Shaolin Sándor: Azt tudni kell, hogy a CUPRA-nál is megvan egyfajta családi közösség, például léteznek a közösségimédia-oldalakon megtalálható csoportok, azoknak a tagjai is vagyunk. Vannak találkozók is, és gondolkodtam azon, hogy egyszer elmegyek majd egyre, jó lenne személyesen is megismerni a többieket. A CUPRA egy kis családot is ad, általa egy autós közösségbe is bekerülhetünk, ahol nemcsak a CUPRA-közösség tagjait ismerhetjük meg, hanem magunkat is.

Tehát a CUPRA-t tekinthetjük egy autós közösség mozgatórugójának, motorjának?

Liu Shaolin Sándor: Amikor elkezdtünk korcsolyázni, tizenöten voltunk a csapatban. Kis csoportként indult, majd idővel megismertük egymást, és így létrejött az igazi mellett egy második család. Egyre több lett az edzés, egyre többször találkoztunk, és a közösség szinte átalakult az első családdá. Hasonló volt a helyzet a CUPRA-nál, ugyanis mindannyian egy család részei vagyunk. A közösségimédia-oldalon megtalálható csoportra visszatérve, ha bármilyen kérdésem van az autókkal kapcsolatosan, azt nyugodtan feltehetem a csoportban, amire rövid időn belül választ is kapok.

Mi az, ami nagyon felpörget titeket, ami akár plusz erőt is adhat?

Liu Shaolin Sándor: Szerencsére sok eredményt értünk el a karrierünk során, így már minden kis apróság sokat számít. Ha valami 1 százalékot hozzá tud tenni a sikereinkhez, illetve ahhoz, hogy még boldogabbak legyünk, akkor az ahhoz vezető lépéseket megtesszük – legyen szó autóról vagy bármilyen dologról, ami segít abban, hogy jól érezzük magunkat. A jelenlegi autóinknál azt érezzük, hogy boldogok vagyunk, amikor hazajövünk, és velük lehetünk. Egy verseny miatt általában két hétig vagyunk távol, ilyenkor kénytelenek otthon állni a „kisbabáink”, hiányoljuk is őket.

Liu Shaoang: Kicsit el is felejtünk vezetni utána.

Liu Shaolin Sándor: Én nem. (Nevet.) Miután visszajövünk, Ádó (Shaoang beceneve) megkér, hogy menjek el vele az első körre, hogy biztonságosabban érezze magát. Olyan jó érzés, amikor együtt elindulunk valahova, és a két, ugyanolyan autó egymás mellett vagy egymás mögött megy. Majd jön az a rész, hogy átváltjuk sport üzemmódra az autót, és megy egy kis verseny, egy kis csipegetés.

Liu Shaoang: Volt egy vicces sztorink, amikor le volt húzva az ablakunk, és egy biztos úr rám nézett, majd megszólalt:

„Hadd hallgassam meg a hangját, egy kicsit bőgesd meg!”

Először a testvéremmel mindketten értetlenül néztünk ki az autóból, hogy most mit kellene csinálnunk, de végül rányomtam a gázt, így hallotta a biztos úr is a motor hangját.

A jövőbeli tervekről mit tudhatunk? Hogyan folytatódik tovább az együttműködés?

Liu Shaolin Sándor: A CUPRA-nál egyre nagyobb a választék, egyre több extra feltételt lehet kérni az autókba. Mi még nem gondolkodtunk el rajta, mit szeretnénk összeállítani. A kínálatban már megtalálhatók a mattos színek, amelyek fiatalosabbak, és egy új világot idéznek meg. Az is előfordulhat, hogy a jövőben olyan CUPRA-modellekben fogtok minket látni.

(Borítókép: Ivándi-Szabó Balázs/Képszerkesztőség)

